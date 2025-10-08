台中勤美誠品高空運動新地標！「PiCKLE & CHiLL」開啟城市天台匹克球熱潮

雙十連假快到了，還沒想好要去哪裡走走嗎？如果你喜歡悠閒的行程，又想拍出美美的古風照片，不妨安排一趟彰化小旅行，來到永靖的成美文化園區看看吧！這裡不僅有優美的中式庭園、歷史感十足的古厝，還能體驗穿漢服漫步園林，感受濃濃的東方古韻。從交通、門票到租衣拍照都很方便，是個適合全家大小或情侶朋友一起出遊的好地方。

2025-10-08 09:00