快訊

探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

晚來吃不到！ 台中北屯「甜蒔CAFE & BAKING STUDIO」隱身巷弄中的可愛甜點店，竟有神等級的流心巴斯克

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

糖糖本身不是個會主動吃巴斯克蛋糕的人，但最近在台中北屯挖到一間很厲害的流心巴斯克，好吃到讓糖糖能一次吃兩個，就是這間藏在北屯巷弄中的甜蒔CAFE & BAKING STUDIO，店面小小一間，還有可愛店貓，主打流心巴斯克及戚風蛋糕，每天品項會公布在IG限動上。

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO位置

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO位在台中北屯大連西路28巷裡頭，地點相當隱密，距離水湳市場、台中捷運文心中清站不遠，如果有開車的朋友，建議可以停在家樂福超市台中水湳店收費停車場，步行過來只要五分鐘。

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO環境

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO店面小小一間，用餐空間不大，除了室外的高腳座椅區，室內還些許的吧檯座位，大概容納6-8人左右。

一走進店裡頭就看到可愛店貓妮妮迎接我們，貓咪很親人，可以跟牠互動玩耍。

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO的甜點品項每天會公布在IG限動上，主要以巴斯克、戚風蛋糕及提拉米蘇為主，每日限量供應，可以事先打電話預訂。

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO菜單

內用的話每人低消是一杯飲品，除了咖啡，還有氣泡飲、茶類及椰奶系列。

開心果流心巴斯克 170元

最近真的是走到哪都可以看見開心果的身影，糖糖也算是開心果控之一，點了一份開心果流心巴斯克，看起來有點像抹茶的顏色，整體都是用開心果下去製作而成的。

這款真的是第一次讓糖糖吃到會驚豔的巴斯克蛋糕，一入口就感受到濃濃的開心果香氣，中間流心口感軟Q，而靠近外圍的巴斯克則是紮實口感，搭配上頭開心果生乳及滿滿開心果脆粒，直接愛了！整體吃起來不甜膩，吃完一份立馬再打包一份回家，真的好好吃。

水蜜桃焙茶生乳蛋糕 180元

另一份生乳戚風蛋糕也好美，蛋糕體是焙茶口味，搭配生乳及新鮮水蜜桃，一入口先感受到淡淡的焙茶香氣，伴隨著生乳的香濃，搭配香甜爆汁的水蜜桃也好好吃，層次豐富不甜膩，也是一款無雷蛋糕。

葡萄氣泡多多 140元

葡萄加上多多的氣泡飲，喝起來酸酸甜甜的，清爽又解膩。

小山園抹茶拿鐵 130元

採用小山園抹茶，搭配香醇鮮奶，糖糖點了無糖，喝起來不會讓人覺得苦澀，抹茶香氣很濃郁。

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO的甜點都好好吃，尤其是流心巴斯克，可以讓糖糖本身不會主動點巴斯克蛋糕的人直接連吃兩個，店裡除了切片流心巴斯克，也有販售4吋流心巴斯克，很適合當作生日蛋糕，店內用餐空間不大，是間只有闆娘跟店貓妮妮的可愛甜點店，喜歡吃流心巴斯克或生乳蛋糕的朋友，這間一定要筆記起來～

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

電話：0988-091 424

地址：台中市北屯區大連西路28巷5號

時間：12:30~18:00；公休日請參考IG、粉絲團

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

巴斯克 蛋糕 開心果 抹茶 美食 台中美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

連2天餐點5折！「Uncle-K馬鈴薯排骨火鍋」插旗台中 5款新菜搶先開賣

主打正宗馬鈴薯排骨火鍋專門店「Uncle-K馬鈴薯排骨火鍋」，繼2022年在台北開幕後，將於10月9日插旗台中，開設全新...

晚來吃不到！ 台中北屯「甜蒔CAFE & BAKING STUDIO」隱身巷弄中的可愛甜點店，竟有神等級的流心巴斯克

udn走跳美食／糖糖 糖糖本身不是個會主動吃巴斯克蛋糕的人，但最近在台中北屯挖到一間很厲害的流心巴斯克，好吃到讓糖糖能一次吃兩個，就是這間藏在北屯巷弄中的甜蒔CAFE & BAKING STUD

台中勤美誠品高空運動新地標！「PiCKLE & CHiLL」開啟城市天台匹克球熱潮

台中再添景點打卡新亮點！位於勤美誠品綠園道15樓天台的「PiCKLE & CHiLL」於9月26日正式啟用，結合運動、社交與美景的概念，打造全台中首座高空匹克球場。開放空間由設計團隊「生活起物」操刀，以木質拱門、綠意植栽與天際線景觀交織出放鬆氛圍，讓人彷彿置身城市綠洲。

還在想雙十連假去哪嗎？來彰化這個景點就對了，有超美庭園還能租漢服拍美照！

雙十連假快到了，還沒想好要去哪裡走走嗎？如果你喜歡悠閒的行程，又想拍出美美的古風照片，不妨安排一趟彰化小旅行，來到永靖的成美文化園區看看吧！這裡不僅有優美的中式庭園、歷史感十足的古厝，還能體驗穿漢服漫步園林，感受濃濃的東方古韻。從交通、門票到租衣拍照都很方便，是個適合全家大小或情侶朋友一起出遊的好地方。

脆上爆紅的帥哥雙胞胎甜點店！ 招牌榛巧必點，「HaoHua Dessert」每款甜點都讓人驚艷

udn走跳美食／糖糖 最近在脆上發現了一間爆紅甜點店，聽說老闆是一對雙胞胎帥哥，有著八年的甜點資歷，原本只在線上接單，現在終於有實體店面囉，店址位在台中西區的HaoHua Dessert，店內將

台中西區復古一日遊｜日式漫畫博物館、懷舊選物、文創冰店一次打包！

台中西區真的太好拍、太好逛了！這次小編安排了一場免門票的復古散策路線，從國家漫畫博物館的日式建築群、超人氣義式冰店，到彷彿走進時光機的玩具選物店，還有週末必訪的審計新村文創聚落。喜歡老屋、懷舊、選物或是愛拍照的朋友，這篇保證讓你拍到記憶卡爆炸！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。