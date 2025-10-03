高CP值質感燒肉！ 彰化「脂本燒肉」必點30cm幻切牛舌一吃難忘.桌邊幫烤服務大加分

彰化燒肉推薦！想在彰化市區找一間質感燒肉店聚餐，推薦這家脂本燒肉ZHIBEN YKNK彰化店！主打高品質肉品、氣派裝潢加上親子友善、貼心桌邊服務，無低消、好停車真的很加分。除了套餐豐盛肉品之外，還有超浮誇的30cm幻切牛舌、澳洲芒果十字切牛舌讓人一吃就難忘。這一篇分享脂本燒肉彰化店的交通位置、環境氛圍、菜單亮點與用餐心得，快收藏起來，下次聚餐就來這！

脂本燒肉彰化店位於彰化火車站後站，彰化有名的玉華珍對面。搭火車出站穿越天橋往後站走，步行即可抵達交通便利。開車族也不用擔心，店家旁邊就有大型收費停車場，停車費1小時30元，停車超方便！

脂本燒肉彰化店環境

脂本燒肉彰化店外觀走日式禪風，大門口就有竹林、松樹等日式庭園造景，加上脂本燒肉店名鏽蝕牌，光是門口就很好拍照。脂本燒肉從員林起家，以肉脂為本不斷推陳出新一直優化，彰化店比員林店還要大，用餐更舒適。

店內空間寬敞明亮，我們一進門就被漂亮的水波文天花板吸引目光，充滿星空的感覺。生意非常好，記得先訂位才不會久等。

一樓用餐區座位寬敞，座位間有隔板設計，保有隱私感，適合約會、家庭聚餐或商務聚會。牆面上大面月亮鏡，有鏡花水月的意境，與候位區天花板的水波紋相呼應，整個質感超棒。

二樓設有包廂空間，沒有低消規定，人數夠店家就會安排，團體聚餐來這邊吃燒肉享有獨立空間很加分。

二樓也有種植綠意植栽，加上牆面拆解店名脂本的字體匾牌，真的很有特色，質感及視覺都加分。

連廁所都裝潢得很氣派，還有提供漱口水，細節滿滿！

脂本燒肉菜單

脂本燒肉菜單以套餐為主，也可單點加購。用餐加收10%服務費，沒有低消限制，用餐時間120分鐘。雙人套餐1580元起，肉品選擇多元雞豬牛鴨通通有，套餐皆附手卷、蔬食、主食、副食、湯品、甜點與飲品，份量充足豐盛又飽足。

脂本燒肉推薦餐點

我們4個人點了中間價位的逸品3人套餐，再加價單點超人氣的30公分幻切牛舌及澳洲芒果十字切牛舌，一整桌超豐盛，一路吃下來每個人都飽到不行，大滿足!!

首先送上燒肉沾醬(燒肉醬、檸檬汁、昆布鹽)、生辣椒、鹽蔥、泡菜，另外還有包肉生菜。除了泡菜續點要加價之外，其餘通通可以免費續點。沾醬及佐料可以自由搭配燒肉，組合出不同美味。

