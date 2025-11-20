「台中后里秋冬秘境」報到！羽粼落羽松浪漫變色美翻

台中后里秋冬近期再度掀起旅遊熱潮，人氣景點「羽粼落羽松」迎來一年一度的金紅變色季。步入園區，成排落羽松隨風搖曳，枯木、落葉與柔和光影交織出濃濃的冬季氛圍，如同置身異國森林。這處季節限定景觀也成為旅人拍照打卡、親子散步與寵物家庭共遊的熱門選擇。園區每日 9:00 至 17:30 開放，入園清潔費每人 60 元，120 公分以下孩童免費。

圖／ig網友ada_00170授權提供

羽粼落羽松不僅以唯美景色吸引旅客，現場也提供手沖咖啡、特調飲品、現做可麗餅等輕食，讓遊客在樹影之下享受慢步調的午後時光。園區亦販售花生米香、桐花蜂蜜皂等伴手禮，讓旅人將美好記憶帶回家。沒有車流喧囂，只有微風、陽光與松葉香氣，成為不少人假日放鬆、療癒心靈的靜謐基地。

圖／ig網友ada_00170授權提供

圖／ig網友ada_00170授權提供

交通方面，建議導航設定「泰安國小」或直接搜尋「台中市后里區安眉路 5 號」即可抵達，鄰近主要道路、開車停放也相當便利。園區全年無休，並提供旅行社及團體預約參訪服務，同時為寵物友善空間，但禁止吸菸、飲酒及攜帶外食。秋冬限定的落羽松正值最美時刻，想捕捉如詩般的季節色彩，不妨安排一趟輕旅行，感受台中后里最迷人的風景。

圖／ig網友ada_00170授權提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」