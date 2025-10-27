收掉一間大島，一年開啟20間小島！台中人超愛的「高CP值南洋蔬食」 還有機會「免費再來一碗」

收掉一間大島，一年開啟20間小島!台中人心中南洋蔬食的旗艦代表熱浪島雖然收掉，但是老闆娘將原本集中式的經營模式，轉化為深入社區、貼近生活的分店佈局。一年之間開了20間熱浪小島，每一間小島都是一座獨立的南洋蔬食基地，成為台中人超愛的個人南洋蔬食首選!!熱浪小島忠明店，正是這場品牌重塑中的一座代表性小島。不論是麵食、米飯、小菜通通有，一個人也能好好享受南洋蔬食美味，CP值超高。

熱浪小島-忠明店地點交通

粉絲團：熱浪小島忠明店FB

地址：台中市北區忠明路453號

電話：0981-351493

營業時間：11:00–20:00

熱浪小島忠明店位於忠明路與民權路口，鄰近學區與住宅區交通便利，Google 評價高達 4.9 分，深受好評生意非常好。

熱浪小島忠明店環境

熱浪小島忠明店內部空間不大，座位分室內戶外兩區，溫馨簡潔適合一個人獨食、也適合家庭用餐小聚。

牆面展示香料與料理介紹，讓用餐不只是吃，更是一場南洋文化體驗。

之前我們吃過熱浪島就很喜歡，現在有20間熱浪小島據點，可以就近享受美味南洋蔬食真的好方便。

店門口有人氣招牌餐點圖片，每一道看起來都好誘人。

取餐檯旁邊還有展示各種麵食乾料，除了自家熱浪島泡麵、豆皮，也有販售大瑪酸辣粉、螺絲粉等多款人氣商品，喜歡都可以直接買回家。

熱浪島超人氣的酥脆豆皮很快就被買光，我們今天來看豆皮貨架已空，下次動作要快。

他們家還有販售許多調理包，用餐後可以順便買一些回家，簡單加熱就可以享受美味，超方便。

熱浪小島菜單

熱浪小島菜單上主食大致上分為南洋湯麵食、熱浪乾拌好食，其他還有小菜、點心、湯品、飲品，免服務費。掃QR碼即可點餐，不清楚都可以詢問親切的店員，服務很好。主食價位百元出頭就能吃到正宗南洋蔬食，CP值蠻高的，難怪生意超好。

加入熱浪小島LINE好友，有許多優惠資訊，線上外帶也很方便。

熱浪小島推薦餐點

我們3個人用餐，點了3道主餐再加上幾樣小菜，份量十足吃好飽。

我喜歡熱浪小島的蔬食，口味不會過於清淡，香料堆疊層次感真的很讚，蔬食者與非蔬食者都能吃得滿足。

泰香白湯麵 149元

這一道是最新推出的菜色，湯頭有著香茅與椰漿雙重風味很有層次感，味道香濃好好喝。

大量蔬菜每一種都好吃，尤其是豆皮，口感非常酥脆，一半泡在湯裡吸收湯汁，不只口感變Q，吃起來味道更香，一片就能吃到雙重美味有夠讚～還有素排骨也很正點，甜甜的滋味越咬越香。

撈一下裏頭還有香菇、素肉丸、脆丸，真的用料不手軟，重點是很好吃！！

麵條口感Q帶點咬勁，每一口都吃的到濃郁白湯的美味，這樣的南洋蔬食美味，吃一碗就讓人覺得滿足。

喜歡吃辣的朋友，可以跟店家要隱藏版特製辣椒，那香氣真的是很加分，簡直是神助攻！！建議大家先吃原本的風味，吃到一半再加入特製辣椒，這樣一碗可以吃到兩種滋味，超享受啊～

新加坡咖哩麵 159元

一大碗有多種蔬菜配色漂亮，每一款蔬菜都吸飽湯汁吃起來特別香，尤其豆腐跟豆皮，一咬爆汁超好吃的！！

這碗咖哩麵的湯頭以印度紅咖哩去調配出小島獨門比例，有著濃郁的咖哩香氣，帶點微辣特別開胃。

麵條充分吸收咖哩湯汁，每一口都很有味。我好喜歡這道紅咖哩的濃郁滋味，搭配各種蔬菜一起吃，超飽足。

咖哩排燒飯 149元

這一道也是新品，一大片素肉排，不用半成品，是店家用大豆蛋白及蛋做的，口感Q帶有咬勁，沾咖哩醬就好好吃。

這道咖哩醬也是充滿南洋香料，跟白飯一起攪拌後再加上大量鷹嘴豆，一整個營養又香濃，大人小孩都喜歡。

泰式酥豆腐 79元

整塊豆腐酥炸後，再淋上店家自製的酸辣醬汁，酸酸甜甜的滋味很開胃，加上香菜、黃瓜絲、花生碎粒增添口感與層次，好好吃喔~這道小菜是人氣招牌，我看幾乎每桌都有點。

酥脆豆皮 69元

豆皮酥炸到像餅乾一樣酥脆，但是非常乾爽一點都不會油膩，這道酥脆豆皮的口感讓人好驚豔！！咬的時候還聽的到卡滋卡滋的酥脆聲音，不僅單吃好吃，加到湯麵裏頭，口感及滋味又不一樣，推薦必點。

參巴四季豆 69元

四季豆酥炸後再淋上特製參巴醬，微酸微辣滋味，辣度不會太厚重，吃起來也算清爽。

香椿醬花椰菜 69元

一般店家燙青菜大多是地瓜葉、熱浪小島的燙青菜有娃娃菜及花椰菜，我們點了花椰菜。燙青菜完全不油口感爽脆，淋上店家自製的香椿醬，香氣濃郁卻不會膩口，我喜歡。

海島飲品 泰式奶茶65元、香檸茶49元

熱浪小島飲料都是瓶裝，喝不完方便帶走。

泰式奶茶有特別降低甜度，喝起來奶味十足但又不會甜到膩口，很耐喝。

香檸茶也是店家自己做的，我有特別問店員，是他們自己種的檸檬葉，加上新鮮檸檬汁，大自然的美味完全不含咖啡因，非常純粹好喝，這一瓶我個人超愛，尤其天氣熱非常消暑。

熱浪小島優惠活動

常態性活動：點湯麵系列，吃到碗底如果有出現再來一碗，就可以拿兌換券當場使用或是下次再來免費招待一碗。我們很幸運，點兩碗就有中一碗！！

熱浪小島心得

從熱浪島轉型成熱浪小島，已經變成台中人蔬食日常的南洋基地，我們這次到熱浪小島忠明店用餐，溫馨的小店就能吃到美味的南洋蔬食，不論是咖哩麵、白湯麵、還是排燒飯都很飽足，尤其湯頭、咖哩醬超好吃，平時大魚大肉的朋友，非常推薦到熱浪小島品嘗美味無負擔的南洋蔬食。

