台中「綠美圖」新打卡點！ 全台首座共構「美術館＋圖書館」免費參觀 森林系純白新地標、鏡面水池美到爆

台中綠美圖是全台首座結合美術館與圖書館的複合式文化場館，座落於水湳經貿園區中央公園北側，被譽為中台灣最具代表性的台中新地標。這座由普立茲克建築獎得主SANAA操刀設計的建築，以「森林中的美術館、公園中的圖書館」為核心理念，預計將於2025/12/13正式開館，並在2025/10/28啟動試營運。無論您是想享受無邊界的閱讀空間、欣賞藝術展覽，或是尋找最新的台中打卡景點，本文整理了開幕日期、交通方式與必看的展覽亮點，輕鬆掌握所有參觀資訊！

台中綠美圖 核心資訊快速一覽表

台中綠美圖 交通、開館資訊

地址：台中市西屯區中科路 2966號

正式開館：2025/12/13

試營運：2025/10/28~2025/11/16

台中綠美圖 交通方式

公車：可搭乘台中市公車至「中科路」或「中央公園」周邊站牌，目前有555及綠4公車直達綠美圖。

自行開車：地下室設有收費停車場，對面空地有露天免費停車場，可以多加利用。

YouBike：中央公園周邊設有租借站，綠美圖也有一站，適合低碳漫遊。

試營運期間，捷運文華高中站有接駁車，請多多利用。

台中綠美圖 停車資訊

地下室有收費停車場之外，正對面有免費露天停車場，車位很多不必擔心沒位子停。

目前有555及綠4公車直達綠美圖。公車站旁邊就是旁邊接駁車等候處。

與公車站距離約50公尺，就是YouBike。

台中綠美圖位水湳經貿園區中科路上，旁邊就是台中國際會展中心。鄰近中央公園，絕對會成為市民休憩、閱讀與拍照打卡的新亮點。

台中綠美圖亮點搶先看

建築特色

由8棟量體組成，設計強調穿透性與流動感。

外牆使用玻璃、鋁網與烤漆鋼板，呈現「森林中的美術館、公園中的圖書館」概念。

台中綠美圖佔地約5.8萬平方公尺，由8座純白量體錯落組成，外牆使用玻璃、鋁網與烤漆鋼板，讓陽光、微風與中央公園綠意自然流入館內，創造出宛如森林中的藝文場域，整體建築光是外觀就很吸引人。

空間規劃

美術館與圖書館之間不再是分隔的空間，而是透過連通橋與挑高設計巧妙串聯，打造無邊界共融場域，讓藝術展覽與閱讀活動相互激盪，成為全台首座結合美術館與圖書館的文化場館。

頂樓還有半戶外空間，可以眺望中央公園綠意，絕對是未來台中最新打卡點。

台中綠美圖建築由來

台中綠美圖的誕生，源自一場國際建築競圖。

由日本建築大師妹島和世與西澤立衛所創立的 SANAA 建築師事務所，聯手台灣劉培森建築師事務所，以「森林中的美術館、公園中的圖書館」為核心理念，從眾多設計中脫穎而出，奠定了綠美圖的空間美學與文化定位。(資料引用維基百科)

臺中市立美術館

開放時間：週一公休 / 週二至週五 9:00-17:00 / 週六 9:00~20:00 / 週日 9:00~17:00

大廳的鏡面水池更是建築亮點之一，將中央公園的綠意透過鏡面延伸至室內，水波流動不僅美化空間，還能調節溫度，巧妙融合公共藝術與實用功能。

美術館展出空間充滿驚喜，除了展出作品，空間設計本身就很迷人!

首展在B2有互動空間，大人小孩都玩得開心。

臺中市立圖書館

開放時間：週一公休 / 週二至週六 8:30-21:00 / 週日 8:30~17:30

試營運期間： 8:30~17:30

臺中市立圖書館總館首創「分齡分棟」規劃，設有兒童、青少年與樂齡專區，館藏超過50萬冊圖書與電子書，打造全齡共融的知識場域。

整個閱讀空間寬敞舒適，還有設置多個座位區，來這裡看書真的很舒服。

室內除了空橋步道，還有手扶梯，真的超棒啦！

我最喜歡這層樓，超多漫畫隨你看，幾乎都是新書！！

圖書館一共７層樓，圖書分類清楚，每層樓的閱讀空間都很舒適，待一整天也沒問題。

