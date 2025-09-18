「梨」不開你！品好茶、背竹簍探獵徑 參山處推「梨享森活」新玩法 當一回泰雅獵人

【文・旅報傳媒】

跳脫走馬觀花，從文化層面感受地方風土的深度旅遊。已經成為國旅團體旅遊重要趨勢，交通部觀光署參山國家風景區管理處（下稱參山處）今年以「梨享森活」為品牌，盤點谷關、梨山地區的深度旅遊，與在地產業深度合作，推出「谷中作樂」與「梨不開你」兩大遊程，並結合商家規劃「五葉松餅」、「水梨風味啤酒」等限定伴手禮，讓更多人看見台中新玩法。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷指出，梨山風景區地處中橫，也是台灣溫帶水果的產地。因盛產梨，而命名梨山，1970年代很多大學生暑假都會上梨山打工。谷關和梨山的溫帶景觀和泰雅原民文化別具特色，谷關「谷中作樂」與梨山「梨不開你」兩大遊程，結合森林獵徑及步道探索，深入松鶴、環山兩部落，並品嚐以在地食材製作的泰雅風味餐。遊客可在參山處「谷關遊客中心暨入關博物館」、「梨山遊客中心」兩大據點了解地方故事，豐富資料與創意服務讓整趟遊程更精彩。

參山處根據四季風情變化，與業者合作量身設計當令遊程，希望讓旅客可以跟著部落導覽走進山城生活，「品在地」也「吃在地」，感受永續旅遊的樂趣。其中，環山部落的「獵人步道」也是台中最新旅遊亮點，由參山處與台中市政府觀光旅遊局合作共推。參山處特別為「梨享森活」新品牌設計了專屬網頁，介紹亮點店家、旅遊資訊，推薦四季特色與專屬遊程。

【左圖】參山國家風景區管理處以梨山為核心，推「梨享森活」心體驗。【右圖】環山部落裡有多達4個教堂，環山基督教長老教會成立已有75年。 圖／廖苡安 攝影

吃水果品好茶 梨山「梨不開你 泰雅部落文化洗禮 五感品味森呼吸

「梨不開你」主軸探訪海拔2千多公尺的梨山物產與新佳陽、環山等部落生活，邀遊客品嚐高山茶，選購梨、水蜜桃等時令水果。其中，新佳陽部落除了品茶、烤茶體驗外，還由獵人領路，前進傳統獵場「黑森林」周邊的茶園獵徑。傍晚可轉道梨山，探訪梨山遊客中心，別忘了在梨山賓館前的水果市集採購當令水果享用。勤懇的果農從早上5點到下午7點擺攤，前一天買到好吃的水果，第2天一早還可以加購！

遊程另一主軸～環山部落的獵人步道也相當精采，在2024年榮獲百大好客民宿文化漫遊類的「屋頂上的天空」協助下，上午探訪「獵人步道」，中午享用以在地食材精心規劃的「低碳蔬食料理」，下午則走訪種滿紫薇花的環山部落，沿途美麗風光與彩繪故事，都讓泰雅部落文化成為回憶裡的亮點。

住

台灣最高宮殿旅館 古韻今樂 梨山賓館故事多 夜讀山嵐星空

下榻在海拔最高的宮殿旅館～梨山賓館，別忘了訪蔣公行館讀故事，行館內收藏當年蔣總統用過的家具，還有美國送給蔣宋美齡夫人的粉紅色浴缸。若有機會參觀1301總統套房，可跟著導覽員探索當年備而未用的「逃生密道」。除了豐盛晚餐，梨山賓館晚間也提供許多活動，音樂表演廳通常會有原住民歌手演出，聆聽泰雅歌謠娓娓道來，深深感受部落歌與生活的密不可分。若天氣好，梨山肉眼可見的星空銀河非常震撼，每週五～日晚上8～9點，梨山賓館還會安排室內、外的觀星導覽課，教民眾如何用手機APP辨識當季星座、拍攝星空。

【上左圖】梨山賓館。【上右圖】蔣公行館。【下左圖】梨山星空極美。【下右圖】梨山賓館夜間別有韻味。 圖／廖苡安 攝影

Info-梨山賓館

地址：424台中市和平區中正路91號

電話號碼：（04）2265-3939

食

梨山風味創意料理 手飛Sobih 拉近旅客的心

到梨山第一餐吃什麼？位於梨山大街上，由年輕夫妻返鄉打造的「Sobin手飛餐廳」值得推薦。Sobin取自泰雅語「靠近」的意思，期待用美好的食物連結彼此，貼近在地。餐廳以梨山盛產的當令水果入菜，蜜蘋果小火鍋、限量的馬告麻辣火鍋和馬告雞腿等套餐都極受歡迎。創意點心如招牌小米甜甜圈、蜜蘋果鬆餅、蜜蘋果酥派更是一絕，還有融入馬告研磨的馬告咖啡，連國際遊客都慕名而來。

