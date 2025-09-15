快訊

被檢舉論文涉抄襲 海大副校長：如果有…我大概早就斃命了

貝森特：美中就TikTok達成框架 川習19日將對話

iPhone Air限用eSIM！3大電信「免費」申請規則一次看 這家可網路申辦

台中中區爆夯美食！哈爾濱闆娘的「東北水餃、厚厚肉夾饃」超強 招牌「春梅蘇打」好喝又好拍

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅

台中中區美食春鯉chunli，這家店在IG很夯，在台中柳川附近，隱藏巷弄裡綠植滿滿的復古咖啡館氛圍，裡面有很多綠植、公仔很可愛，親切的老闆娘來自哈爾濱，東北小吃很酷唷！最推薦的有東北水餃、厚肉肉夾饃、麻辣拌麵都有，這裡還有一杯招牌春梅蘇打也是店裡招牌，一次來三種店裡強大的美食，會讓你完全愛上唷！

春鯉chunli 外觀復古設計

台中春鯉chunli住址在台中市中區大誠街39巷9號，papa女王太厲害了！很厲害的就這樣直接抵達目的地啦！台中春鯉chunli在巷弄裡，距離台中老派咖啡華泰咖啡也很近，可以在華泰吃飯再來春鯉chunli，喝喝下午茶都覺得好開心呀！

我很喜愛復古的窗花、木製品還有這地磚都說著年代很久遠，後來詢問老闆娘才知道屋齡也有六十年了呢！滿滿綠植真的很美。

舒服的台中春鯉chunli十分擁懶，有著天井的用餐處，微微透光讓這裡變得更不同。

很多公仔讓這裡變得更加有趣味性在～

我們一行人在春鯉chunli兜兜轉轉，拍拍照，拍拍影，裡面還有一條博美狗跟著老闆娘忙進忙出，很可愛！春鯉chunli也是友善寵物的餐廳唷！

台中春鯉chunli餐點推薦

春鯉chunli會供應水餃定食、肉夾饃、湯麵，美人低消一份餐或是一杯飲品(肉夾饃不算)。我們討論一下就交給papa點。

招牌水餃定食

(內含當日三樣小菜、紫菜蝦米湯、跟特殊醬料)

厚厚肉夾饃、麻辣拌麵、招牌春梅蘇打

餐點會慢慢地出場，只有老闆娘一人，餐點會比較慢上，狗狗這時候就成為最佳的呼叫夥伴，為啥讓我突然想起旺旺隊！

一份水餃有綜合版，口味可以做混搭，酸菜豬肉水餃為主打，還有另外一款是剝皮辣椒包入蓮藕，兩款的餃子都好吃。

我本身就很喜歡餃子，餃子外皮很Q很有彈性，餃子很飽滿又扎實。

嚼勁十足，皮厚了一點，不過覺得很優，很值得一試。

餐點還有水果，很不錯吧！

麻辣拌整體感好好吃就是對我來說過辣，很久沒有吃辣，對於辣這件事就特別有感，喝了好幾杯水仍解不了辣度啊！

麵條很Q，個人很喜歡這樣的口感～

肉夾饃酥脆脆很好吃唷！我喜歡這外層酥脆～

裡面肉肉有點肥，但是外衣會直接吸收油脂，整個要一起吃才夠味啊！

春梅蘇打是闆娘推薦，IG上超火紅的飲料，這杯很好喝！

台中復古早午餐，春鯉chunli，這家在台中火車站附近，走路也可以抵達目的地，隱藏在大誠街巷弄裡的老宅咖啡館藏著滿滿東北來的口味，最推薦的有東北水餃、厚肉肉夾饃、麻辣拌麵都有，這裡還有一杯招牌春梅蘇打也是店裡招牌，一次來三種店裡強大的美食，會讓你完全愛上唷！

春鯉chunli

住址：台中市中區大誠街39巷9號

電話：0965 803 696

營業時間：11:30–19:00

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

IG 水餃 美食 咖啡 復古 台中美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台中中區爆夯美食！哈爾濱闆娘的「東北水餃、厚厚肉夾饃」超強 招牌「春梅蘇打」好喝又好拍

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅 台中中區美食春鯉chunli，這家店在IG很夯，在台中柳川附近，隱藏巷弄裡綠植滿滿的復古咖啡館氛圍，裡面有很多綠植、公仔很可愛，親切的老闆娘來自哈爾濱，東北小吃

試營運就大爆紅！台中懷舊風「自強號列車咖啡」，打卡「火車座椅」鐵道迷必朝聖

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅 台中火車站推薦退役自強號列車咖啡，台中Mamonaku Cafe復古咖啡館，試營運就爆紅！平日也是一位難求～想要感受滿滿的午後陽光，很適合到臺中驛鐵道文化園區舊

出國、出差擔心家裡毛孩沒人陪？ 3 間「台中寵物旅館」讓你放心出門

常常需要出差，或是計劃出國旅遊，卻又不放心把毛孩獨自留在家嗎？帶不走牠，但也捨不得隨便交託，這時候一間安全又專業的寵物旅館就特別重要。好的狗狗住宿，不只提供乾淨舒適的環境，更要讓毛孩能夠安心玩耍、有人陪伴照顧，主人才能真正放心。這次七分之二的探索，特別精選了台中 3 家評價高、設備完善的寵物旅館，從獨立套房、一對一保姆陪玩，到專屬草皮放風區和 24 小時監控，不僅能保障毛孩安全，也能讓牠們在寄宿期間像是度假一樣自在！

秋冬日月潭最強玩法！ 花火音樂嘉年華＋周邊美食攻略 免轉車輕鬆玩

秋冬日月潭必玩攻略！花火音樂嘉年華、湖畔美景與周邊美食，自駕或包車行程最便利，鬆免轉車輕暢遊日月潭還可以悠遊許多周邊景點及美食

會回購的外帶烤鴨！南投埔里「脆皮烤鴨」推薦 「一鴨兩吃」客製加炒高麗菜、鴨米血都好吃

udn走跳美食／涼子是也 次和VC帶小紅豆、小薏仁外帶「九合脆皮烤鴨埔里店」一鴨兩吃到埔里內埔飛場野餐，本來我還打算準備鍋碗瓢盆盛裝炒鴨骨與醬料的，忽然想到九合脆皮烤鴨無論片鴨、烤鴨骨、醬料、外

A5和牛、生蠔、活鮑1450元吃得到！夏登法式鐵板燒進駐台中七期

台中無菜單法式鐵板燒市場風雲再起！全新開幕的「Le Jardin夏登法式鐵板燒」，正式進駐台中七期歐風獨棟宅邸，主打在宛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。