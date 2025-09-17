一個人就能吃的頂級燒肉店！肉品都是師傅在開放吧檯現場手切，單點160元起，白飯、小菜、蔥鹽都能免費續

吃頂級燒肉不用再到處揪朋友，一個人就能輕鬆吃，這間來自北部的燒肉品牌"燒肉政宗"標榜"一個人也能隨時吃好肉"，主打個人式燒肉，他們和一般單人燒肉店相比真的很不一樣，肉品都是師傅在開放式吧檯現場手切的，給人感覺格外安心，單點160元起，還有任選兩種、三種、四種的組合優惠，店內的白飯和小菜、蔥鹽都是可無限續的，附湯和飲料冰沙也只要2、30元，相當佛心，平均一個人大概600元左右就能吃得超爽超滿足了，店家生意相當不錯，假日來吃一定要先預約訂位，不然現場去可能會沒有位子喔。

燒肉政宗是來自北部的燒肉品牌，在台北、苗栗和台中都有分店，台中店位置就在北屯遼陽五街，附近有收費停車場，門口也可停機車，但是記得不要停在對面劃紅線的地方喔，朋友機車停那邊結果被檢舉開單了=.=。

店面外觀相當低調，上方沒有招牌，很多第一次來人的都會找不太到。

店內空間不算大，座位圍繞在中間吧檯，都是單人座，位子大約有20個左右，我們這天來吃是假日中午，剛開店不到20分鐘就幾乎坐滿了，大部分都是事先預約訂位的，生意真的很好耶。

一般單人燒肉店的肉是店家在廚房切好再送上來，這邊不一樣喔，可以看到師傅在吧檯現切，感覺就好像在日式料理店那樣，好酷。

店家的烤爐不是那種不銹鋼鐵網的，這種感覺比較有質感，而且也不大會黏肉。

桌面上有燒肉醬、特製辣椒粉、日式蔥鹽和香蒜鹽，他們家蔥鹽也是免費的喔，而且還是直接當成調味料，實在太大方了。

採單點方式，肉品分成精選肉品和特級肉品，精選肉品單點160元起，部分比較好的需額外加價，另外任選兩種、三種、四種會有組合優惠，除了肉品之外還有副食、蔬菜和飲品，價格看起來都還蠻平價的，消費需加收10%清潔費，用餐90分鐘。

一開始會先送上小菜，是梅漬番茄和醋味醃漬海帶，兩樣都很開胃，吃完還可以免費再續喔。

白飯 $15

白飯一碗15元，吃完一樣可以免費再續。

豚汁味噌湯 $35

用料實在，裡面有好多豬肉塊和蘿蔔，味噌湯鹹度適中，熱熱喝相當舒服，這樣35元很可以耶。

頂級黑豬梅花 $+30

黑豬肉是來自台東關山的永清祥農牧場，吃起來沒有豬肉臊味，肥肉的部分軟軟嫩嫩，一點也沒有噁膩感，肉本身沒有醃製過，我們是沾香蒜鹽吃，很對味喔。

頂級黑豬松坂 $+60

松坂豬顏色雪白透粉，肉片切得厚薄適中，放下去烤沒一會就捲曲起來了，還蠻好烤的，肉吃起來軟嫩又帶有一點脆彈的咬勁，口感豐富，上面有撒了香料，單吃就有味道，口味吃比較重的也能再沾一點燒肉醬油。

熟成豬大腸

大腸有事先滷過，幾乎感覺不太到腥味，烤過後整個軟嫩Q滑，搭配蔥鹽一起吃很棒，越嚼越夠味。

美國頂級椒鹽小排 $+90

牛小排取自牛前胸肋骨部位，大小切得剛剛好，肉質軟嫩多汁，油脂香氣馥郁，上面有撒了椒鹽調味，直接吃不用沾啥調味料就很好吃了。

將牛小排全部舖到白飯上，再撒上神器蔥鹽，超豪邁的蔥鹽牛小排丼飯完成啦~~。

頂級日本和牛板腱 $+330

外觀看起來根本就是一塊厚度十足的牛排，表面的油花相當漂亮，不愧是日本和牛。

烤過後表面會有誘人的烙痕，怕沒有烤熟的可以用剪刀剪開看一下，但還是建議不要烤太久，大概5-7分熟就可以了，肉質非常軟嫩，肥肉部分接近入口即化，伴隨著迷人的焦香氣味，真的是太好吃了。

招牌月見雞肉棒子

這個"月見雞肉棒子"是店內人氣招牌，混和了雞肉絞肉、雞軟骨和少許青蔥，有點類似漢堡排的樣子，旁邊附的是蛋黃醬油，拌開後就是沾醬了。

烤好的雞肉棒子搭配上白飯，再淋上蛋黃醬油以及撒上蔥鹽，就是超美味的雞肉漢堡排蓋飯了。

雞肉棒子吃起來就像在吃雞肉做的漢堡排，但是裏頭有雞軟骨，所以會有一點脆脆的口感，單吃味道比較清淡，搭配蛋黃醬油和蔥鹽一起吃會更好吃。

秘傳一條牛橫膈膜 $260

這個"秘傳一條牛橫膈膜"也是店內幾乎每桌必點的，挾起來真的是一整條的耶，超霸氣啊。

烤之前要先剪成一小段，不然烤爐會放不下。

這個會稍微烤比較久，一樣可以剪開看有沒有熟，但也是不用烤太熟，吃起來口感很滑嫩，沒有難咬的筋膜，咀嚼時還會感覺到裏頭源源不絕鮮甜肉汁，真的很過癮，不愧是每頭牛都只有1%的部位，真心推薦必點。

櫛瓜 $65

台南燒肉名店14片櫛瓜要價880元，這邊6片只要65元喔。

店內唯一的蔬菜烤物，烤到表面出現少許焦痕斑點就可以了，烤太久會乾掉沒有水份。

百香果冰沙 $20

一杯只要20元，還需要多說啥嗎，點就對了。

之前有吃過好幾家單人燒肉店，這間"燒肉政宗"給我感覺格外的不一樣，肉品種類多樣，也有比較好比較特別的品項，而且肉品都是師傅現場手切的，真的很新奇，價格不算很貴，除肉品之外那些白飯小菜蔥鹽都是可免費續的，整體來說還不錯。喜歡有質感的單人燒肉的朋友一定要來吃看看這間店。

地址：台中市北屯區遼陽五街13號1樓

電話：(04)2241-0199

營業時間：星期三四五六日12:00-21:00(星期一二休息)

收費方式：現金

文章來源：美食佳堯

