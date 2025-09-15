台中中區爆夯美食！哈爾濱闆娘的「東北水餃、厚厚肉夾饃」超強 招牌「春梅蘇打」好喝又好拍

台中中區美食春鯉chunli，這家店在IG很夯，在台中柳川附近，隱藏巷弄裡綠植滿滿的復古咖啡館氛圍，裡面有很多綠植、公仔很可愛，親切的老闆娘來自哈爾濱，東北小吃很酷唷！最推薦的有東北水餃、厚肉肉夾饃、麻辣拌麵都有，這裡還有一杯招牌春梅蘇打也是店裡招牌，一次來三種店裡強大的美食，會讓你完全愛上唷！

春鯉chunli 外觀復古設計

台中春鯉chunli住址在台中市中區大誠街39巷9號，papa女王太厲害了！很厲害的就這樣直接抵達目的地啦！台中春鯉chunli在巷弄裡，距離台中老派咖啡華泰咖啡也很近，可以在華泰吃飯再來春鯉chunli，喝喝下午茶都覺得好開心呀！

我很喜愛復古的窗花、木製品還有這地磚都說著年代很久遠，後來詢問老闆娘才知道屋齡也有六十年了呢！滿滿綠植真的很美。

舒服的台中春鯉chunli十分擁懶，有著天井的用餐處，微微透光讓這裡變得更不同。

很多公仔讓這裡變得更加有趣味性在～

我們一行人在春鯉chunli兜兜轉轉，拍拍照，拍拍影，裡面還有一條博美狗跟著老闆娘忙進忙出，很可愛！春鯉chunli也是友善寵物的餐廳唷！

台中春鯉chunli餐點推薦

春鯉chunli會供應水餃定食、肉夾饃、湯麵，美人低消一份餐或是一杯飲品(肉夾饃不算)。我們討論一下就交給papa點。

招牌水餃定食

(內含當日三樣小菜、紫菜蝦米湯、跟特殊醬料)

厚厚肉夾饃、麻辣拌麵、招牌春梅蘇打

餐點會慢慢地出場，只有老闆娘一人，餐點會比較慢上，狗狗這時候就成為最佳的呼叫夥伴，為啥讓我突然想起旺旺隊！

一份水餃有綜合版，口味可以做混搭，酸菜豬肉水餃為主打，還有另外一款是剝皮辣椒包入蓮藕，兩款的餃子都好吃。

我本身就很喜歡餃子，餃子外皮很Q很有彈性，餃子很飽滿又扎實。

嚼勁十足，皮厚了一點，不過覺得很優，很值得一試。

餐點還有水果，很不錯吧！

麻辣拌整體感好好吃就是對我來說過辣，很久沒有吃辣，對於辣這件事就特別有感，喝了好幾杯水仍解不了辣度啊！

麵條很Q，個人很喜歡這樣的口感～

肉夾饃酥脆脆很好吃唷！我喜歡這外層酥脆～

裡面肉肉有點肥，但是外衣會直接吸收油脂，整個要一起吃才夠味啊！

春梅蘇打是闆娘推薦，IG上超火紅的飲料，這杯很好喝！

台中復古早午餐，春鯉chunli，這家在台中火車站附近，走路也可以抵達目的地，隱藏在大誠街巷弄裡的老宅咖啡館藏著滿滿東北來的口味，最推薦的有東北水餃、厚肉肉夾饃、麻辣拌麵都有，這裡還有一杯招牌春梅蘇打也是店裡招牌，一次來三種店裡強大的美食，會讓你完全愛上唷！

春鯉chunli

住址：台中市中區大誠街39巷9號

電話：0965 803 696

營業時間：11:30–19:00

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

