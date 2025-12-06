台中必嘗「后里小吃美食」，早午餐的選擇真的很多！

好久沒帶著蔬果姊妹來后里騎乘自行車了，假日就臨時決定來后里吃喝玩樂，一早先在后里市區品嘗后里小吃美食、再到后里馬場附近租乘電動自行車遊玩后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊，準備離開后里時，又再回后里市區覓食，后里一日遊真的很愜意！

阿嬤的豬血湯

超推薦來到 阿嬤的豬血湯一定要吃他們家的炒麵，當然綜合湯也是不能錯過的選項！炒麵真的有點像韓國冷麵的口感，古早味滋味真的不容小覷！菜單有分內用跟外帶，內用的朋友基本上有位子就可以入座，若遇人多的時候就稍微等一下下；選擇內用，餐單全數送上來，就會先收錢喔！重口味的朋友，也建議不要錯過店家的辣醬，不論是炒麵或是 湯品加點辣都很加分喔。

阿嬤的豬血湯

營業時間：06:30-13:20(周二休)

營業地址：台中市后里區民生路149-3號

營業電話：04-2556-3585

正后里墩仔腳肉丸(肉圓伯)

正后里墩仔腳肉丸(肉圓伯)算是在地老字號的店家，位在第一零售市場內，主要就是賣肉圓跟肉羹湯，餐點內用外帶都可以！內用的朋友除了店門前有桌子，斜對面還有一小間用餐區。肉圓的內餡主要是溫體豬肉加上紅糟所醃製，醬汁部分就是白醬及紅醬，整體吃起來不會過於油膩感。自己是蠻喜歡他們家的肉羹湯，料多又實在，來這品嘗一份肉圓跟肉羹湯真的很不錯！

正后里墩仔腳肉丸(肉圓伯)

營業時間：06:30-12:30(周一休)

營業地址：台中市后里區四村路121號25號攤位(第一零售市場)

營業電話：0988-929-203

后里炸粿生

同樣都在第一零售市場的后里炸粿生也是后里老字號老攤！除了招牌肉炸、蚵炸和蚵肉炸，還有炒麵、豬血湯等各式傳統中式小吃等，一早六點半開始賣到下午一點左右，餐點內用外帶都可以。這天我們點了一份蚵肉炸，外皮真的很薄且很酥脆，內餡的料真的挺多，但必須說內餡沒有過多的調味，品嚐起來會感覺很清淡，需要搭配店家提供的醬料才會比較有味道！

后里炸粿生

營業時間：06:00-13:00(周一休)

營業地址：台中市后里區大興路36號斜對面(第一零售市場)

營業電話：04-2556-5593

后里豬血湯(豬血財老店)

后里豬血湯( 豬血財老店)算是后里當地知名的老店，店面重新翻修過後，提供了乾淨又舒適的用餐環境，但網路上的評價就挺兩極。而 后里豬血湯(豬血財老店)餐點內用外帶都可以，餐點選擇基本上跟鄰近不遠的”阿嬤的豬血湯”差不多！

后里豬血湯(豬血財老店)

營業時間：06:30-13:30

營業地址：台中市后里區民生路133號

營業電話：04-2556-5963

KISS ME春米點心美食

離后里市區有點距離但鄰近鄰近后豐大橋的KISS ME春米點心美食，Ann和榜哥很推薦大家來品嘗吃看看他們家的炸春捲、棺材板等，餐點可內用或外帶，但多數人都是選擇外帶。KISS ME春米點心美食還貼心設置裁剪區，畢竟他們家的炸春捲真的很長，對切後再加醬真的超加分！這天我們點了炸春捲、 牛肉捲、牛肉棺材板以及別人寄賣的銅鑼燒，這邊是不太推薦寄賣品，因為真的不好吃！而他們家的炸春捲真的很推。一口咬下超級酥脆，內餡有高麗菜、冬粉、蔥花、胡蘿蔔與絞肉等，每一口都能吃的到食材風味。而棺材板則是厚片土司炸到金黃，有點酥脆感且不會太油膩，高麗菜絲加上牛肉餡，連吐司邊也沾附滿滿醬汁，別於台南的棺材板喔！

KISS ME春米點心美食

營業時間：13:30-19:00(周日休)

營業地址：台中市后里區三豐路三段103號

營業電話：04-2558-3738

粉絲專頁：請點我

楊記蔥油餅

位在后里市區城市漢堡后里店前的楊記蔥油餅算是在地人下午茶的首選之一。專賣蔥油餅，有分半張跟整張以及加不加蛋，而口味選擇有原味、胡椒鹽、蒜泥、綜合，然後竟然沒有辣椒口味，要吃辣的朋友店家可以另外附贈辣椒包。這天我們點了一份加蛋整張的蔥油餅，而他們是整張蔥油餅切成八等份裝帶，口感沒有很酥脆，但就是有香氣，我家玉米姊姊很天兵的以為這是千層蔥油餅的概念一口咬N層，整個笑翻我！

楊記蔥油餅

營業時間：14:00-17:30(周二休)

營業地址：台中市后里區民生路217號

營業電話：0985-395-313

正老牌鮮肉湯包

下午才營業的正老牌鮮肉湯包，餐點選擇就只有湯包沒有酸辣湯等可以選擇，他們家的湯包都是當天手工現包、現蒸，人多的時候會需要等候一下下的時間。而這天點了一份湯包，湯包會加上薑絲，湯包的皮是蠻薄，但內餡有點偏少，且湯包還沒用筷子夾就破了，完全無法品嚐到滿滿湯汁的滋味！整體的口味是有點偏淡。

正老牌鮮肉湯包

營業時間：14:30-19:00

營業地址：台中市后里區民生路231號

營業電話：0933-517-628

后里住宿

來到后里遊玩，住宿方面推薦大家可以選擇麗寶福容大飯店、或是后里的星月文旅。

后里景點

后里的景點可有后里糖廠、麗寶樂園、后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊、中社觀光花市等，來到后里真的可以吃喝玩樂沒煩惱！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

