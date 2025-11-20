全台海拔最高聖誕樹！ 2025「山谷燈光節」28米「雙聖誕樹」登場　谷關泡湯喔熊、梨山流星燈海一路亮到明年

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／參山國家風景區管理處
圖／參山國家風景區管理處

台中山谷點亮了！年末最夢幻景點之一「2025山谷燈光節」正式登場，今年採雙主場形式，11/29由谷關率先亮燈，展期一路到2026/1/11；接力的梨山燈區則自12/21 起閃耀到2026/1/25。無論是泡湯山城谷關，或海拔近2,000公尺的梨山，都已換上繽紛燈飾。

➤谷關燈區：喔熊泡湯太可愛！

圖／參山國家風景區管理處
圖／參山國家風景區管理處

谷關燈區範圍涵蓋谷關公園、谷關遊客中心及東西橫貫公路牌樓，今年亮點之一是以「耶誕泡湯趣」為主題打造的「泡湯喔熊」大型主題燈，濃濃溫泉山城意象讓旅人秒拍。沿著遊客中心外人行道，更規劃「石溪蝶語」燈區，以象徵谷關生態的曙鳳蝶與台灣油點草為設計靈感，彷彿置身溪谷瀑布間，光影流動相當夢幻。

圖／參山國家風景區管理處
圖／參山國家風景區管理處

入口處也能看到出自和平區在地工藝師林春節之手的「謎樣山林」裝置藝術，將自然與工藝融合，多處燈景以冬季童話與山城特色為主題，雪人、麋鹿、鬱金香燈飾滿滿療癒氣氛。

➤梨山燈區：28米「全台最高聖誕樹」亮相！

圖／參山國家風景區管理處
圖／參山國家風景區管理處

梨山燈區以梨山賓館為主場，每晚 16:30 點燈，現場以「月臨星迎」燈景、造型「蒲公英」、冰柱燈與雪花燈妝點，打造山上耶誕仙境。

圖／參山國家風景區管理處
圖／參山國家風景區管理處

今年最受期待的就是賓館前兩棵、高達 28 公尺的雪松，搭配冰柱、流星燈管與聲光效果，點亮後化身「雲端上的耶誕樹」，並於每半小時演出 3 分鐘音樂燈光秀，視覺效果超震撼！

圖／參山國家風景區管理處
圖／參山國家風景區管理處

燈節期間活動滿滿，11／29谷關開幕儀式邀請陳華、流浪盒子、卡尼特與泰雅原舞工坊登台演出；梨山場也邀請李芷婷、阿布絲、肉克媽媽與MIX山羊樂團開唱，夜色搭配歌聲最浪漫。

現場也祭出遊客好康，來賓只要拍照上傳至參山處官方FB，即可至遊客中心兌換限量小禮物。此外聖誕節前夕，谷關更會出現「聖誕老人街頭快閃」，與旅人驚喜互動，超有氣氛！

圖／參山國家風景區管理處
圖／參山國家風景區管理處

2025山谷燈光節

📍谷關燈區：2025/11/29 – 2026/1/11

📍梨山燈區：2025/12/21 – 2026/1/25

點燈時間：

．谷關 16:30–21:30

．梨山 16:30–21:00（每30分鐘一場3分鐘燈光秀）

．12／31跨年夜延長至隔日00:30

圖／參山國家風景區管理處
圖／參山國家風景區管理處

