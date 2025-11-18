0.1.2幸運星快衝！ 春三朝午證件優惠 中3碼爽吃「嫩煎牛排」 連假日晚場也吃得到
全台0.1.2幸運星集合！ 台中人氣早午餐店「春三朝午」推出年度最佛活動，到11／30前，只要你身分證中含有0、1、2三個數字，立刻變身「012牛排幸運星」，來店用餐就能爽拿一份「單點嫩煎牛排」，最多一次送3盤。活動平日全天候開放，這回連假日也特別加碼開放晚場時段爽吃。
想趁月底放鬆吃好吃滿，記得先檢查你的身分證，確認字號內有 0、1、2 三碼(不需照順序)，就是「天選牛排幸運星」，前往店家只要出示身分證，點2份主餐＋1張符合資格的證件，並於用餐時完成評論與分享條件，就能獲得「免費嫩煎牛排」。點4份主餐送2盤，最多可送到3盤(同桌、同行合併計算)。
活動自即日起至11/30，於平日全天候適用、而假日則限晚場適用，且外帶不適用。如果是不吃牛的消費者，店家也貼心提供「單點嫩汁香麻辣紙包雞」替換，讓大家都能開心吃。
