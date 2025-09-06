「日月潭花火音樂嘉年華」登場！3場煙火秀一定不能錯過，搭配飯店優惠實施中

一年一度的「日月潭花火音樂嘉年華」將於今年秋季再度登場，自9月20日起連續三場在湖畔各地接力開演，結合現場音樂演出與璀璨煙火，為旅客打造兼具聽覺與視覺的饗宴。2025年特別規劃於不同週末登場，讓遊客能依行程選擇參與，感受日月潭夜晚的獨特魅力。

圖／取自日月潭觀光旅遊網網站

圖／取自日月潭觀光旅遊網網站

首場將於9月20日在伊達邵碼頭展開，由「九天民俗技藝團」帶來磅礡鼓陣表演，活動自傍晚五點半起連續兩小時，最後以六分鐘煙火點亮潭面。接著11月1日於水社中興停車場舉辦「台灣大哥大花火音樂會－心語碼Beat Talk」，自18點半起熱鬧開唱，搭配2.5小時的演出與分段煙火施放，讓遊客在湖光山色間留下難忘回憶。最終場則於11月15日移師向山遊客中心，由「NTSO臺灣管樂團」登台，音樂結束後緊接七分鐘壯麗花火，為整季活動畫下最浪漫的句點。

圖／取自日月潭觀光旅遊網網站

圖／取自日月潭觀光旅遊網網站

觀賞煙火的最佳地點不僅限於主會場，日月潭周邊的制高點與湖畔空曠區域同樣是絕佳選擇。不同場次的演出規劃皆有細微差異，例如水社場次將搭配多段煙火釋放，營造驚喜感；而向山場則集中於壓軸施放，帶來震撼效果。主辦單位提醒，三場活動雖然時間不長，但建議旅客提前卡位，以免錯過最佳視角。

圖／取自日月潭觀光旅遊網網站

此外，漢來日月行館同步推出「花火套餐饗宴」，吸引饕客結合美食與夜景體驗。房客可享2,688元起的專屬優惠，非住客也能以3,688元起參與，另有加購遊艇專案，成人1,800元、兒童900元，即可近距離在湖上欣賞煙火。隨著9月20日首場即將點亮夜空，旅客不妨把握機會，提早規劃前往日月潭，享受音樂、煙火與美景交織的秋夜盛會。

圖／漢來日月行館提供

