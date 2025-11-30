台北日系甜點天堂！信義安和必吃「哈密瓜蛋糕」，朝聖「哆啦A夢蛋糕」可愛度破表

想在台北信義安和找個地方犒賞自己，享受一場視覺與味覺的雙重饗宴嗎？上次吃過美味氣氛優的AW Cafe Wine Bistro，今天愛甜點的我要跟大家分享一家想去好久的餐廳，這裡不只有夢幻的招牌哈密瓜蛋糕、美味義大利麵，更驚喜的是，近期還推出可愛到讓人尖叫的哆啦A夢聯名甜點！走進這裡，彷彿一秒來到日本甜點店，從環境到餐點都讓人心滿意足，就在～la vie bonbon信義安和。

交通資訊與訂位方式：一秒置身東京甜點店的優雅空間

la vie bonbon由一對日本夫婦所開設，店名取自於法語「人生因甜點而璀璨」，本店在林森路上，我很喜歡的歐華酒店附近，這次來個信義安和店的位置也相當方便，搭乘捷運到信義安和站，從5號出口出來沿，或是搭公車於「信義通化街口」下車，著巷子走進去，步行大約3-5分鐘就能看到那充滿質感的門面，才剛開就有很多人外帶蛋糕回去，如果想內用也提供IG私訊訂位服務。

準備享用超可愛的哆啦a夢蛋糕之前，來欣賞一下阿一一剪輯的動態影片，集合信義安和站的兩間人氣美食，療癒甜點或豐盛早午餐都一次滿足！

店內裝潢走帶點法式優雅又融合日系簡約的風格，暖色燈光、舒適不擁擠的桌椅配置，大落地窗將外面的街景和綠景引入其中，還有超可愛的動物纜車小抱枕(好想問老闆娘是在哪買的，哈！)，用起餐來心情就是一整個好啊～

來這裡重點的甜點，主打誘人的哈密瓜蛋糕和季節水果製作的繽紛水果塔，連草莓蛋糕都可以做成花朵造型，如果有需要也能提前預訂整模的美美生日蛋糕，每一道看起來都超好吃的。

當然今天來的重點就是因為他，超Q的哆啦a夢和哆啦美蛋糕（還是習慣叫小叮噹和小叮鈴，年齡曝光了XDDD)，是某次無聊划手機發現la vie bonbon粉絲頁分享的可愛短片，立刻把我燒到，你看是不是做得維妙維肖呢？搭配豔紅草莓和清新橘子，一整個很欠吃，當然都要給它點下去（也有推出萌萌的兩款6吋生日蛋糕，直接重現粉紅任意門和a夢最愛的銅鑼燒，小朋友看到一定會很開心）。

la vie bonbon 內用菜單menu

如果想吃正餐的話，店內也有供應義大利麵、燉飯和鹹派(義大利麵不時會推出期間限定口味)，中午來像我一樣想一次滿足的朋友，可以直接點它的午間套餐，包含主餐、甜點、飲料，飲料有好茶、咖啡、果汁，超過就補差額滿彈性的。

店內服務人員不多，像我去的那天外場只有親切的老闆娘一人，加上整個餐廳走優雅的法式風格，送餐步調慢慢的，所以想內用一定要多預留一些時間，不要太趕。

la vie bonbon餐點大揭秘 主餐與甜點的雙重誘惑

終於能來到期待好久的la vie bonbon，當然是卯起來點了一桌，準備好好品嚐他們家的招牌好菜，從主餐到甜點一次滿足，飲料我們點了拿鐵和哈密瓜果汁，拿鐵有美美拉花，喝起來咖啡苦香細緻順口，哈密瓜果汁光看就知道真材實料，放一段時間果汁就會分層，細細啜飲感受舒服的自然香甜。

