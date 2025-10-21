雞湯界愛馬仕！不葷主義、瓦庫新品牌，主打「砂鍋極上雞湯」，道道餐點讓人驚豔

台中公益路美食戰區又多了一間新選擇囉！位在台中南屯區的GOGOGA 極上雞湯新派中菜是近期新開幕的人氣餐廳，也是不葷主義、瓦庫的新品牌，主打砂鍋極上雞湯，慢火熬煮10小時，還有融合川菜、江浙菜、台菜的新派中菜，道道美味，菜色也非常豐富，店內還有提供包廂座位，家庭聚餐、多人聚會餐廳首選。

GOGOGA 極上雞湯新派中菜位置

GOGOGA 極上雞湯新派中菜位在台中南屯區大進街上，距離不葷主義不遠，附近交通非常便利，公車、ubike樣樣有，還有多個收費停車場，距離台中捷運水安宮站步行約10分鐘的距離。

門口處有隻可愛吉祥物「咕咕寶」迎接大家，店裡頭還會播放專屬咕咕雞的主題曲，小朋友們還會朗朗上口呢。

GOGOGA 極上雞湯新派中菜環境

店內以簡約時尚風格為主，整體以柔和奶白色為主調，展現出乾淨俐落又不失溫度的氛圍，弧形牆面與間接光源設計，讓空間更具層次感與柔和線條，營造出輕盈而舒適的用餐環境。

二樓主要以包廂座位為主，一間可容納12人，低消為8000元，其中兩間包廂可以打通，非常適合多人聚餐。

店內的咕咕雞插畫是特別邀請插畫師親自創作，為空間增添了俏皮又溫馨的氛圍。

一樓座位旁的半透明櫥窗透出廚房的光影，隱約可見鍋中雞湯翻騰的模樣，散發著溫暖香氣。

GOGOGA 極上雞湯新派中菜菜單

四喜拼盤 450元

前菜系列糖糖還蠻推薦這道四喜拼盤，裡頭包含五味豆干、紅油黃瓜、蔥油腐竹及紅露醉蝦，每一道都非常清爽開胃。

花雕醉雞腿 520元

採用鮮嫩多汁的去骨雞腿肉，經低溫浸泡入味，入口滑嫩彈牙，伴隨淡淡花雕酒香在口中蔓延，酒香與雞肉的鮮甜完美融合，香氣細緻不嗆鼻，冰鎮後更顯清爽沁口。

砂鍋極上雞湯 大鍋 2200元

來GOGOGA 極上雞湯新派中菜必點招牌砂鍋極上雞湯，糖糖選了大鍋，份量約6人份，嚴選老母雞、雞骨架、龍大骨、土雞爪、豬蹄、金華火腿慢火熬煮 10小時，只取精華湯汁，湯頭呈現乳白色，搭配每日配送生鮮土雞腿塊，並加入黑豬背皮製成的膨皮，營養媲美花膠，還有白菜及家鄉豆腐等配料。

GOGOGA 極上雞湯新派中菜賣的是極上雞湯而非雞湯火鍋，主打原汁原味品嚐不應加入過多食材，入口濃郁滑順，帶有層層堆疊的膠質口感與香氣，鹹香中帶著自然的甘甜，喝起來溫潤不膩，滿滿的膠原感在舌尖綻放，雞腿肉也很讚，肉質鮮嫩又多汁，雞皮也相當彈牙，裡頭的澎皮糖糖也超尬意，吸附湯汁精華，還帶滿滿膠質，咬下去還會噴汁呢。

梅大梅小雞 480元

這道梅大梅小雞相當特別，料理中加入了烏梅粒與核桃增添層次感，醬汁更是以烏梅慢火熬製而成，酸香中帶有淡淡果香與回甘，雞肉外皮微酥、肉質鮮嫩多汁，搭配濃郁的烏梅醬汁後，在嘴裡散發出酸甜交織的風味，尾韻帶點果香與堅果香氣，是大人小孩都很喜歡的一道料理。

上海糖醋排骨 520元

這道上海糖醋排骨色澤誘人、香氣四溢，選用肉質軟嫩的豬小排，經過油炸鎖住肉汁，再以特調糖醋醬收汁，酸甜比例拿捏得恰到好處，外層裹著晶亮醬汁、微微黏唇，咬下去外酥內嫩、肉香四溢，酸香中帶點果香甜味，讓人一口接一口停不下來。

金沙蝦球 550元

選用新鮮大蝦裹粉酥炸至金黃，再拌入香氣濃郁的鹹蛋黃金沙醬，每一口都能感受到酥脆外衣與彈牙蝦肉，鹹香蛋黃裹滿蝦球，入口香濃滑順、帶著微微沙感與奶香氣息。鹹香中透出鮮甜滋味，濃郁不膩口。

蜜汁炸茄 380元

這道糖糖個人也超喜歡，如果你愛吃茄子，一定也會愛上！將新鮮茄子切塊，裹粉下去炸至金黃色澤，再淋上蜜汁，外脆內嫩，帶有蜜汁的香甜，連不太吃茄子的糖爸也讚不絕口，裡頭還有青椒也好好吃。

開胃飯掃光 420元

這道有點像我們常說的蒼蠅頭，以四季豆、豬肉末、朝天椒與豆豉一同快炒而成，香氣濃郁撲鼻，鹹香中帶著微辣豆豉的香氣與辣椒的勁辣完美融合，炒得油亮入味，每一口都能嚐到四季豆的脆口、豬絞肉的鮮香，鹹香夠味超級下飯，一不小心就會把整碗白飯掃光！

家燒黃魚 980元

選用肉質細嫩的新鮮黃魚，加入極上雞湯燜煮，讓魚肉充分吸收湯汁的鮮味，每一口都能嚐到黃魚的鮮嫩與雞湯的濃醇香氣交融，湯汁鮮甜帶膠質，讓魚肉更加滑潤入味，滋味層次豐富，是道家常卻不平凡的暖心料理。

干燒剝殼蝦伊麵 480元

除了白飯糖糖還點了一份干燒剝殼蝦伊麵，麵體還蠻Q的，帶有鍋氣香，裡頭搭配肥美彈牙的蝦仁、韭黃及洋蔥，份量上還蠻多的。

招牌現蒸豆花 380元

甜點招牌的現蒸豆花也相當出色！熱豆花質地細緻綿密，入口即化，散發濃郁迷人的豆香，搭配香甜龍眼蜜，甜而不膩、層次豐富，每一口都能感受到豆花的滑嫩與蜜香的柔和交織，溫潤順口又帶點療癒的溫度，來個完美收尾。

夏日火龍果冰沙 扎 520元／鮮榨柳丁汁 扎 520元

飲品點了壺裝的果汁，都是新鮮現打，甜度來自水果本身，好喝又解膩。

糖糖很喜歡GOGOGA 極上雞湯新派中菜的用餐環境，簡約時尚風格中帶溫馨的氛圍，除了必點招牌砂鍋極上雞湯，還有多道新派中菜也超推薦，像是梅大梅小雞、蜜汁炸茄及家燒黃魚糖糖都很喜歡，還有甜點招牌現蒸豆花也讓糖糖驚艷不已，糖糖真心推薦給喜歡細緻中菜與暖心湯品的饕客，絕對值得一試。

GOGOGA 極上雞湯新派中菜

電話：04-23236633

地址：台中市南屯區大進街438號

時間：11:30~15:00；17:30~21:30

