快訊

診間揮刀攻擊輔大名醫暨前校長江漢聲 男遭警逮怒吼畫面曝光

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

文青風人氣麵館新分店！「麻辣滷肉麵」越吃越涮嘴 「特製辣椒醬」嗜辣者必加

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

麵由辛生是主打麻辣拌麵、特色麵食的文青麵館，Google 2千多則評論有4.7的高分，非常吸引我這種無辣不歡的麻辣控。不過麵由辛生本店在南屯對我來說有點遠，所以一直放口袋還沒去吃過！

想不到麵由辛生的最新分店就開在台中北區漢口路，離我家騎車不到10分鐘，找個小孩不在家的週末就拉VC陪我來吃麵。

【麵由辛生 漢口店】

📞電話：04 2238 6686

📍地址：404臺中市北區漢口路四段259號

⏰營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-20:00

📬麵由辛生 FB 粉絲頁

麵由辛生 漢口店 用餐環境

麵由辛生漢口店以灰白牆面搭配木質桌椅，乾淨俐落又有溫度。每個座位間距寬敞不擁擠。用餐採自助式，點餐、取餐、回收餐盤都要自己來喔～

麵由辛生 菜單

麵由辛生菜單如下，除了麻辣拌麵、麻辣湯麵之外，也有老上海蔥麵、黑皮麻醬麵、蛤蜊麵、雞湯麵…等不辣的麵點，不吃辣一樣好點餐。

麵由辛生 餐點

蒜香小黃瓜

蒜香小黃瓜，一份40元。小黃瓜切片厚實，口感冰鎮爽脆、微帶蒜香，很清爽~

燙高麗菜

燙高麗菜，一份40元。高麗菜保有清脆的口感，淋上肉燥、鹹香提味，外食就需要青菜均衡一下啊~

麻辣滷肉麵

麻辣滷肉麵，小碗細麵85元。看似樸實的一碗麵，但其實香氣十足！底層的滷肉醬汁鹹香帶甜，搭配帶著花椒香氣的麻辣醬，吃起來辣中帶香、香氣層次豐富，不會嗆喉，是那種越吃越涮嘴的辣。細麵口感Q彈，吸附湯汁剛剛好，讓人忍不住一口接一口。

如果和我一樣重口味，非常推薦到醬料區加它們的特製辣椒醬，辣度不會太重，但香氣十足，鹹香帶辣很夠味！

黑皮麻醬麵

黑皮麻醬麵，粗麵105元。麻醬濃郁滑順，香氣中帶點黑芝麻的堅果香，搭配Q彈的粗麵、濃郁卻不膩口，搭配氣味濃郁的皮蛋還蠻涮嘴的~

麻辣豆腐鴨血

麻辣豆腐鴨血，一份80元。鴨血滑嫩、豆腐入味，微麻帶香不會太辣，灑上油條碎，吃起來口感更有層次~

蛤蜊湯

蛤蜊湯，一碗55元。湯頭清甜原味，加入薑絲更顯蛤蜊的鮮香，剛好均衡一下麻辣拌麵的重口味~

麵由辛生 評價

麵由辛生的招牌麻辣滷肉麵其實沒有我想像中的辣，算是辣得剛剛好、吃得到香氣的程度，喜歡重口味一定要加它們家辣醬很加分！而黑皮麻醬麵香醇順口，也蠻好吃的。是會讓人想再訪的餐廳喔~下次準備來挑戰「麻辣湯麵」、「油潑辣籽麵」、「激辛剁椒麵」，看看哪個辣得最深得我心。

【用餐資訊】

用餐時間：2025年9月

麵由辛生 漢口店

電話：04 2238 6686

地址：404臺中市北區漢口路四段259號

營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-20:00

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 文青 上海 醬料 堅果 台中美食

udn走跳美食

追蹤
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

文青風人氣麵館新分店！「麻辣滷肉麵」越吃越涮嘴 「特製辣椒醬」嗜辣者必加

udn走跳美食／涼子是也 麵由辛生是主打麻辣拌麵、特色麵食的文青麵館，Google 2千多則評論有4.7的高分，非常吸引我這種無辣不歡的麻辣控。不過麵由辛生本店在南屯對我來說有點遠，所以一直放口

彰化田中「獨棟拉麵店」！有鳥居跟錦鯉池，拉麵推薦升級套餐更滿足

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 田中央豚將拉麵。北斗跟田中交界處斗中路二段旁這家獨棟拉麵店，每次騎車經過都會讓我特別看一眼，之前一直放入口袋名單，但現在比較少往田中方向走，趁著台灣設計展在田中高鐵

瓦庫燒肉「粉紅聖誕派對」登場！ 台中老宅化身燈海打卡點，耶誕再抽「1400元雞湯券」

台中中區知名燒肉餐廳「瓦庫燒肉」今年再次為歲末帶來節慶驚喜，以粉嫩燈飾打造期間限定「粉紅聖誕屋」，吸引旅客與在地民眾前往拍照、聚餐，提前感受浪漫節慶氣氛。餐廳位於民權路老宅建築中，鄰近台中火車站與柳川、綠川周邊燈區，成為最新串聯散步景點，傍晚約17時30分亮燈後，整棟建築彷彿覆上一層粉色薄雪，營造濃厚聖誕氛圍，成為社群平台熱門話題。

「勤美草悟聖誕村」開幕時間曝！「7公尺耶誕樹」與數十萬光點步道一定要打卡

台中草悟道的冬季散步路線即將再添亮點！「勤美草悟聖誕村」預計在11月21日登場，活動一路延續到明年1月5日，以城市生活與節慶氛圍融合為核心，擴大串聯勤美誠品綠園道、PARK2草悟廣場、金典綠園道商場及勤美術館周邊據點。今年的主題視覺以象徵能量累積的層層堆疊形式呈現，讓人走入場域時，就能感受到屬於城市冬季的慢速溫度。

賞楓、賞菊、拂紫浪 一覽台中武陵農場秋日花季三重奏

每年秋季，武陵農場迎來最迷人的秋季花海，鼠尾草、杭菊、跟黃楓構成絕美風景，彷彿走進畫卷裡。本篇懶人包帶你一次看遍武陵的秋天景色，抓住最佳賞花時機。

巨大黑手咖啡館！中壢新開幕「Focus on flavor 2」 55元美式咖啡層次豐富帶果酸香

udn走跳美食／艾瑪 《FOCUS ON FLAVOR 2》中壢中原大學商圈！最近新開一間咖啡館超吸睛，超隱密延路沒有招牌指示，只能導航才找得到，巨大黑手拿著咖啡杯超吸睛！平日內用區幾乎客滿，戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。