免費牛排吃起來！ 台中早午餐「禾間糧倉」身分證中2025就送肉 吃越多還送越多

免費牛排吃起來！ 台中人氣早午餐名店「禾間糧倉」近期推出超狂優惠，只要身分證字號中含有「2、0、2、5」任三碼，即日起至12/7，憑正本證件即可免費兌換一份「3oz炙烤嫩汁牛排」，只要對中就能直接吃，活動平日全天與假日晚餐皆可使用，牛排控一定要把握機會衝一波。

「禾間糧倉」是台中知名早午餐店，以大份量、多選擇和很高的用餐滿足感受到眾多客人喜愛，店內裝潢大量使用木板、石磚等元素，營造溫馨、帶點現代工業感的穀倉氛圍，讓人一走進店裡就像走入木質感滿滿的都市倉庫，用餐環境舒適又好拍。

此次推出的優惠活動玩法相當佛心，只要同桌每人完成Google評論、追蹤店家IG或拍照分享限時動態，就能取得兌換資格，並對中身分證字號中含有「2、0、2、5」任三碼，點滿2份主餐就能獲得1份免費牛排，價值289元，4份主餐送2份，以此類推，每桌最多可爽拿3盤牛排。

近期要到台中走走的人，不妨準備一下身分證，對中就有機會爽嗑免費牛排，若是不吃牛的人，也能選擇更換成香酥炸魚排或香烤雞腿排。不過需特別留意，參加活動必須在點餐前告知服務人員，活動採內用限定，且每張證件只能兌換一份。

