台中人快衝現領50杯！ 人氣茶飲限時3天「紫香新品」免費喝 加碼糯糯香緹、雪蓋系列買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝牧夏 • 新藝術茶飲臉書
圖／翻攝牧夏 • 新藝術茶飲臉書

手搖控注意！台中人氣茶飲品牌《牧夏Moocha》推出超佛系優惠，從10月29日起連續多天祭出「免費飲品」與「買一送一」活動，不僅能免費喝到最新登場的紫色系話題飲「紫香糯糯濃乳、紫香糯糯紅茶」，還能享雪蓋系列加碼優惠，限時限量開喝！

圖／翻攝牧夏 • 新藝術茶飲臉書
圖／翻攝牧夏 • 新藝術茶飲臉書

台中人快衝現領50杯！ 主打杯杯現點現萃、現泡現調的牧夏Moocha．新藝術茶飲，首波於10月29日至30日登場，凡來店即可免費領取新品「紫香糯糯濃乳」或「紫香糯糯紅茶」乙杯。每日限量50名，每人限領一杯，數量有限送完為止。

緊接著10月31日至11月2日期間，凡來店出示活動畫面，即可享「指定系列飲品買一送一」，包含人氣的「魔女糯糯香緹」與「雪蓋系列」飲品（含玫瑰鹽、逢甲店限定的麥田、以及漢口店與中科店限定的蜜蘋雪蓋），購買指定飲品即可再送35元飲品乙杯，還能加價升級或加料。

提醒注意，活動內容以現場公告為準，優惠限來店使用且不得與其他折扣併用，環保杯折扣亦不適用。想喝新款又想省荷包，這波活動可說是台中手搖迷必衝！

圖／翻攝牧夏 • 新藝術茶飲臉書
圖／翻攝牧夏 • 新藝術茶飲臉書

圖／翻攝牧夏 • 新藝術茶飲臉書
圖／翻攝牧夏 • 新藝術茶飲臉書

