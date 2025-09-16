沙鹿第一間「海鮮百匯吃到飽」免千元！假日晚餐超精彩，「泰國蝦」任你夾，還有好喝的「石斑魚湯」

沙鹿目前紅到發紫的吃到飽餐廳大家有去朝聖了嗎？

這家"享吟玖"是沙鹿有史以來第一間海鮮百匯吃到飽餐廳，開幕至今半個月店內幾乎天天爆滿，生意非常的好。上次去吃他們平日午餐覺得很不錯（平日午餐食記連結），後來聽到有網友說他們假日晚餐更厲害有什麼什麼之類的，於是我們又來吃假日的晚餐了。

假日晚餐比起平日中午價格多了200多元，但是東西豐富許多也更精緻，尤其是熟食熱炒，不但有烤魚下巴、鳳梨蝦球、炒海瓜子、泰國蝦，就連湯品也是石斑魚湯，另外生魚片方面則是有多了鯊魚煙，不過這個我不確定是不是假日限定的，但之前平日中午是沒有的，整個吃下來真的很爽很過癮，強力推薦吃過平日午餐覺得不錯的人一定要再去吃看看他們假日晚餐。

"享吟玖"位置在光華路上，附近就是家樂福、寶雅，這邊一整排都是吃到飽餐廳，有豬排飯、蒙古烤肉、火鍋，然後附近還有壽喜燒和牛排自助吃到飽，堪稱沙鹿吃到飽戰區，停車相當方便，周遭就有兩個停車場，走過來都不用3分鐘。

假日晚上的用餐人潮比起平日中午更誇張，從6點開始店裡幾乎就是滿的，假日來吃強烈建議一定要事先訂位喔。

收費方案平日中午668、晚餐789，假日會再各多100，兒童3歲以下免費，3-6歲100元，7-12歲半價，以上價格均另加收10%服務費。

假日晚上的熱炒熟食和平日白天幾乎是不同層級，不但有烤魚下巴、炒海瓜子、藍帶起司豬排、鳳梨蝦球，甚至還有泰國蝦，這些要是去熱炒店吃一輪起碼千元以上。

湯品每天會更換，這天是四神湯，裡頭料超豐盛，除了一般常見的蓮子薏仁那些竟然還有排骨。

沙拉區多了一種蟹肉棒生菜沙拉。

飲料機旁邊除了一些罐裝汽水之外還有滿滿的"海尼根"讓你喝到飽，如果是開車來的朋友建議就喝汽水就好。

最多人吐槽的甜點有稍微進步，多了泡芙和銅鑼燒，但就不知道是不是假日才有的了。

甜點有專用的小盤子耶，店家也太用心了吧。

我們拿了泡芙和看起來也蠻好吃的巧克力蛋糕。

冰淇淋多了一個櫃，是提供小美冰淇淋還有雪糕冰棒的。

另一邊的海鮮區和現切生魚片握壽司區就沒有太大的改變。

海鮮區和平日中午一樣是淡菜、蝦子和透抽，淡菜都已經去掉半邊殼了，不用再自己掰開了。

生魚片區有多了台中少見的鯊魚煙，鯊魚煙是北部常見的海產小吃，之前就有聽老闆說他們一些漁獲是來自基隆港，沒想到居然連鯊魚煙也拿來了。

生魚片和握壽司看起來真的超新鮮，我們直接拿滿兩大盤。

旁邊的湯鍋是石斑魚湯，這個也是假日晚餐才有的喔。

主餐是義大利麵/燉飯，點餐方式是拿桌上的桌號夾去出餐口處的餐點玻璃杯投放，餐點做好後，服務生就會依照桌號夾送過來，種類目前只有四種，未來會增加到12種以上。

牛排和鴨胸都很好吃，義大利麵和燉飯各有特色，松露味道非常濃郁，整體表現絲毫不輸專門賣義大利麵的餐廳，份量較少，不過可以無限點所以沒差，主要是不要浪費就好。

鯊魚煙皮Q肉嫩，帶有獨特的煙燻香氣，真的超好吃，一般都是沾芥末醬油，就像吃生魚片那樣，另外也可以搭配五味醬將味道提升更多層次。

很受歡迎的炙燒鮭魚肚握壽司和比目魚鰭邊握壽司現在改成由店家人員桌邊詢問發放，我覺得這樣做法不錯，畢竟像比目魚鰭邊這種東西，如果放久了油膩感會很重，甚至有油耗味，如果透過桌邊發放就可以讓客人吃到最即時的美味與口感。

淡菜和蝦子依舊很推，尤其蝦子，那叫一個鮮啊，吃過真的回不去了。

熱炒的海瓜子好好吃，肉質飽滿味道鮮美，鳳梨蝦球也超讚，用料實在，吃得到大隻的蝦子，光這兩樣就可以讓人吃了又吃。

泰國蝦我們也拿了一大盤，憑良心說蝦子有比較小隻，老闆也說這次進的這批沒有讓它很滿意，不過話又說回來，泰國蝦能夠無限吃也算過癮了，畢竟現在台中已經幾乎沒有那種泰國蝦吃到飽餐廳了。

石斑魚湯我們也拿了，湯頭味道有夠鮮美，魚肉也很好吃，尤其魚皮滿滿膠質，愛美的女生一定不能錯過。

甜點泡芙是巧克力奶油餡的，內餡還蠻飽滿，愛吃甜點的朋友說不錯。

這天剛好是父親節週末，店家有免費送生蠔的活動，生蠔真的超大顆又很新鮮，完全看得出店家的用心與大方。

冰品雖然有多了雪糕和冰棒，但我還是喜歡他們家這個"鉑樂金"冰淇淋，口感厚實，不是那種濕濕軟軟的，有吃過就知道我的意思。

熱炒熟食在比較沒人拿取的時候，店家會將蓋子蓋上進行保溫，給人感覺很用心，一些客人的反映他們真的都有聽進去。

吃過平日午餐再來吃假日晚餐感覺真的有差耶，尤其是熱炒熟食類，假日晚餐真的精緻許多，我簡單這樣說吧，平日午餐可能只要專攻生魚片握壽司，但是假日晚餐你就不能只吃生魚片握壽司，熱炒熟食也一定要吃，因為表現真的很棒。至於價錢值不值近千元就看各人感覺了，但我自己是覺得啦，光是以"沙鹿唯一一間海鮮百匯吃到飽"這點來說就很值得去吃一次看看了。

地址：台中市沙鹿區光華路279號之9

電話：(04)2665-7413

營業時間：11:00-16:00、17:00-22:00

付費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」