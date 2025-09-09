排餐280元起自助吧吃到飽！中部人氣平價連鎖牛排 吃得開心又不傷荷包

牛釜山牛排是從彰化紅到台中的連鎖平價牛排館，雖然280元起的排餐價位，對照平價牛排來說不算便宜，但是牛釜山牛排的肉質有比夜市牛排好一些，自助吧還有咖哩飯、滷肉飯、義大利肉醬麵、沙拉、濃湯、烤餐包，到水果、飲料、冰淇淋，通通無限供應，小孩120cm以下就可以享用自助吧免低消，非常適合家庭聚餐！

我們這次到訪的是牛釜山牛排大里仁化店，查資料時才發現，原來牛釜山牛排在彰化和台中的價位與自助吧不一樣耶，台中店的訂價比較便宜，但自助吧的菜色種類也少很多，沒有炸物披薩那些餐點，哪種好就看各人喜好啦～

【牛釜山牛排 台中大里仁化店】

電話：04 2496 0976

地址：412035台中市大里區仁化路657號

營業時間：中午11:00–14:00；晚上17:00-21:00

牛釜山牛排 仁化店 FB 粉絲頁

牛釜山牛排 仁化店 用餐環境

牛釜山牛排仁化店位於大里仁化路與至善路交叉口，餐廳右側有少數汽車停車位，左側整排則可停放機車～

餐廳裝潢以金、木質色為主，大面落地窗採光明亮，溫馨舒適～

牛釜山牛排 菜單

牛釜山牛排台中店的菜單如下，與彰化訂價略有不同，自助吧菜色也不太一樣。用餐限時70分鐘有點短，但如果餐廳客人不多的話，店員不會急著趕人～兒童優惠：120公分以下兒童免單。

牛釜山牛排 餐點

調理菲力嫩牛排

調理菲力嫩牛排，一份380元。菲力是指牛腰內肉部位，厚度適中，我選5分的熟度，咀嚼時微帶肉汁、肉質細膩，有嚼勁但不會很難咬，小孩也蠻捧場的～

牛釜山黃金雞腿排

牛釜山黃金雞腿排，一份280元。雞腿排外皮煎烤至金黃酥脆，一刀切下還能看到肉汁流出，雞肉軟嫩不柴，好吃！紅豆薏仁兩姐妹都搶著吃～

牛釜山霸王大魷魚

牛釜山霸王大魷魚，一份280元。魷魚口感Q彈有嚼勁，咀嚼時有淡淡海味鮮香，很涮嘴～

牛釜山牛排 自助吧吃到飽

餐包

餐包，吃平價牛排怎麼可以少了奶油餐包咧，烤到外皮微酥，熱呼呼的時候最好吃～

義大利肉醬麵

義大利肉醬麵，這道就是中規中矩的台式義大利肉醬麵，番茄酸甜、麵條微軟，還不錯～

肉燥飯、咖哩飯

肉燥飯、咖哩飯，白飯可以依喜好淋上肉燥或咖哩，不過我光是沙拉、牛排、冰淇淋就吃飽了，這區就沒吃了

玉米濃湯、羅宋湯

玉米濃湯、羅宋湯，羅宋湯酸香豐富有層次；玉米濃湯香甜濃郁，兩種湯都蠻好喝的～

飲料

冷飲區有：雀巢奶茶、芒果、柳橙汁與汽水機。

熱飲咖啡機有：美式咖啡、卡布奇諾、香濃可可、抹茶拿鐵、義式咖啡、摩卡風味、可可歐蕾、巧克力奶茶、拿鐵、金選奶茶、鴛鴦奶茶、牛奶～

生菜沙拉、水果

生菜沙拉、水果，生菜沙拉區提供和風油醋與千島醬兩種沙拉醬；水果區有西瓜一種當季水果。

冰品

冰品，總共有10種口味冰淇淋，旁邊有霜淇淋餅乾杯可以自己裝～

蝦餅、薯條

剛剛看牛釜山牛排 仁化店FB粉絲頁，現在自助吧還多了炸物「蝦餅、薯條」～

牛釜山牛排 仁化店 評價

牛釜山牛排就是那種「想吃牛排但不想花大錢、也不想吃夜市牛排」時的好選擇！

價位剛好介於兩者之間，不只主打炭烤牛排，還有雞腿排、大魷魚 這些親民排餐可以選。再加上自助吧吃到飽，濃湯、咖哩飯、沙拉、甜點、冰淇淋通通都有，CP值相當不錯～而且120公分以下小朋友免單，很適合一家大小帶小孩來聚餐，吃得開心又不傷荷包。

