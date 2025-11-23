台中北區最美書店！蔦屋書店台中老佛爺店 「SHARE LOUNGE共享空間」最低180元起

台中北區最美的書店景點推薦蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店，有獨家SHARE LOUNGE 共享空間，空間很棒，剛開幕我們就到這遊玩，結合集工作、社交、會議與派對，讓蔦屋書店成為多功能的場域，不僅可以在裡面閱讀、個人工作空間、欣賞藝術品，還有時尚咖啡廳進駐，距離台中科博館、草悟道都很近，想要抵達台中北區老佛爺廣場，只需要搭乘大眾交通工具就可以輕鬆抵達～台中最新的打卡熱點就推薦給你們！

台中北區景點蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店 在哪？

台中北區蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店位在老佛爺廣場2樓，建築物很酷唷！是國際設計巨擘時尚大帝老佛爺，卡爾拉格 Karl Lagerfeld 全球唯一的住宅建築作品，綠林間你能看見這白色菱格紋立面，從二樓看更是清楚呦！這珍珠光真的很讓人難忘。

TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店，外觀真的超美，入口給人的感覺是很有延續性的設計，營造高級感，讓人走進書香世界的優雅氣息啊！大量的採光有種小清新的舒爽感。

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店 內部環境

台中北區蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE以日式溫潤出場結合老佛爺的法式優雅，讓這裡變得更不一樣，精緻也有品味。台中北區景點推薦蔦屋書店老佛爺店鄰近台中科博館、草悟道，逛完後也可以到鄰近去走走，假日草悟道也有不少活動，親子友善、寵物友善、2025爵士音樂節也在這時間開跑囉！

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店二樓 SHARE LOUNGE共享空間

蔦屋書店台中老佛爺店二樓是很夯的台中市內景點，SHARE LOUNGE共享空間，提供很舒適的工作環境還有提供免費飲品、點心，收費採計時制，第一小時是180元，每延長30分鐘則是90元，全日方案也有提供，中部有這家共享空間好幸福呀！

SHARE LOUNGE共享空間有四個區域，很像機場貴賓的環境，旁邊也有附上插座可以使用，還有半包廂隔間區域，獨立大空間與小型會議室，高質感的閱讀氛圍太棒惹！

延伸的自然採光，季節的不同，讓你在這裡留下很多的記憶點，期待下次的到來。

價目表寫得十分的簡單，看完覺得全日真的比較划算。

半開放的包廂空間、Party Room都很不錯耶！

延伸感的，書籍的部分也都以生活相關為主，我們都覺得很有趣。

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店 老佛爺選品概念店

老佛爺選品概念店，匯集了各種獨特選品，包括酒品、香氛、設計師珠寶等。

蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE與台灣香氛品牌NAZO，合作推出香氛蠟燭。

台中蔦屋書店台中老佛爺店不定期推出展覽，百年工藝淬鍊現代風華，大阪知名竹藝世家田邊竹雲齋大書展出。

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店開業首檔將展出「四代田邊竹雲齋」國際版限量大書《CHIKUUNSAI Ⅳ ∞》

每項作品的裝置藝術真的好美，限量很直得入手收藏。

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店

地址：台中市北區館前路39號2樓

電話：04 – 2310 6789

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