※咖啡喝到一半還有小亮點喔！杯子中藏著台北101、美麗華摩天輪等台北地標。

檸檬鮮蝦奶油義大利麵

主餐我點了招牌的檸檬鮮蝦奶油義大利麵，一上桌那撲鼻而來的檸檬果香就讓我食指大動，麵條上放著細心幫你剝殼切塊的大塊蝦肉，還有現刨的細細起司，光看就覺得很滿足。

麵條收汁收得恰到好處，入口帶有Q度咬勁，奶油醬汁巧妙融入了檸檬清新的酸，讓整體味道瞬間變得清爽起來，加上鮮味滿點的彈牙蝦蝦，以及增添風味的起司香氣，麵與醬汁、鮮蝦的搭配簡直是天作之合，吃起來非常涮嘴，讓人一口接一口停不下來。

招牌哈密瓜蛋糕：視覺與味覺的雙重暴擊

接著登場的就是la vie bonbon的鎮店之寶招牌哈密瓜蛋糕，我們點的是可可口味，光是端上來就夠讓人驚呼連連了，宛如藝術品一般，它將哈密瓜挖空當作容器(剩下的哈密瓜皮其實已經沒有果肉了)，層層堆疊著滑順慕斯和巧克力蛋糕，夾層中滿滿都是切成薄片的哈密瓜塊和新鮮水果，視覺效果100分。

輕輕挖下一口，蛋糕體鬆軟濕潤，入口即化，搭配苦甜細緻的巧克力慕斯，甜度恰到好處，完全不會膩，交織著哈密瓜的清脆和水果的酸甜果香，彷彿在口中演奏一場交響樂，吃完一整個超幸福，果然是招牌。

哆啦A夢茶佛蛋糕：可愛到捨不得吃，美味度也超讚

這次會來 la vie bonbon，就是因為他們竟然有跟哆啦A夢聯名，身為哆啦A夢的粉絲，當然要為了哆啦a夢蛋糕來朝聖一下，當這兩款可愛到爆的英式查佛蛋糕上桌時，真的忍不住發出「哇～」的讚嘆聲，哆啦A夢和哆啦美的造型做得超精緻，表情都栩栩如生，可愛到我真的捨不得吃啊！

哆啦A夢查佛

不但外型可愛，味道也一點都沒打折喔！底下層層堆疊著滑順鮮奶油、蛋糕、慕斯和果凍，再裝飾著新鮮水果。哆啦A夢查佛搭配葡萄柚／荔枝果凍和豔紅草莓，入口散發迷人奶香和清新果香，吃起來非常舒服，超Q的A夢也是用乳酪做成的，再細心用巧克力醬畫上傳神的眼睛，咬下相當綿密，也滿好吃的（咦？)。

哆啦美查佛

哆啦美款則搭配酸酸的柳橙和橘子果肉，底下是芒果和百香果果凍，味道會再酸V一些，適合喜歡吃酸一點的朋友。兩款的奶油都很細緻滑順，甜度控制得宜，吃起來沒有負擔。這種把可愛和美味完美結合的甜點，邊看邊吃真的心情一整個超好的，想開心拍照打卡、好好療癒一下必點(因為合作聯名時間不知道何時，想吃的要趕快衝)！

la vie bonbon用餐心得：讓人想一訪再訪的日系好店

從一進門的優雅環境，到服務人員的親切態度，再到每一道餐點的美味與精緻，都讓我覺得很滿足，他們家的義大利麵味道層次豐富，甜點更是不用說，招牌哈密瓜蛋糕，苦甜巧克力慕斯好吃到讓人想轉圈圈，還有可愛的哆啦A夢蛋糕，完全滿足我的少男心和味蕾，不過因為服務人員不多，餐點製作速度慢慢的，建議來這裡慵懶一些，多預留一些時間悠閒感受餐廳氣氛和幸福好料。

如果你在信義安和附近尋找一個可以好好享受美食、放鬆身心的好地方，la vie bonbon是很不錯的好選擇，不管是想吃個美味主餐，還是想來個下午茶甜點約會，都能讓你身心療癒。他們的甜點也很適合外帶當作伴手禮或生日蛋糕，保證收到的人也會超級開心，下次我還要再來，把其他沒吃到的甜點都嚐遍，哈！

la vie bonbon 信義安和店

地址：台北市大安區安和路一段135巷32號

電話：02-2700-2220

林森旗艦店

地址：台北市中山區林森北路644號

電話：02-2586-5388

營業時間：11:30–21:00

官網 粉絲頁 IG (提供IG私訊訂位)

