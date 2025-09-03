99元入園爽玩一整天！ 南投4千坪「最大鳥類主題樂園」3周年慶　9／9壽星、動物Cosplay享優惠

南投草屯人氣親子景點「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」迎來開園3週年啦！樂園特別推出整整一個月的超值優惠，不僅成人票只要399元，還有壽星限定、兒童變裝優惠，搭配假日限定動物遊行、打卡送好禮活動，讓大小朋友都能玩得超盡興！

圖／九九峰動物樂園提供

佔地達4,000坪的九九峰動物樂園，是全台唯一大型鳥類主題園區，也是亞洲規模最大的鳥類動物園。園內規劃4座巨型天網鳥籠，飼養鸚鵡、大型水鳥等數十種珍奇鳥類，遊客能近距離互動。除了鳥類生態資源，還能遇見狐獴、羊駝、梅花鹿、袋鼠等可愛動物，更有會動的巨型恐龍模型，彷彿置身侏羅紀世界。

圖／翻攝九九峰動物樂園臉書

圖／翻攝九九峰動物樂園臉書

九九峰動物樂園迎來三周年慶，自即日起至9/30登場，成人票399元（原價560元）。另外，9/9壽星可享「99元入園」優惠，只要在9/8至9/10期間出示身分證件即可，若壽星同時符合學生票或博愛票資格，更能直接免費入園。

園方也特別為小朋友準備驚喜，於9/9、9/13、9/14限時三天，3歲至未滿12歲孩童只要穿戴動物元素，例如戴上耳朵髮箍、穿動物圖案衣服cosplay或進行彩繪等，就能享99元優惠票價。

圖／九九峰動物樂園提供

另外，9月週末還規劃了一系列活動，包括「飼料杯杯製作課程」、以及拍照打卡送限量紀念扇（每日限量50支）；還有限定的「動物遊行」將在 9/13、9/14 下午3點半於白色貓頭鷹雕像前登場，絕對是親子出遊的精彩亮點。

圖／翻攝九九峰動物樂園臉書

