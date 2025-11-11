文青風人氣麵館新分店！「麻辣滷肉麵」越吃越涮嘴 「特製辣椒醬」嗜辣者必加
麵由辛生是主打麻辣拌麵、特色麵食的文青麵館，Google 2千多則評論有4.7的高分，非常吸引我這種無辣不歡的麻辣控。不過麵由辛生本店在南屯對我來說有點遠，所以一直放口袋還沒去吃過！
想不到麵由辛生的最新分店就開在台中北區漢口路，離我家騎車不到10分鐘，找個小孩不在家的週末就拉VC陪我來吃麵。
【麵由辛生 漢口店】
📞電話：04 2238 6686
📍地址：404臺中市北區漢口路四段259號
⏰營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-20:00
麵由辛生 漢口店 用餐環境
麵由辛生漢口店以灰白牆面搭配木質桌椅，乾淨俐落又有溫度。每個座位間距寬敞不擁擠。用餐採自助式，點餐、取餐、回收餐盤都要自己來喔～
麵由辛生 菜單
麵由辛生菜單如下，除了麻辣拌麵、麻辣湯麵之外，也有老上海蔥麵、黑皮麻醬麵、蛤蜊麵、雞湯麵…等不辣的麵點，不吃辣一樣好點餐。
麵由辛生 餐點
蒜香小黃瓜
蒜香小黃瓜，一份40元。小黃瓜切片厚實，口感冰鎮爽脆、微帶蒜香，很清爽~
燙高麗菜
燙高麗菜，一份40元。高麗菜保有清脆的口感，淋上肉燥、鹹香提味，外食就需要青菜均衡一下啊~
麻辣滷肉麵
麻辣滷肉麵，小碗細麵85元。看似樸實的一碗麵，但其實香氣十足！底層的滷肉醬汁鹹香帶甜，搭配帶著花椒香氣的麻辣醬，吃起來辣中帶香、香氣層次豐富，不會嗆喉，是那種越吃越涮嘴的辣。細麵口感Q彈，吸附湯汁剛剛好，讓人忍不住一口接一口。
如果和我一樣重口味，非常推薦到醬料區加它們的特製辣椒醬，辣度不會太重，但香氣十足，鹹香帶辣很夠味！
黑皮麻醬麵
黑皮麻醬麵，粗麵105元。麻醬濃郁滑順，香氣中帶點黑芝麻的堅果香，搭配Q彈的粗麵、濃郁卻不膩口，搭配氣味濃郁的皮蛋還蠻涮嘴的~
麻辣豆腐鴨血
麻辣豆腐鴨血，一份80元。鴨血滑嫩、豆腐入味，微麻帶香不會太辣，灑上油條碎，吃起來口感更有層次~
蛤蜊湯
蛤蜊湯，一碗55元。湯頭清甜原味，加入薑絲更顯蛤蜊的鮮香，剛好均衡一下麻辣拌麵的重口味~
麵由辛生 評價
麵由辛生的招牌麻辣滷肉麵其實沒有我想像中的辣，算是辣得剛剛好、吃得到香氣的程度，喜歡重口味一定要加它們家辣醬很加分！而黑皮麻醬麵香醇順口，也蠻好吃的。是會讓人想再訪的餐廳喔~下次準備來挑戰「麻辣湯麵」、「油潑辣籽麵」、「激辛剁椒麵」，看看哪個辣得最深得我心。
【用餐資訊】
用餐時間：2025年9月
麵由辛生 漢口店
電話：04 2238 6686
地址：404臺中市北區漢口路四段259號
營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-20:00