脂本燒肉的雞湯用老母雞與大量蔬果熬煮，非常鮮甜好喝，喝完可以免費續加超棒！

北海道極製手卷

共有親子鮮蝦手卷、魚卵珠貝手卷、牛肉手卷3種口味我們個來一份，手卷底下不是醋飯而是生菜絲，搭配蘋果丁、鮭魚卵及不同主食，每一份用料及配色都豐富。

我個人最愛魚卵珠貝手卷，鮮甜珠貝加上鮭魚卵，多層次口感充滿鮮甜海味，整個清爽好吃。

飲品

套餐可任選50元以下飲品，超過補差價即可。我們點了檸檬紅茶、葡萄可爾必思氣泡飲、鮮檸氣泡飲。飲品份量不少表現不錯，清爽解膩，搭配重口味燒肉超合拍。

加點霍格華茲奶油啤酒（無酒精）98元

名稱為啤酒但是完全無酒精，上頭還有厚厚的雪花奶蓋，喝起來很像哈利波特影城有賣的奶油啤酒，甜甜的滋味連小朋友也喜歡，很酷喔~

這套逸品安格斯伊比利3人套餐光是肉品就有3盤牛肉、3盤豬肉，不只份量超多，品質也很優。

日本A5和牛霜降

油脂豐富光是看油花就很迷人，脂本燒肉的肉品等級真的很不錯。

不愧是日本A5和牛，烤過後由脂立即轉化為甜味，口感無敵軟嫩接近入口即化，每一口都好滿足啊～

美國安格斯肩胛牛小排

肩胛牛小排油脂香氣雖然沒有A5和牛那麼多，不過口感一樣軟嫩多汁，越咬越甘甜。

單吃容易膩口，用生菜葉包牛肉及泡菜一起吃，酸甜滋味好正點啊~泡菜跟牛肉真的是絕配！！

美國安格斯牛肋切

牛肋條烤到表面焦香，軟嫩又帶點咬勁，香甜肉汁在嘴裡噴發好過癮啊！

伊比利豬梅花

西班牙頂級豬肉果然好吃，伊比利豬梅花部位油脂最多，香氣也最足！

伊比利豬松阪

伊比利松阪豬獨有香氣，Q脆彈牙的口感，真的好好吃，完全不輸牛肉。搭配鹽蔥及泡菜一起包生菜也好吃，比單吃更有層次感。

伊比利豚肋切

伊比利豬肋切的油脂非常香，烤到表面微焦，外酥內嫩有咬勁，又Q又脆又多汁，真的是一級棒！

加點30CM幻切牛舌 498元

30公分超浮誇長度，光是看就讓人口水直流！！套餐加價只要498元太超值了～

厚切牛舌要烤到剛剛好的熟度，真的需要功夫。脂本燒肉原本燒肉都要自己烤，但這種有專人服務桌邊幫烤，超貼心。

牛舌烤到外酥內嫩，表層香酥裏頭無敵嫩，Q脆彈牙真的是極品!推薦必點～～

加點澳洲芒果十字切牛舌 548元

厚切牛舌切成像芒果十字切紋，烤過後外翻成花朵形狀，味道特別香。

這道牛舌口感跟前一道30公分幻切牛舌不太一樣，厚實Q脆，油脂香氣超迷人，每一口都讓我們讚嘆不已，愛吃牛肉的朋友這兩道牛舌一定要加點啊～

蔬食三拼（櫛瓜、山藥、杏鮑菇）

大口吃肉也要來點蔬菜均衡一下，櫛瓜、山藥、杏鮑菇放在烤爐邊緣，慢火烤才能保留水分，上頭已經有撒調味粉，烤完直接吃就很美味。

北海道生食級干貝、極鮮大草蝦

店員看我們烤完海鮮就來詢問要不要幫剝蝦，剝完蝦殼還幫我們排成愛心，脂本燒肉服務真的超級貼心耶～

草蝦肉質飽滿又Q彈，吃得出新鮮度，海味十足。

北海道生食級大干貝鮮嫩多汁，個頭大味道甜，底下湯汁也是精華，千萬不要浪費。

副食 升級月見和牛飯 +268元

和牛片鋪滿滿完全看不到底下壽司飯，剪開蛋黃金黃蛋汁流淌而下，加上鹽蔥一起包著飯吃，那香氣濃郁好迷人！

牛肉口感軟嫩，加上滑順蛋汁超好吃。

副食 升級嚴選海鮮粥品 +108元

海鮮粥份量不少，蛤蜊肉質飽滿之外，粥裡還有好多花枝，燉煮到非常入味，湯頭濃郁料多味美，吃完很有飽足感。

副食 升級月見海鮮烏龍麵 +158元

這一碗的料比前一碗海鮮粥還要多，蛤蜊、花枝、珠貝、月見，隨便撈都是鮮甜海味！豐富的海鮮加上蛋黃拌麵，Q彈烏龍麵滑順香濃，大人小孩都很愛啊～

甜點 4選3

我們選了2份日式手作雪花冰(牛奶、巧克力)及哈根達斯，哈根達斯好吃就不用說了。特別推薦雪花冰好大碗，旁邊還有附巧克力脆片及荔枝啵啵，雪花冰綿密細緻、甜而不膩，是燒肉後的完美收尾。

脂本燒肉優惠

加入會員除了優先收到各種新品資訊及新活動，掃碼加入馬上招待一份鯖魚。鯖魚油脂豐富，肉質飽滿還帶有Q度，香甜好吃。

脂本燒肉心得評價

我們點這套非常豐盛，不只滿足肉控，也照顧到海鮮愛好者與甜點控，6種肉盤等級優，油花漂亮調味恰到好處，搭配蔬菜、生菜與多種沾醬，吃得不膩又有層次好享受。大推30CM幻切牛舌及澳洲芒果十字切牛舌，真的是神好吃!!

從進門開始就感受到服務人員非常親切，還有桌邊幫烤幫剝蝦服務更加分，完全是高質感燒肉的代表！脂本燒肉彰化店不只是燒肉店，更是一場視覺與味覺的饗宴。無論是家庭聚餐、情侶約會或朋友聚會，都非常適合，建議提前線上預約，才不會現場久候喔。

脂本燒肉 彰化店

地址：彰化縣彰化市辭修路199號

電話：04-7288575

營業時間：平日17:00~00:00、假日11:00~13:30、17:00~00:00

線上訂位

員林店

地址：彰化縣員林市萬年路一段190號

電話：04-8337061

營業時間：平日17:00~00:00、假日11:00~13:30、17:00~00:00

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

