晚來吃不到！ 台中北屯「甜蒔CAFE & BAKING STUDIO」隱身巷弄中的可愛甜點店，竟有神等級的流心巴斯克

糖糖本身不是個會主動吃巴斯克蛋糕的人，但最近在台中北屯挖到一間很厲害的流心巴斯克，好吃到讓糖糖能一次吃兩個，就是這間藏在北屯巷弄中的甜蒔CAFE & BAKING STUDIO，店面小小一間，還有可愛店貓，主打流心巴斯克及戚風蛋糕，每天品項會公布在IG限動上。

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO位置

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO位在台中北屯大連西路28巷裡頭，地點相當隱密，距離水湳市場、台中捷運文心中清站不遠，如果有開車的朋友，建議可以停在家樂福超市台中水湳店收費停車場，步行過來只要五分鐘。

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO環境

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO店面小小一間，用餐空間不大，除了室外的高腳座椅區，室內還些許的吧檯座位，大概容納6-8人左右。

一走進店裡頭就看到可愛店貓妮妮迎接我們，貓咪很親人，可以跟牠互動玩耍。

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO的甜點品項每天會公布在IG限動上，主要以巴斯克、戚風蛋糕及提拉米蘇為主，每日限量供應，可以事先打電話預訂。

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO菜單

內用的話每人低消是一杯飲品，除了咖啡，還有氣泡飲、茶類及椰奶系列。

開心果流心巴斯克 170元

最近真的是走到哪都可以看見開心果的身影，糖糖也算是開心果控之一，點了一份開心果流心巴斯克，看起來有點像抹茶的顏色，整體都是用開心果下去製作而成的。

這款真的是第一次讓糖糖吃到會驚豔的巴斯克蛋糕，一入口就感受到濃濃的開心果香氣，中間流心口感軟Q，而靠近外圍的巴斯克則是紮實口感，搭配上頭開心果生乳及滿滿開心果脆粒，直接愛了！整體吃起來不甜膩，吃完一份立馬再打包一份回家，真的好好吃。

水蜜桃焙茶生乳蛋糕 180元

另一份生乳戚風蛋糕也好美，蛋糕體是焙茶口味，搭配生乳及新鮮水蜜桃，一入口先感受到淡淡的焙茶香氣，伴隨著生乳的香濃，搭配香甜爆汁的水蜜桃也好好吃，層次豐富不甜膩，也是一款無雷蛋糕。

葡萄氣泡多多 140元

葡萄加上多多的氣泡飲，喝起來酸酸甜甜的，清爽又解膩。

小山園抹茶拿鐵 130元

採用小山園抹茶，搭配香醇鮮奶，糖糖點了無糖，喝起來不會讓人覺得苦澀，抹茶香氣很濃郁。

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO的甜點都好好吃，尤其是流心巴斯克，可以讓糖糖本身不會主動點巴斯克蛋糕的人直接連吃兩個，店裡除了切片流心巴斯克，也有販售4吋流心巴斯克，很適合當作生日蛋糕，店內用餐空間不大，是間只有闆娘跟店貓妮妮的可愛甜點店，喜歡吃流心巴斯克或生乳蛋糕的朋友，這間一定要筆記起來～

電話：0988-091 424

地址：台中市北屯區大連西路28巷5號

時間：12:30~18:00；公休日請參考IG、粉絲團

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」