最強儀式感餐廳！ 中壢西餐推薦「拾青春Legumes」8道限定料理 每一道都超像藝術品

在中壢想找間有儀式感特別的餐廳嗎？《拾青春Legumes》絕對會讓人驚艷！這不只是寵物友善餐廳，有超細膩的藝術品料理設計與桌邊服務，顛覆大家對西餐「高級卻拘謹」的印象，三個月會換一次套餐，約會、告白、慶生都好適合來這，除了儀式感還能感受到滿滿溫度。

附上店家粉專停車說明圖！

中午時段建議：『新明國小地下停車場』。

晚上時段建議：『世貿地下停車場』(米堤大飯店/中壢舊sogo下方/捷運A22附近)。

不同於傳統西餐的雍容華貴！《拾青春Legumes》空間設計跳脫繁複裝飾，以簡約北歐風結合文青氛圍，帶來幾分清新與青春活力，木質桌椅搭配柔和燈光，讓人一進門就覺得自在放鬆。

一樓規劃櫃台與開放式廚房，最吸睛的就是 L 型落地玻璃，可以距離欣賞廚師料理過程。

一走上二樓，馬上就被牆面上「毛小孩俱樂部」吸引！這裡也是寵物友善餐廳，歡迎客人帶著毛小孩一起來用餐，整層樓空間寬敞，毛小孩一起來氛圍更溫馨。

二樓整層規劃為用餐區，座位數約可容納近30人！桌與桌間保留適當距離，這裡有兩位親切亮眼的服務生，很客氣又好貼心。

之前平日晚上六點半就客滿，當時幾乎九成都是女性客人；相比之下，平日中午則顯得清幽許多，可以悠閒細細享用餐點。

拾青春Legumes｜秋天限定 MENU

這次再訪，店內已改成單點套餐制！每季都會更換一次菜單，分別以春、夏、秋、冬為主題設計，保證每次來都有新鮮感，每份套餐可享用 8 道式的輕奢餐點，份量精緻卻層次豐富。不僅適合姊妹淘小聚、家族聚餐，也很適合慶生、父親節或母親節等重要日子。

套餐餐價格:1280元/人起(10%服務費另計)

支付方式：收現金、刷卡、Apple Pay

一樓可以看到「紅脈酸模 Red Veined Sorrel」，這是餐廳自行栽種的食材，西式料理常用它來搭配，葉片鮮豔美觀，含有豐富抗氧化的黃酮類化合物，現摘的特別新鮮。

一樓可以近距離觀察師傅料理每個細節！開放式廚房特別讓人放心，廚房看的出來相當乾淨。

師傅料理真的非常細心！若不說這是西餐廳，我還以為自己走進了懷石料理，每個細節都講究到位，令人讚嘆。

牛排先在鐵板上煎烤，表面焦香誘人，每一面都鎖住豐盈肉汁，香氣四溢，光看就讓人口水直流。

牛排煎烤完再用大火焰炙燒，滋滋作響聲音、翻滾火焰，光看就讓人食指大動。

最後靜置3～5分鐘讓肉汁回流，每步烹調都細膩到位。

秋季限定套餐

限定時間：2025/9/16（二）～2025/12/14（日）

每份套餐包含 8 道餐點，每道都充滿儀式感，細膩手法呈現，層次豐富。以「森林」為靈感擺盤宛如小型森林景觀，視覺與味覺都很驚喜。

拾青春Legumes｜迎賓小點

這道迎賓小點真的太有趣了！彷彿把整個森林童趣搬上桌，桌角四個小杯子中，兩個現場倒入特製擦拭水，先用來清潔雙手，同時聞得到柚子清香與桂花香，接著用雙手品嚐迎賓小點，整個過程充滿互動感，像是在參與一場小型森林儀式感。

