台中人大推20多年老店！Google評論4.4星「平價簡餐咖啡」，第一次去必點「招牌檸檬雞」

喜歡吃商業簡餐的朋友一定聽過這一家開了20 多年的丹美隆簡餐咖啡。GoogleMap評論4.4星在地人大推的平價美味!老舊裝潢加上丹美隆菜單沒有推陳出新，餐點好吃有水準加上平實的價格，來用餐的幾乎都是老客人，我們家也是吃了20多年經常報到，就愛這種紮實好吃的家常美味，每次去吃都覺得很滿足。

丹美隆在哪裡？

丹美隆位在台中西屯區大墩19街與大進街交叉口，對面就是慈德慈惠堂，地點很好找。

丹美隆 環境

店外有3張方桌，內用座位或是外帶的等候區都可以。

店內的座位區有5桌，一樓客滿的話，會開放二樓的座位區。

丹美隆菜單價目表

丹美隆菜單沒有紙本，點餐就是看櫃檯上方的貼紙，均一價160元（目前已調整為170元)。我們家吃了快20年，從100元吃到現在，大部分餐點都吃過，檸檬雞是第一名每回必點，越南排骨、辣子雞丁、蔥爆牛肉也經常點。

(註：餐點價位如有變動請依現場公告為準)

點餐方式是到櫃檯跟老闆拿空白單，一桌寫一格，寫完交給老闆，用餐完再買單即可。網路上都說老闆臉很臭，老闆看起來雖然兇兇的，講話比較大聲，但是其實人不錯，吃久了就知道。

點完餐可以到旁邊的飲料區拿茶壺和杯子，自助沖泡就有熱茶可喝。不喜歡喝茶的人，也可以加點飲料或者點套餐190元就有附飲料。

丹美隆雖然是咖啡簡餐，但我們吃這麼多年下來，還真是沒喝過他們家的咖啡，每次吃簡餐、喝茶就飽到不行。

餐點很快就送上桌，不會等很久。所有簡餐都是主餐附白飯、紫菜湯、豆芽菜。沒有漂亮的擺盤裝飾，簡單平實的家常料理，每一道都很好吃。

檸檬雞

檸檬雞的白飯是滷肉飯，其他主餐則是搭配白飯。

紫菜湯和豆芽菜是固定的配菜，吃了這麼多年都沒有改變，如果經常變化應該會更受歡迎。

檸檬雞是幾乎每桌必點的人氣招牌，也是我們家最愛的。雞腿塊淋上蜜汁，再擠上檸檬汁，滋味一級棒!

酥炸過的檸檬雞腿肉，外酥內嫩又多汁，搭配蜜汁醬與檸檬的酸甜滋味非常下飯，超好吃的！第一次去的朋友推薦點檸檬雞準沒錯。

辣子雞丁

丹美隆除了檸檬雞之外，其餘的主餐都是用這種下方有酒精燈加熱的鐵鍋，每一口都是熱呼呼的美味。

大塊雞丁加上大量的洋蔥、辣椒，鹹香帶辣好好吃，很下飯。

丹美隆算是我們家的愛店之一，每次經過就會想去回味一下，有時候會打卡上傳，有時候懶得拍照，手機中找到這幾張照片，一起分享給大家。

越南排骨

陸陸續續吃了好多次，除了前面介紹的檸檬雞跟宮保雞丁之外，越南排骨也是我很愛的。

一大塊排骨份量不少，炸得外酥內Q，紮實的豬排也很好吃，尤其是加了椰奶醬汁整個充滿南洋味，是我心中除了檸檬雞之外的的第二名。

蔥爆牛肉

有時候太晚去檸檬雞會賣完了，或者想換口味也會點蔥爆牛肉，洋蔥與牛肉搭配滋味香甜也不錯。這道我女兒很愛吃。

馬來咖哩雞

光是湯汁拌飯就非常可口，一碗白飯都會不自覺吃光光。

丹美隆 整體心得

裝潢老舊餐點也是數十年如一日，但卻擁有大批的死忠顧客，像我們家就很常去報到。餐點真的好吃，一份簡餐雖然簡單，但是份量不少吃完很有飽足感。價位雖然有調整但是還是很平價，GoogleMap評論超過4顆星算高分，吃了這麼多年我們家還是很喜歡，分享給大家。

丹美隆

地址：台中市西屯區大墩十九街123號

電話：04-2327-9108

營業時間：11:30~14:30 17:30~19:30 週三六日公休

