帶毛小孩一起住民宿／飯店！飼主必看的「南投寵物友善住宿」清單

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
【FunTime小編群】想帶著寵物一起來趟遠離都市喧囂的旅程，但是住宿實在好難找！小編聽見飼主們的心聲啦～南投有許多知名的大自然風景區，超適合和毛孩們一起去郊遊，以下小編整理了幾間位於南投各個風景區的寵物友善住宿，快挑選一間，帶著毛孩一同踏上旅程吧！

日月潭寵物友善住宿

朵麗絲的家民宿

朵麗絲的家民宿。 圖／agoda
朵麗絲的家民宿。 圖／agoda
如果想要帶著貓咪一起到日月潭玩，一定要把朵麗絲的家民宿納入住宿清單中，因為這裡就是以貓咪為設計主軸！朵麗絲的家民宿在大廳裡設計了適合貓咪活動的貓跳台、貓道，也提供專屬於貓咪和貓奴的「特別保留房」，房內採用落地窗設計，採光非常明亮，而且還設有貓抓柱、貓看台與貓跳板，是個能同時滿足飼主與貓咪的房型喔！

攜帶寵物規範：

1.寵物加收押金2,000元／隻（若無違反規定，押金將於退房時退還）

2.每間限住兩隻寵物

3.僅接待15公斤以下的寵物（導盲犬不在此限制）

4.僅接待已結紮的貓狗

5.狗狗入住需先洗澡，於公共空間時不可落地，且需使用尿布墊

訂房網評價：9.6/10(agoda)

地址：南投縣魚池鄉水社村中山路146巷20號

清境寵物友善住宿

清境依山舞林民宿

清境依山舞林民宿。 圖／agoda
清境依山舞林民宿。 圖／agoda
想和寵物一起入住可以眺望山景的房間嗎？位於清境的依山舞林民宿就能滿足你！民宿有多種房型，從雙人房到八人家庭房都有，每間都能享有山景，部分房間還設了獨立陽台，而且都可以攜帶小型寵物入住！此外，清境依山舞林民宿一樓就是老闆額外經營的火鍋店「拾光鍋物」，不怕住在山上用餐不方便，下樓就有暖暖的火鍋可以吃啦～

攜帶寵物規範：

1.可攜帶小型寵物

2.清潔費300-500元，詳情需電話詢問

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：南投縣仁愛鄉信義巷77號

清境佛羅倫斯渡假山莊

清境佛羅倫斯渡假山莊。 圖／agoda
清境佛羅倫斯渡假山莊。 圖／agoda
清境佛羅倫斯渡假山莊最大的特色便是歐風城堡的建築設計，加上環繞的山景，更襯托出這裡的浪漫幽靜！房間的設計也很特別，精緻的歐式裝潢，讓你一秒到歐洲，而且不管是典雅波西米亞風房型，或是洛可可古典風的樓中樓，都能接待毛小孩入住～此外，清境佛羅倫斯渡假山莊占地廣大，戶外空間足夠，很適合讓毛小孩在被落羽松圍繞的莊園活動！

攜帶寵物規範：

1.接待20公斤以下中小型犬、貓

2.酌收清潔費800元／隻

訂房網評價：8.9/10(agoda)

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷8-3號

埔里寵物友善住宿

享想旅宿

享想旅宿。 圖／agoda
享想旅宿。 圖／agoda
想要和寵物一起來場不被打擾的旅行，那麼入住隱藏在埔里山腳下的享想旅宿是個好選擇！民宿是位於山腳小路內的獨棟建築，室內外空間都很寬敞，老闆本身也有養狗狗，因此在室內沒有放置過多的擺設，讓整個環境都很適合寵物活動！再加上民宿戶外設有圍籬的大草皮，毛孩想要怎麼奔跑都可以～若擔心會打擾到別的住客，也可以選擇入住享想旅宿的微Villa房型喔！

攜帶寵物規範：

1.入住時如有攜帶寵物，須事先告知

2.每房限兩隻毛孩入住

3.清潔費300元／隻，押金2,000元

4.寵物請勿上床、使用毛巾、浴巾

訂房網評價：9.4/10(agoda)

地址：南投縣埔里鎮枇杷路111-2號

溪頭寵物友善住宿

聽濤園山莊

聽濤園山莊。 圖／agoda
聽濤園山莊。 圖／agoda
聽濤園山莊距離溪頭國家森林遊樂區僅需10分鐘車程，周邊群山圍繞，還伴隨著溪流，自然環境超級放鬆，入住還能體驗夜間賞螢，或竹燈籠DIY的活動！而且這裡的房型選擇很多樣，有雙人房、四人房，甚至還有獨棟的八人房～聽濤園山莊也有草皮庭院區讓寵物有空間活動，不過若是有攜帶寵物需要事先告知，以便山莊安排寵物友善房型喔！

攜帶寵物規範：

1.攜帶寵物須事先告知，否則山莊有權拒絕入住，住房訂金將不退還

2.無收取清潔費，但需入住指定房型

訂房網評價：8.4/10(agoda)

地址：南投縣鹿谷鄉愛鄉路1-12號

