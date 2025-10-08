快訊

台中勤美誠品高空運動新地標！「PiCKLE & CHiLL」開啟城市天台匹克球熱潮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／勤美草悟提供
圖／勤美草悟提供

台中再添景點打卡新亮點！位於勤美誠品綠園道15樓天台的「PiCKLE & CHiLL」於9月26日正式啟用，結合運動、社交與美景的概念，打造全台中首座高空匹克球場。開放空間由設計團隊「生活起物」操刀，以木質拱門、綠意植栽與天際線景觀交織出放鬆氛圍，讓人彷彿置身城市綠洲。

圖／勤美草悟提供
圖／勤美草悟提供

匹克球結合網球、羽球與桌球的玩法，因規則簡單、節奏明快，成為近年全球興起的全民運動。「PiCKLE & CHiLL」採預約制開放，球場位於誠星旅館的戶外天台，玩家可在微風穿梭的高空球場揮拍，感受運動與城市風景並存的獨特體驗，也呼應勤美集團推動「理想生活圈」的理念。

圖／勤美草悟提供
圖／勤美草悟提供

圖／勤美草悟提供
圖／勤美草悟提供

現場更與「Star Café 誠星天臺小酒館」合作，打造運動後的休憩角落。民眾可在比賽結束後小酌調酒、品嚐咖啡或輕食，俯瞰七期與大肚山夜景，享受台中少見的「運動＋微醺」時光，成為假日休閒與社交的新聚點。

圖／勤美草悟提供
圖／勤美草悟提供

圖／勤美草悟提供
圖／勤美草悟提供

未來，「PiCKLE & CHiLL」將與中華民國匹克球協會、台中市匹克球協會合作，規劃入門體驗課程與友誼賽活動，並獲國際品牌 JOOLA 贊助球具，讓初學者到進階玩家都能擁有完整體驗。台中這座天空球場，不僅打開了運動新風景，也為城市增添一抹充滿活力的律動。

地點：台中市西區公益路68號 勤美誠品綠園道15F 誠星旅館天台

圖／勤美草悟提供
圖／勤美草悟提供

圖／勤美草悟提供
圖／勤美草悟提供