【上左圖】Sobin 手飛餐廳。【上右圖】小米甜甜圈。【下左圖】馬告麻辣火鍋。 圖／廖苡安 攝影

Info-Sobin 手飛餐廳

地址：台中市和平區中正路24號

電話號碼：0917-119623

遊

梨山最早茶園區 生態工法養茶 新佳陽部落 古邁茶園茶香大不同

古邁茶園是新佳陽部落居民共組的「梨山佳陽合作農場」成員之一，海拔高2,200公尺的古邁茶園是全台海拔最高、梨山最早的生態茶園，第一棵茶樹種於1995年，由古邁家族傳承經營。從茶園鳥瞰，可以望見山區約7成的茶園生態，風光極美。

因地勢較高，茶園晝夜溫差大，歷經高山雲霧洗禮的梨山茶，讓古邁茶園屢獲國內外大獎肯定。在古邁茶園除了品茶，還會學習到獨特的「烤茶」技法。烤茶是對茶葉的2次加工，藉攪拌或搖晃以燭火均勻烘烤茶葉，引出茶香後沖泡，這也是改善陳茶風味的方式之一。烤茶處理後茶色明顯更深，口感更溫潤。茶葉2次回沖若擔心茶味稍淡，可結合芳香植物，以虛掌破壞植物細胞後投入茶水沖泡，賦予品茶多元風味

茶園周邊是泰雅族傳統獵區「黑森林」，茶園也在無污染、富含礦物質的純淨水流澆灌下成長。「黑森林」得名於森林深處遮天蔽日的陰暗，但跟著古邁茶園主人引領，穿梭自然獵徑與倒木之間，感受原始森林的豐富生態自然，尋訪山羌生活的痕跡，別具探險興味。

【左圖】黑森林。【中圖】古邁茶園生產優質茶葉。【右圖】古邁茶園主人陳婉萍(左)接手父親茶園後發揚光大，在種好茶之餘，也推出體驗遊程。 圖／廖苡安 攝影

Info-古邁茶園

地址：台中市和平區梨山里和平路２段佳陽新巷3-1號

（台8線77.7k佳陽新村社區入口產業道路至黑森林下方）

電話號碼：（04）2598-1021

免費體驗泰雅服飾 未來明信片寄到家 梨山遊客中心 隱藏版玩法報你知同

梨山遊客中心前身是梨山賓館附屬的「清心閣」，位於台8線中橫公路，梨山賓館左前方。除了提供豐富旅訊、規劃遊程協助，還可免費換穿泰雅族傳統服飾，拍攝紀念照、蓋紀念章、集章尋寶，按讚打卡就送明信片。

在「未來郵局」，遊客可填寫明信片寄給2年後的自己，只要預付郵資5元，服務人員就會代為寄出。

【上左圖】梨山遊客中心。【上右圖】梨山遊客中心服務台。 圖／廖苡安 攝影

Info-梨山遊客中心

地址：424台中市和平區中正路91-2號

營業時間：08：30～17：30

電話號碼：（04）2598-1331

環山部落巡禮 獵人步道探密 屋頂上的天空 帶你當一天泰雅人

環山部落周圍被中央山脈群山環繞，海拔約1,600公尺，穿越大甲溪上游河谷可前往環山獵人步道，這不僅是通往雪山的獵徑，也見證泰雅族人如何與山林共生。「屋頂上的天空」是環山部落唯一的合法民宿，也是觀光署力推的百大好客民宿。遊程以「屋頂上的天空」為據點，聽取部落故事，領取自己的「泰雅名」和線索圖卡，背上竹簍和點心就開始步道探險。

步道沿線規劃得宜，緩坡、石梯、林境交錯，在嚮導引領下，遊客透過圖卡辨識泰雅族生活中的植物如可入菜的山胡椒～H如何在獵場生存，用五感捕捉森林之美，還可製作香盤，拾取喜歡的森林寶物帶回家。

環山部落現以務農為生，高山梨、高麗菜均富盛名。中午回到「屋頂上的天空」，可品嚐以部落重新復育的小米、有機蔬菜製作的超美味蔬食套餐，下午繼續展開部落巡禮。環山部落不大，是少數有紫色織紋的部落，也因此遍種紫薇，花季時美不勝收，部落巡禮探訪特色教堂與家族故事，隨處可見部落藝術家精心繪製的壁畫，描繪生活、神話以及自然。

【上左圖】深入獵人步道，當一天泰雅人。【上右圖】屋頂上的天空餐食都以蔬食為主。【下左圖】環山部落被群山環繞。【下右圖】以小米為主的蔬食套餐豐盛美味。 圖／廖苡安 攝影

Info-屋頂上的天空

地址：台中市和平區中興路三段環山三巷23號

電話號碼：0910-878633

