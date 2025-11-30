板橋人氣咖哩店！古早味鹹酥雞咖哩、轟炸雞腿必點 內用免費加飯、加醬

位在江子翠捷運站附近的「任風咖哩」，是最近板橋很紅的咖哩店。內用免費加飯、加醬，咖哩香氣甘醇、不油不膩，不管咖哩、或是台式風味料理都很推薦，而且甜點布丁是超人氣的「莫恩布丁」不用排隊，來這裡就可以吃到，更是讓人驚喜！

任風咖哩｜交通位置

從江子翠站散步五分鐘就能抵達「任風咖哩」門口就有公車站牌，交通很方便，我們當天是騎機車，附近也有很多停車格。

任風咖哩

地址：新北市板橋區文聖街16號

交通：江子翠捷運站5分鐘

營業時間：11:30–20:30

任風咖哩｜用餐環境

店裡是乾淨溫暖的木質調，位置間距比想像中寬，簡約又讓人放鬆的日常感。

每個座位底下都貼心備有置物籃。

任風咖哩的”任風”意指像風一樣自由來去無拘束。這讓我想到陳曉東”像風一樣的男子”，笑））（有年紀的才知道）

任風咖哩｜菜單價格

「任風咖哩」菜單上除了有多種主食搭配的咖哩，還有台式經典料理，另外也有炸物及飲品，最吸引我的就是板橋超人氣的「莫恩布丁」，不用去現場排隊，來這裡直接就點得到！

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

除了平日一到五有商業午餐優惠，打卡就加料。內用還免費加飯加醬，

任風咖哩｜餐點品嚐

轟炸雞腿咖哩雞

除了五星好評送的起司片，基本的配菜有烤地瓜，溏心蛋，花椰菜，和一片柳丁。

轟炸雞腿已去骨且切塊，輕鬆食用很方便！

雞腿外酥內嫩還帶肉汁，和牽絲的起司結合，太欠吃了！

「任風咖哩」比較不同的是有特殊吃法，咖哩先試原味，再擠入柳丁汁，感受不同層次的風味！

任風咖哩的咖哩醬屬於甘甜順口，香料味不會太重，柳丁擠上去之後，微酸的果香，把咖哩整個味道更凸顯，直接升級一個檔次。而且讓尾韻更清爽，完全不厚重。如果你是喜歡咖哩又怕膩的人，一定要照著這個小秘訣吃，真的會讓人驚喜！

古早味鹹酥雞咖哩

雞肉嫩得非常誇張，一咬下去是“濕潤”的那種，不乾不柴。外皮炸得香香酥酥，帶一點古早味鹹酥雞的調味，配咖哩太剛好。份量不少，一盤吃完會非常滿足。

「任風咖哩」還有最棒的一點就是內用免費加飯、加醬。不需要害羞，只要覺得咖哩不夠，拿盤子到櫃台窗口，服務人員會幫你加飯、加醬，這對大食量的人來說超友善。

平日中午消費點午餐就送紅茶或綠茶，是有誠意的茶香味，不是淡到無味那種。

松露薯條

薯條外酥內鬆軟，是好吃的那種，很怕吃到冷就硬綁綁口感。松露醬味道香、濃度剛好，不會膩，用來沾薯條簡直完美，愛松露的朋友一定會喜歡！

鐵觀音布丁

鐵觀音布丁意外地好吃。布丁體超綿密，入口非常細滑，帶著溫柔的鐵觀音香氣，甜度舒服。有點像在吃冰涼又柔軟的茶香甜點，一下子就吃光。想吃板橋排隊名店「莫恩布丁」的人，來這裡就吃得到同款味道，根本福音！

紫米紅豆湯

打卡送的紫米紅豆湯，表現也很優秀，紅豆軟綿還吃得到顆粒感，甜度不高，餐後品嚐很療癒！

「任風咖哩」的咖哩溫順不膩、香氣自然舒服，原味好吃，加入柳丁汁後更是亮點，酸甜果香把咖哩提得更清爽，有種意想不到的好搭配。

主食都表現亮眼：鹹酥雞經典軟嫩又夠味、轟炸雞腿外酥內多汁，份量給得大方，吃完相當滿足。尤其內用還能免費加飯加醬，真的很貼心。推薦大家美味又能吃飽的好選擇！

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