這道迎賓小點外面絕對吃不到！由甜點主廚創意打造，看似一顆黑溜溜小蛋，每一口都是驚喜與巧思，根本是大人高級版的健達出奇蛋。

外層是竹炭粉巧克力小餅乾，內餡則是鹹蛋黃結合地瓜的流心餡！上層還點綴梅子，一口輕咬，餅乾薄脆，稍微用力內餡就快噴發，層次豐富，每口都充滿驚喜，流心餡好好吃。

這杯金黃茶是楓葉茶，喝得到自然楓香，加入進口楓糖增添風味，口感細膩順口，值得慢慢品嚐。

拾青春Legumes｜湯品

一打開湯品就像仙境現身！白色煙霧緩緩飄散，乳白濃醇湯底上點綴小花，立刻少女心瞬間噴發，湯底以白木耳、百合根與豆薯花慢火燉煮，濃郁順口；搭配白色蔬菜，再以山當歸花與花椒油點綴，最後以胡桃木煙燻收尾，不僅潤肺，更有進補效果，每一口都像品味藝術。

吃的到白木耳爽脆，以及百合根與豆薯花的清脆，層次分明，主角紅馬頭魚肉口感細嫩滑潤，與湯底一同入口，清甜鮮美，風味濃郁，喝下去每口都令人滿意，真的非常好喝。

拾青春Legumes｜秋季限定

這道『森林的植物』實在太美了！

彷彿精靈頭上的花圈，充滿森林風情，旁邊的花圈由多種菇類組成，包括少見的羊肚菌，搭配當季蔬菜如蘆筍與紅蘿蔔，再淋上牛醬汁與煙燻油做收尾。

中間的泡泡是用白酒奶油燉煮的洋薏仁與起司製成，連泡泡都濕潤有味，精緻又富層次，真的每一口都是驚喜感。

還吃得到珍貴的小牛胸腺！這是法國與義大利料理常用高級食材，很考驗師傅烹飪經驗，入口超軟嫩、細膩柔滑，帶有淡淡乳脂香，口感奢華令人回味，真的非常好吃。

「森林的炎果」仙氣滿滿令人目不轉睛！

廚師手作墨魚醬肉桂餅乾，細心擺上絲葡萄、紅醋栗、柳丁與酸黃瓜，每一口都酸甜清爽層次豐富。

拾青春Legumes｜主餐-黃金鴕鳥菲力

加價 198 元可換成黃金鴕鳥菲力！

特別選用彰化在地鴕鳥菲力部位，用鐵板慢火煎至三分熟，切面仍保有鮮紅色，咀嚼起來軟嫩鮮甜，先品嚐原味，搭配檸檬皮與粉紅胡椒，就能感受細緻嫩口的美味。

搭配主廚自製照燒醬，增添幾分日式鹹甜風味，每一口都更有層次感，讓鴕鳥菲力的鮮嫩口感更出色。

旁邊配菜同樣充滿話題！採用當季蔬菜，油封南瓜香甜可口，黃酒燴高麗菜苗滋味溫潤，燙過的芥藍、秋葵與甜豆鮮脆爽口，小番茄經風乾處理酸甜交織，更有令人驚豔的清脆冰花，每一口都讓人不想浪費。

拾青春Legumes｜主餐-伊比利豬肋眼蓋肉

選用伊比利豬肋眼蓋肉，肉質細緻柔嫩，油花分布均勻，煎至五、七分熟最剛好，每一口都鮮嫩多汁、風味十足。

好的肉品吃原味就很讚！再搭配主廚綠胡椒醬，增添微微辛辣感，讓味蕾更加滿足。

拾青春Legumes｜拾食

這道「拾食」一上桌就讓人目不轉睛！器皿充滿設計感，感覺像特別訂製，讓整道料理更有儀式感，乍看以為是精緻甜點，沒想到內餡暗藏巧思，用法式手法將甘藍菜包入鮮蝦、筊白筍與玉米，外層醬汁奢華，融合螃蟹精華與番紅花，細膩高雅，每一口都顛覆想像。

