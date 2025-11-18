快訊

鄰居反悔不給蓋鐵皮屋…作家「以後絕不買頂樓」：前屋主撐過保固就放生

「毒又不是我放的」龍忠蛋行鐵門半掩 業者：是彰化縣政府的疏失

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底「1構造」導致 規模6地震發生機率曝

0.1.2幸運星快衝！ 春三朝午證件優惠 中3碼爽吃「嫩煎牛排」 連假日晚場也吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／春三朝午提供
圖／春三朝午提供

全台0.1.2幸運星集合！ 台中人氣早午餐店「春三朝午」推出年度最佛活動，到11／30前，只要你身分證中含有0、1、2三個數字，立刻變身「012牛排幸運星」，來店用餐就能爽拿一份「單點嫩煎牛排」，最多一次送3盤。活動平日全天候開放，這回連假日也特別加碼開放晚場時段爽吃。

圖／春三朝午提供
圖／春三朝午提供

想趁月底放鬆吃好吃滿，記得先檢查你的身分證，確認字號內有 0、1、2 三碼(不需照順序)，就是「天選牛排幸運星」，前往店家只要出示身分證，點2份主餐＋1張符合資格的證件，並於用餐時完成評論與分享條件，就能獲得「免費嫩煎牛排」。點4份主餐送2盤，最多可送到3盤(同桌、同行合併計算)。

圖／春三朝午提供
圖／春三朝午提供

活動自即日起至11/30，於平日全天候適用、而假日則限晚場適用，且外帶不適用。如果是不吃牛的消費者，店家也貼心提供「單點嫩汁香麻辣紙包雞」替換，讓大家都能開心吃。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

連假 牛排 春三朝午 台中美食 早午餐
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

0.1.2幸運星快衝！ 春三朝午證件優惠 中3碼爽吃「嫩煎牛排」 連假日晚場也吃得到

台中人氣早午餐店「春三朝午」推出年度最佛活動，到11／30前，只要你身分證中含有0、1、2三個數字，立刻變身「012牛排幸運星」，來店用餐就能爽拿一份「單點嫩煎牛排」，最多一次送3盤。活動平日全天候開放，這回連假日也特別加碼開放晚場時段爽吃。

在想要去哪裡賞楓嗎？南投這個景點楓葉紅了！滿山紅葉搭上清澈溪水超唯美

最近天氣轉涼，漸漸到了台灣賞楓的季節。還在想要去哪裡賞楓嗎？超推薦你去南投的杉林溪～比起熱門觀光區，這裡多了一種寧靜的節奏，無論是走在牽手小路、躺在花卉中心前發呆，還是在淞瀧部落喝杯茶，都讓人好像真的有放到假。重點是園區又大又舒服，走起來完全不會壓力山大，真心推薦想逃離都市、好好喘口氣的人來這裡晃晃！

小資必看！精選「台中平價住宿」，高品質不貴也能住得好

【FunTime小編群】台中兼具都會與鄉村特性，擁有眾多的觀光人潮及豐富的人文資源，百貨公司林立、知名景點繁多，融合美食、文化與創意的商圈型態不斷孕育而生，不論是名勝古蹟、藝文活動、遊樂園或是夜市小吃，每年吸引大批人潮反覆造訪！本期小編整理了幾間網友熱推的高CP值台中住宿，不論是在住宿環境或是交通上，都是相當優質的選擇，一起來看看吧～

燒肉、異國料理＋BAR MOOD調酒！台中最新深夜食堂「CHAR CHAR」登場

麻葉餐飲集團全新品牌「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung」將於11月21日正式開幕。...

在地人狂推！鱸魚石斑鮮到爆，還有「魚鬆滷肉飯」秒殺味蕾

udn走跳美食／小凉的美食小天地 在地人的日常美味，往往藏在不起眼的小店裡。這家鼎鱻鮮魚湯，從早上9點開始就飄散著鮮美香氣，一路賣到晚上8點，中間不打烊，也成了許多居民日常用餐的好選擇。店裡的魚

被木耳飲耽誤的素食料理！台中覓覓食務所 新推「菇菇燒酒香泡飯、打拋菇拌飯」必吃

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦 在台中第五市場一帶的巷弄裡，總能挖到一些讓人意外的溫柔小店，三年前我們曾經來訪的「覓覓食務所」便是這樣的一間店。 表面上以黑白木耳飲聞名，但最近讓魚編更加印象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。