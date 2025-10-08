神祕老宅餐廳！ 台中大里預約制「肆月捌xDaKuaiDai」義大利麵、甜點必吃+店貓超可愛

肆月捌xDaKuaiDai 位置在台中大里小巷弄內，外觀很低調，是經過都不小心會略過那麼穩密XD 如果不是老妹介紹，我根本不知道這裡藏身一間溫馨且有可愛貓咪的老宅餐廳，這次吃得料理我們都有喜歡，尤其甜點蠻有水準的耶~

肆月捌xDaKuaiDai 餐點以義大利麵、燉飯、甜點、咖啡與飲品為主，因為是兩人作業，店內有一些規則，像是建議事先訂位、7歲以下孩童不接待、只收現金等，可以先確認一下是否接受店家規定再決定是否到訪喔！

對了，肆月捌xDaKuaiDai的巷子真的很小一條，如果騎車或開車過來，建議先把車停放在中興路二段再步行進來。

肆月捌 x DaKuaiDai 店面環境

走進大里巷弄裡的肆月捌 x DaKuaiDai，第一眼可能會錯過，因為店外招牌小小的不顯眼。門口彩色圓形馬賽克磁磚門柱，帶點復古懷舊氛圍，就像是老房子浴缸或廚房常見的磁磚材質，樸實卻有一種親切感。

推開門後，迎面而來的是洗石子地板搭配木質桌椅，自然光從窗邊灑落，店裡保留了幾分老屋的氣息，氛圍溫馨放鬆～

用餐不收服務費，倒水、拿餐具紙巾、丟衛生紙自己來～

肆月捌 x DaKuaiDai 菜單

肆月捌xDaKuaiDai菜單如下，每人低消140元。主餐可以選擇燉飯或寬麵，搭配飲品再折20元。甜品以當日甜點櫃有提供的為主。

店家規定與餐點食材說明如下。

肆月捌 x DaKuaiDai 餐點

冬央酸辣雞腿

冬央酸辣雞腿，寬麵一份320元。雞腿肉外皮烤得金黃，肉質軟嫩入味、微帶迷迭香等義式香氣；醬汁部分，將冬央醬結合義式白醬，吃起來並不會過於刺激，而是把冬央醬的酸、辣、香巧妙地融和得更為溫潤，尾韻有濃郁奶香，搭配Q彈寬麵，微酸微辣微奶，蠻涮嘴的～

黑松露蕈菇牛排

黑松露蕈菇牛排，寬麵一份330元。牛排肉質軟嫩有彈性，火候剛好，寬麵吸附滿滿松露與蕈菇的濃郁醬汁，剛吃覺得好吃，不過吃久會稍膩一點，適合多人分享～

威士忌提拉米蘇

威士忌提拉米蘇，一份160元。這是我吃過威士忌酒香最濃郁的提拉米蘇，蛋糕底層本根是泡在威士忌裡，很溼潤而且酒香超濃，老闆不惜血本耶~喜歡酒香濃的一定要吃看看！

(酒後不開車，安全有保障)

抹茶流心酥粒司康

抹茶流心酥粒司康，一份95元。外酥內鬆軟的司康口感很好，細嚐時有淡淡抹茶清香，不是很濃厚的那種，流心內餡沒有想像中多，香濃微甜很加分，整體我還蠻喜歡的！

古早味布丁

古早味布丁，一份140元。蛋香濃郁、口感紮實，甜度不會過高。焦糖的部分，苦甜平衡得剛剛好，好吃。

爆米花拿鐵、唐寧伯爵茶

爆米花拿鐵，一杯150元。點主餐可折20元。咖啡不苦澀有順口，酥脆爆米花可以撈起來吃，也可以和咖啡喝，蠻趣味的。

唐寧伯爵茶，一杯100元。點主餐可折20元。這杯是友人點的，沒喝到放圖供參～

肆月捌 x DaKuaiDai 評價

整體來說，這次在 肆月捌xDaKuaiDai 吃到的料理我都蠻喜歡的！甜點的部分很好吃；義大利麵則是濃郁風，好吃但適合大家一起分享、比較不會膩。環境懷舊溫馨蠻舒適的，想來用餐記得要先預訂喔～

【消費資訊】

用餐時間：2025年8月

電話：0979 990 408

地址：412台中市大里區中興路二段654巷43號

營業時間：平日 13:00-晚上21:00 | 假日 11:30-晚上20:00

公休日：週三