「拾食」還附上主廚特製檸檬葉油，讓我們直呼：「這也太有趣了吧！」吃到一半時，滴入幾滴檸檬葉油，即刻增添清新香氣，風味更加層次分明。

上層鋪著金黃米餅，點綴鮭魚卵、手指檸檬與櫻花蝦粉！最後淋上番茄油與羅勒油。入口餅乾酥脆，鮭魚卵爆開帶來驚喜，高麗菜包表面經炙燒，散發迷人焦香，外層醬汁融合蟹黃、蟹肉、蟹膏與番紅花，濃郁奢華，再搭配酸奶油、檸檬皮與酸豆提味，層次豐富又和諧，絕對是外面少見獨特口味。

擠入兩滴檸檬葉油，清新香氣立刻竄出！用餐過程像一場有趣的味覺實驗。

拾青春Legumes｜甜點

這道甜點靈感來自大家熟悉的黑森林！服務生還會到桌邊刨上松露巧克力，滿滿儀式感，甜點內含黑櫻桃、比利時巧克力與松露，底部則以奶酪搭配蕎麥，每一口都層次豐富，充滿驚喜感。

這道甜點真的讓人捨不得下手！上層餅乾乍看像威化餅，吃起來卻更薄脆；楓葉造型也完全可食用，薄到驚人，旁邊綠色部分看似海藻，其實是抹茶蛋糕，整體就像藝術品，視覺與味覺同時享受～超讚。

中間巧克力包覆著黑櫻桃冰淇淋與馬斯卡彭慕斯！這真的非常費工。

拾青春Legumes ｜沙碧-招待

這道沙碧是店家招待！底部是仙人掌冰，上層堆疊無花果與西洋接骨木花，色彩層次都十分夢幻好吸睛。

以仙人掌為基底！喝起來酸甜清新，再搭配新鮮的無花果，搭配起來清爽解膩。

拾青春Legumes｜茶點

這份茶點一次能享受兩種風味！白蘭地生巧克力特別用豆腐製作，搭配頂級 70% 法芙娜黑巧克力與白蘭地酒，每片僅 22 卡路里，入口沒有豆腐味，只有細緻醇厚巧克力香與濃郁酒香，入口即化，低負擔又滿足～

這顆柚子塔結合台灣文旦與日本柚子！塔面用日本進口乾燥柚子皮與檸檬皮點綴，外觀精緻優雅，酥脆法式塔皮承載著柚子蛋奶醬，旁邊是晶瑩剔透的茉莉花茶凍，好像水晶呢！

內餡還能嚐到台灣文旦果肉，清爽又細緻的層次，讓人回味不已。

拾青春Legumes｜飲品

飲品我們選了「阿育吠陀聖羅勒茶」與「五葉松/杜松子/水梨」

阿育吠陀裡的聖羅勒被認為能幫助入睡、降低壓力並提升精神。中間還放入一顆冰球，不僅增加趣味感，還能慢慢釋放香氣與清涼感，每口都舒心提神。這杯以五葉松、杜松子與水梨為基底！有微微果甜，融合茶香檳氣泡，喝起來好輕盈清爽。

《拾青春Legumes》可說是中壢最有儀式感的餐廳！也是友善寵物的溫暖所在，用餐後完全跳脫對「西餐」與「高級」刻板印象──這不只是端出新鮮與頂級食材，而是把每道菜當作藝術品呈現，每道都值得細細品質，部分料理會在桌邊完成，參與感受滿滿儀式感，想為朋友或家人製造驚喜？來這聚餐就對了。

地址：桃園市中壢區中央西路二段34號

聯絡電話：(03)4917070

營業時間：周二~週日 午餐|11:30-15:30(最後收客 13:00/最後加點 13:10)/晚餐|17:30-21:00(最後收客18:30/最後加點18:40)

公休：每週一

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是

服務費：有，10%

停車場：無（附近停車格/收費停車場）

LINE ID：@03-4917070

訂位連結：拾青春Legumes

官網：https://legumesrestaurant.com/

