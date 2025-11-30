快訊

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

情緒、行為突有異常…一天中這時段最容易察覺失智！專家：5徵兆要注意

板橋人氣咖哩店！古早味鹹酥雞咖哩、轟炸雞腿必點 內用免費加飯、加醬

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

位在江子翠捷運站附近的「任風咖哩」，是最近板橋很紅的咖哩店。內用免費加飯、加醬，咖哩香氣甘醇、不油不膩，不管咖哩、或是台式風味料理都很推薦，而且甜點布丁是超人氣的「莫恩布丁」不用排隊，來這裡就可以吃到，更是讓人驚喜！

任風咖哩｜交通位置

從江子翠站散步五分鐘就能抵達「任風咖哩」門口就有公車站牌，交通很方便，我們當天是騎機車，附近也有很多停車格。

任風咖哩

地址：新北市板橋區文聖街16號

交通：江子翠捷運站5分鐘

營業時間：11:30–20:30

任風咖哩｜用餐環境

店裡是乾淨溫暖的木質調，位置間距比想像中寬，簡約又讓人放鬆的日常感。

每個座位底下都貼心備有置物籃。

任風咖哩的”任風”意指像風一樣自由來去無拘束。這讓我想到陳曉東”像風一樣的男子”，笑））（有年紀的才知道）

任風咖哩｜菜單價格

「任風咖哩」菜單上除了有多種主食搭配的咖哩，還有台式經典料理，另外也有炸物及飲品，最吸引我的就是板橋超人氣的「莫恩布丁」，不用去現場排隊，來這裡直接就點得到！

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

除了平日一到五有商業午餐優惠，打卡就加料。內用還免費加飯加醬，

任風咖哩｜餐點品嚐

炸雞腿咖哩雞

除了五星好評送的起司片，基本的配菜有烤地瓜，溏心蛋，花椰菜，和一片柳丁。

轟炸雞腿已去骨且切塊，輕鬆食用很方便！

雞腿外酥內嫩還帶肉汁，和牽絲的起司結合，太欠吃了！

「任風咖哩」比較不同的是有特殊吃法，咖哩先試原味，再擠入柳丁汁，感受不同層次的風味！

任風咖哩的咖哩醬屬於甘甜順口，香料味不會太重，柳丁擠上去之後，微酸的果香，把咖哩整個味道更凸顯，直接升級一個檔次。而且讓尾韻更清爽，完全不厚重。如果你是喜歡咖哩又怕膩的人，一定要照著這個小秘訣吃，真的會讓人驚喜！

古早味鹹酥雞咖哩

雞肉嫩得非常誇張，一咬下去是“濕潤”的那種，不乾不柴。外皮炸得香香酥酥，帶一點古早味鹹酥雞的調味，配咖哩太剛好。份量不少，一盤吃完會非常滿足。

「任風咖哩」還有最棒的一點就是內用免費加飯、加醬。不需要害羞，只要覺得咖哩不夠，拿盤子到櫃台窗口，服務人員會幫你加飯、加醬，這對大食量的人來說超友善。

平日中午消費點午餐就送紅茶或綠茶，是有誠意的茶香味，不是淡到無味那種。

松露薯條

薯條外酥內鬆軟，是好吃的那種，很怕吃到冷就硬綁綁口感。松露醬味道香、濃度剛好，不會膩，用來沾薯條簡直完美，愛松露的朋友一定會喜歡！

鐵觀音布丁

鐵觀音布丁意外地好吃。布丁體超綿密，入口非常細滑，帶著溫柔的鐵觀音香氣，甜度舒服。有點像在吃冰涼又柔軟的茶香甜點，一下子就吃光。想吃板橋排隊名店「莫恩布丁」的人，來這裡就吃得到同款味道，根本福音！

紫米紅豆湯

打卡送的紫米紅豆湯，表現也很優秀，紅豆軟綿還吃得到顆粒感，甜度不高，餐後品嚐很療癒！

「任風咖哩」的咖哩溫順不膩、香氣自然舒服，原味好吃，加入柳丁汁後更是亮點，酸甜果香把咖哩提得更清爽，有種意想不到的好搭配。

主食都表現亮眼：鹹酥雞經典軟嫩又夠味、轟炸雞腿外酥內多汁，份量給得大方，吃完相當滿足。尤其內用還能免費加飯加醬，真的很貼心。推薦大家美味又能吃飽的好選擇！

任風咖哩

地址：新北市板橋區文聖街16號

捷運：江子翠捷運站5分鐘

營業時間：11:30–20:30

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖哩 布丁 炸雞 薯條 美食 板橋美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

板橋人氣咖哩店！古早味鹹酥雞咖哩、轟炸雞腿必點 內用免費加飯、加醬

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 位在江子翠捷運站附近的「任風咖哩」，是最近板橋很紅的咖哩店。內用免費加飯、加醬，咖哩香氣甘醇、不油不膩，不管咖哩、或是台式風味料理都很推薦，而且甜點布丁是超人氣

台北日系甜點天堂！信義安和必吃「哈密瓜蛋糕」，朝聖「哆啦A夢蛋糕」可愛度破表

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 想在台北信義安和找個地方犒賞自己，享受一場視覺與味覺的雙重饗宴嗎？上次吃過美味氣氛優的AW Cafe Wine Bistro，今天愛甜點的我要跟大家分享一家想去

板橋平價丼飯推薦！ 「郁日式炸豬排」定食丼飯只要130元起 白飯、沙拉、味噌湯放題 還免服務費

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 板橋平價丼飯定食推薦，這家位在板橋華興街上的郁日式炸豬排，主打平價炸豬排定食，還白飯、沙拉、味噌湯放題，定食丼飯最便宜只要135元起，而且免服務費，真的有夠佛心

全台飯店最高耶誕樹點燈！「晶華Ｘ海瑞溫斯頓」揭開佳節序幕

耶誕佳節即將到來，晶華酒店率先為矗立在酒店中庭的3層樓高耶誕樹舉辦點燈儀式，現場邀請海瑞溫斯頓Harry Winston...

信義、中山逛膩了嗎？到永康商圈走走吧～吃喝玩樂報你知

【FunTime小編群】台北只能逛中山、信義？今天讓小編帶逛永康商圈，跳脫中山、信義的固定行程，來一趟深入永康的散策路線，看看有哪些新開店必逛、老店必吃！

台北信義區化身「歐洲小鎮」！「台北歐洲冬季嘉年華」4天限定登場　66 大攤位×雙舞台×法國插畫家工作坊一次看

台北冬季最具人氣的歐風市集再升級！今年以「台北歐洲冬季嘉年華」之名回歸，活動將於 11 月 27 日至 11 月 30 日 在信義區「香堤大道廣場」與「信義威秀前廣場」盛大展開，規模較往年更擴大，不但串聯兩大場域，還集結 超過 66 個歐洲文化與特色攤位，從美食、手作到聖誕裝飾，一次打造最濃厚的城市冬季慶典氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。