會回購的外帶烤鴨！南投埔里「脆皮烤鴨」推薦 「一鴨兩吃」客製加炒高麗菜、鴨米血都好吃

次和VC帶小紅豆、小薏仁外帶「九合脆皮烤鴨埔里店」一鴨兩吃到埔里內埔飛場野餐，本來我還打算準備鍋碗瓢盆盛裝炒鴨骨與醬料的，忽然想到💡九合脆皮烤鴨無論片鴨、烤鴨骨、醬料、外帶都是盒裝，不用另外裝就可以直接開吃超方便，想找露營野餐美食的有推薦～

九合脆皮烤鴨應該是我在台中最常回購的外帶烤鴨了，一方面是九合脆皮烤鴨太平店離娘家很近，每次回去外帶一份加菜剛剛好；另一方面是……我真的愛炒鴨骨加炒高麗菜呀！炒骨的重口味香辣醬汁，在加炒高麗菜後多了青菜的甜味與爽口，更耐吃不容易膩，有這道就可以配好幾碗白飯。而且九合脆皮烤鴨定期舉辦「捐血送烤鴨」的愛心很也值得鼓勵～

（註：對了！九合脆皮烤鴨生意超好，用餐時間常要等1～2小時才有辦法取餐，建議可以先電話預訂，每日早上9點就開始接當日預訂電話囉～)

【九合脆皮烤鴨 埔里店】

電話：04-9290-0322

地址：南投縣埔里鎮中山路二段9號

營業時間：10:30～18:00(最後取餐時間18:30)

公休日：週三

九合脆皮烤鴨 FB 粉絲頁

九合脆皮烤鴨 埔里店 地址位置

九合脆皮烤鴨埔里店位於埔里市區中山路二段，距離「埔里酒廠」、「18度C巧克力工房」、「臺灣地理中心碑」、「虎頭山」、「鳥居喫茶食堂」…等埔里景點開車都不到10分鐘，附近還有埔里人氣飲品「炎術」，可以順路一起買去露營野餐。

九合脆皮烤鴨店面設計跳脫傳統烤鴨攤的印象，以簡約俐落的現代風格打造，外觀明亮乾淨，櫥窗後方能清楚看到師傅現場片鴨過程喔～

九合脆皮烤鴨 菜單價目表

九合脆皮烤鴨的價目表如下，一鴨兩吃全隻730元、半隻420元。新品「鹹酥鴨」香酥涮嘴，評價也很好。假日生意超級好，想吃可以先電話預訂再過來拿比較不用等，每日早上9點開始就可以預訂當日烤鴨喔！

除了烤鴨外，還有各種開胃小菜與鴨滷味，開胃小菜一盒40元，種類非常豐富，酸甜開胃配烤鴨剛剛好。

在等待取餐的過程，默默觀察起九合脆皮烤鴨的火烤製作流程，它們家是使用木炭，以高溫炭火燒烤出金亮酥香的烤鴨。

出爐後的烤鴨現點現切，師傅刀工了得，不一會兒就切出一盤厚薄適中的片鴨。

剩下的鴨架切塊後就可以準備下鍋大火快炒啦！

可以依照客製需求加高麗菜、米血，或是加炒辣椒更夠味～

九合脆皮烤鴨 餐點

取到餐後前往內埔飛場野餐去~地墊鋪好、餐點一擺上，馬上就能開吃啦！不需要備餐具，這烤鴨盒裝真的超適合外帶野餐的。

烤鴨提袋還會依季節變化，10月再訪發現提袋變成沉穩的質感藍，蠻好看滴～

一鴨兩吃

一鴨兩吃，一隻730元。附贈手工餅皮、特調甜醬包、蔥白。無論是片鴨、炒鴨架，還是蔥白通通有盒裝，蓋子打開就可以吃很方便。

片鴨外皮烤到金黃油亮，光用看的就很有食慾！鴨肉吃起來有彈性不乾柴，沾甜麵醬、加蔥白包餅皮後更好吃，連紅豆薏仁兩姐妹都非常捧場，小紅豆一口氣吃了3個還想要，是有沒有這麼愛吃啦。

餅皮的厚度我覺得蠻剛好的，不會薄到一撕就破、也不會過厚。只是餅皮一張是有2片的，要記得撕開嘿～

炒鴨包裝是PP材質的盒裝附蓋，吃不完可以直接進冰箱，還可以微波加熱非常便利～

這次炒鴨骨有加高麗菜與米血吃起來比較豐盛不單調，炒鴨骨小辣重口味，香氣十足非常下飯，而且加高麗菜的湯汁有著蔬菜淡淡甘甜，我蠻喜歡的～

炒骨加高麗菜，一份55元。高麗菜也是吸收了滿滿湯汁，脆甜入味，單吃配飯攏厚呷。

炒骨鴨米血，一份65元。鴨米血本身應該就已經燉滷入味，與鴨骨一起快炒後更多了香氣，口感紮實好吃耶！

鹹酥鴨

鹹酥鴨，半隻410元。外皮炸得金黃酥脆、不會很油膩，撒上胡椒鹽、不辣但有香氣的韓式辣粉，吃起來很涮嘴，越嚼越香，會讓人忍不住一塊接一塊。

韓式泡菜

韓式泡菜，一份40元。我很喜歡它們家的韓式泡菜，酸香入味、小辣涮嘴，單吃或是配烤鴨都很適合～

梅子醃蘿蔔

梅子醃蘿蔔，一份40元。冰涼脆口，微酸中帶有梅子的香甜，這道我也很喜歡～

毛豆

毛豆，一盒40元。毛豆胡椒香氣蠻濃厚的，好適合當下酒菜呀。（喝酒不開車．飲酒勿過量)

滷豆干

滷豆干，一盒40元。豆干滷得入味，但不會過鹹，抹賣呷～

酸菜烤鴨湯

酸菜烤鴨湯，一包220元。每次到寒涼山上最想做事情之一就是喝一碗熱湯啦！它們家酸菜烤鴨湯是冷凍包裝，外帶出門一路退冰，到達旅遊目的地剛好可以加熱煮火鍋～

以酸白菜與烤鴨架長時間燉煮入味的湯頭非常濃郁，烤鴨架的燻香精華都流入湯裡，喝得到酸白菜的酸香，好喝耶！而且因為味道相當濃厚，即使加高麗菜、火鍋料下去煮都不怕湯變淡反而剛剛好，沒有要加料又覺得太過濃郁的人可以再依喜好加水調整。

九合脆皮烤鴨 評價

九合脆皮烤鴨埔里店與在台中吃到的一樣美味，品質不錯，盒裝外帶無論是露營野餐都很方便。而且本來就覺得九合脆皮烤鴨定期舉辦捐血送烤鴨活動很有愛心，看到羅時豐【DL.不務正YA】採訪報導才知道，埔里店的老闆還會和朋友去山上偏鄉小學義煮，真的非常有心，下次來南投露營旅遊、暨南大學野餐賞花，就到九合外帶烤鴨吃吧！（對了！我當天在等取餐的時候電話幾乎沒停過生意超級好，記得可以先電話訂才不會等太久喔～)

【相關資訊】

約訪體驗時間：2025年7月、2023年10月、2022年8月

電話：04-9290-0322

地址：南投縣埔里鎮中山路二段9號

營業時間：10:30～18:00 (最後取餐時間18:30)

公休日：週三

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康