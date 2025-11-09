味噌湯無限供應！新竹市北區「日式生魚片丼飯」，滿滿生魚片超誘人

時覓sumi。海鮮丼飯專門店。新竹市北區日本生魚片丼飯推薦，我看脆上有人推薦這家日式生魚片丼飯，看了一下價格還算平價，剛好大叔想吃生魚片於是就繞過來這裡吃晚餐，就在之前介紹過的福泉布丁豆花總店斜對面，鄰近東門路是很熱鬧的地區。

新竹市日式生魚片丼飯

滿滿的生魚片鋪在白飯上，另外還有味噌湯無限量供應，就在知名福泉布丁豆花總店的斜對面，我在脆上看網友推薦，老闆曾經在日本工作學習，將在地風味帶回台灣，生魚片丼飯從三百初到五六百價格都有，想吃平價跟豪華組合都有供應。

來用餐的時段是假日晚上，很幸運不用排隊，入內就有座位可以用餐。

時覓 sumi 海鮮丼飯專門店的裝潢是很清爽的日式木質感，我發覺蠻多都是情侶跟夫妻一同來用餐，氛圍也挺適合約會。

服務人員先上熱騰騰的味噌湯，喝完還可以到吧檯自己勺取味噌湯，無限量供應。（大叔跑去領錢），採QR code線上點餐、免收服務費。

鮭魚姐妹丼 320 + 生蛋黃 30

原本這份鮭魚是我要吃的，結果被大叔搶走了（笑），切的厚實的鮭魚生魚片加上鮭魚卵、厚蛋燒、現磨山葵，有淋上特製醬汁增加風味。

丁丁組合丼 390

切塊的生魚片反而好入口，搭配兩隻天使紅蝦、蝦卵、鮭魚卵、現磨山葵，下面的白飯是溫熱的我覺得吃起來比較不會那麼冷，很舒服。

我將醬油淋上一圈，魚肉吃起來都蠻新鮮的，偶而吃一下生魚片丼飯真的挺滿足的。

丁丁組合丼附贈的黑松露蒸蛋，很滑嫩很好吃，連大叔都說讚。

後來我又拿了兩次味噌湯，裡面有不少鮭魚肉，因為冷氣吹得有點冷，喝湯暖暖身。

時覓sumi。海鮮丼飯專門店

營業時間：11:30~14:30、17:30~21:00(週一公休)

電話：03-526-0585

地址：新竹市北區平和街32號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

