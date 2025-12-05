台中「東勢美食」吃吃喝喝！ 東勢小吃必吃分享，原來東勢人不吃「東泉」

前陣子帶著蔬果姊妹到后里騎乘自行車來到東豐自行車綠廊的終點站客家文化園區時，Ann和榜哥就已經有打算要時間來東勢市區走走吃吃喝喝，畢竟台中東勢對我們全家人來說真的挺陌生，於是這次假日就來這吃喝玩樂，這篇就來簡單分享我們所吃過的東勢美食囉！

老祖早餐灌蛋餅

在地老字號的老祖早餐灌蛋餅，算是不少在地東勢人從小吃到大的早餐，除了招牌灌蛋餅之外還有糖酥餅、燒餅、燒餅油條等可以點選，而灌蛋餅的製作很費工，也因為費工所以現在很少能吃得到！麵糰都是親自手桿，接著再把餅煎澎後，用筷子撐開餅皮灌入蛋液，等蛋汁融合後，再放入鐵爐烘烤3~5分鐘，假日想吃就是要先預約才能吃得到。這天我們就是預約一個小時後才拿到熱騰騰出爐的灌蛋餅，口感真的很特別，但建議要家醬來吃會比較有味道。

營業時間：07:00-11:00(周一休)

營業地址：台中市東勢區勢林街245號

營業電話：04-2588-8425

崎頭肉丸筒仔米糕

吃完老祖早餐灌蛋餅當然不錯過一旁的崎頭肉丸筒仔米糕，餐點選擇有肉丸、筒仔米糕、湯品以及關東煮等，Ann和榜哥超推他們家的筒仔米糕，然後一定要搭配他們家自製的辣椒醬，接著搭配桌上的源美辣椒醬，筒仔米糕的口感不會過於綿爛，每一口都能吃出米香味，也因為這家店的老闆熱情告知，我們夫妻倆才知道東勢人不吃東泉而是吃源美喔！

營業時間：10:00-19:00周日10:00-15:00(周一休)

營業地址：台中市東勢區勢林街247號

營業電話：04-2587-2310

黃昏市場前牛雜冬粉

準備走回停放在路邊停車格的愛車時，意外地看到這家位在黃昏市場前的牛雜冬粉，客人總是絡繹不絕的前來，於是Ann和榜哥就決定停下腳步前來品嘗看看他們家的餐點，而品嚐後我們一家三口超推薦他們家的牛雜冬粉跟炒麵！炒麵一定要加上店家自製辣椒醬真的超加分，而牛雜冬粉的牛雜處理的都非常好且會加上薑絲跟九層塔來蓋腥味等，總而言之，必點他們家的牛雜冬粉跟炒麵準沒錯。

營業地址：台中市東勢區三民街296-340號

山東早點(外帶店)

山東早點也是算東勢在地人會吃的早餐之一，餐點選擇大多都以餅類為主，有蛋餅、燒餅、紅豆餅、蔥大餅、山東餅等以及水煎包、米粽、包子饅頭等，還有豆漿、米漿、奶茶等等。建議想吃到他們家餐點的朋友可事先去電預約，像這天我們來太晚，能點選的餐點不多了，於是我們就買了一顆水煎包來品嘗，且他們家的水煎包都是要自己排隊自己夾，再去一旁結帳，內餡主要是高麗菜當基底，但我們是覺得外皮有點點厚，整體來說是覺得還好。

營業時間：05:30-10:30

營業地址：台中市東勢區忠孝街24號

營業電話：04-2587-7533

阿婆炒麵

東勢人氣夯店一定有 阿婆炒麵，阿婆炒麵真的超誇張從早賣到晚，唯獨只有周日經營到中午結束，假日來訪阿婆炒麵無論內用外帶就是人潮滿滿滿，內用有位子可自行找位子拿菜單點選餐點；而外帶則是依序排隊再點餐，餐點選擇很多元，炒麵炒米粉、肉燥飯、腳庫飯、豬腳飯等以及各式湯品，基本的滷味小菜這邊可是沒有喔！在地人超推我們一定要買炒麵炒米粉跟綜合湯，而這天我們只外帶炒麵炒米粉，整體說冷了也才算不錯！

營業時間：06:00-20:00周日06:00-14:00(周三休)

營業地址：台中市東勢區忠孝街25號

營業電話：04-2588-8723

怒騾子牛肉麵

怒騾子牛肉麵一旁設有付費停車場，中午尖峰時刻來用餐，就是要花點點時間等候，但基本上不會等太久，怒騾子牛肉麵的翻桌率很快。餐點內用外帶皆可，店家態度都很熱情親切，唯獨滷味這餐點，太晚到能選的就不會太多。這天我們點了一份麻辣三寶麵、爽口溫泉蛋乾麵以及一盤滷味等，他們家的麻辣三寶麵湯頭算屬清爽型，若覺得不夠味一旁也還有三款辣醬可以添加；而溫泉蛋乾麵會再搭配一碗清湯，溫泉蛋與乾麵均勻攪拌後再添加的辣醬真的挺加分喔！

營業時間：11:00-14:00(周一休)

營業地址：台中市東勢區忠孝街2號

營業電話：0938-529-889

這次來台中東勢吃吃喝喝，印象最深刻就是阿婆炒麵的炒麵以及 崎頭肉丸筒仔米糕的筒仔米糕，也必須說還有好幾家口袋名單的店家沒吃到，誰叫我們這一家的胃口真的都不太大！能夠一天在這吃個6家，真的已經很厲害！下次肯定會找時間再去台中東勢繼續吃吃喝喝。若覺得不夠過癮，當然也能選擇到后里吃吃喝喝喔！

