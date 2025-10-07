脆上爆紅的帥哥雙胞胎甜點店！ 招牌榛巧必點，「HaoHua Dessert」每款甜點都讓人驚艷

最近在脆上發現了一間爆紅甜點店，聽說老闆是一對雙胞胎帥哥，有著八年的甜點資歷，原本只在線上接單，現在終於有實體店面囉，店址位在台中西區的HaoHua Dessert，店內將近10款甜塔，每一款都不採雷，常常不到傍晚就賣完，建議早點來唷。

HaoHua Dessert環境

HaoHua Dessert位在台中西區三民路上，靠近公館路，距離第五市場、美術園道不遠，外觀以極簡純白為主調，整體設計充滿現代感與藝術氛圍，店面大片落地玻璃讓自然光灑入，營造出明亮且通透的視覺效果，從外就能感受到店內清新的氛圍。

HaoHua Dessert甜點品項

HaoHua Dessert主要以甜塔為主，大約也7-8種口味，糖糖這天平日下午來品項通通有，每一樣看起來都相當可口，好想全部都點一輪。

不只甜點好看，包裝也很精緻，上頭還有雙胞胎老闆的LOGO圖案。

榛巧 200元

這款榛巧是店內的招牌甜點，選用濃醇的70%黑巧克力甘納許，結合絲滑的41%牛奶巧克力慕斯，層次間再加入香氣馥郁的杏仁奶油餡及店家特製的榛果醬，是說塔上頭的巧克力裝飾好像一顆甜甜圈。

切開榛果的剖面，中間流心相當誘人呢！塔皮相當酥脆，一入口就能感受到濃郁的巧克力香氣及榛果香，有點像金莎巧克力的感覺，中間海鹽焦糖流心多了鹹香中和了甜膩感，層次豐富，好吃不甜膩。

開心果塔 200元

喜歡開心果的朋友一定要試試HaoHua Dessert這款開心果塔，中間是杏仁奶油餡及開心果甘納許，上頭搭配馬斯卡彭香緹，再撒上開心果碎粒。

一般開心果甜點都比較偏甜一些，而HaoHua Dessert這款開心果塔有讓糖糖驚艷到！一口咬下去，酥脆的塔皮伴隨著開心果的香氣，上層的馬斯卡彭香緹超加分，口感輕盈，入口即化，不時還會蹦出開心果碎粒的香脆口感，整體吃起來完全不膩口。

熱帶水果塔 175元

喜歡酸感明顯的朋友，推薦這款熱帶水果塔，以手工熬煮的百香鳳梨果醬，搭配滑順的百香果奶油餡，再來搭配上Mojito甘那許。

一入口就能感受到百香鳳梨果醬的酸香清爽，交織著細緻滑順的百香果奶油餡，帶來柔和的果香酸甜，尾韻帶來Mojito甘納許的微清涼感，為整體風味增添一抹驚喜，清爽又解膩。

抹茶塔 180元

這款抹茶塔也很厲害，還沒入口就聞到濃郁的抹茶香氣，一般抹茶都是搭配紅豆，而這款抹茶塔是採用抹茶甘納許，搭配糖漬柚子皮絲及香Q白玉，外表看似平凡，內餡卻讓人驚喜連連。

抹茶是方形的塔造型還蠻特別的，一入口濃郁的抹茶香氣在嘴裡蔓延，帶微微苦韻，中間夾層香Q麻糬，糖糖覺得最厲害的是糖漬柚子皮絲，沒想到抹茶跟柚子可以這麼搭，多了果酸讓整體層次更加豐富。

這次HaoHua Dessert的甜點糖糖都好喜歡，每一款層次都相當豐富，吃了會讓你驚艷不已，甜度上也都不會太甜膩，其中糖糖最喜歡榛巧跟開心果塔，聽說其他款也很厲害，下次再來嘗看看。

地址：台中市西區三民路一段125-3號

時間：13:30~19:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

