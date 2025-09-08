台中南區文青風豆花嫩仙草刨冰店，配料竟然有「麻薏粉粿」超特別！

先前在脆上發現七月份在台中南區有家新開的▸悅椿豆花◂豆花│嫩仙草│刨冰店，趁著週末的午後空檔想說直接來吃個豆花當下午茶！

悅椿豆花外觀如下，就是個清新的文青風格。

悅椿豆花

地址：台中市南區忠明南路815號

電話：04-2265 5778

營業時間：12:00-18:30（週二公休）

IG：https://www.instagram.com/yuehchun_douhua/

店內只有四桌小圓桌座位，如果一群朋友一起來只要八個人就等於直接包場了啦！

看到店家的備料有麻薏粉粿，真的好特別！芋圓和地瓜圓顏色也很美捏～

悅椿豆花│菜單Menu

悅椿豆花菜單如下，我們8月初造訪時店內還沒有刨冰，希望快快上市囉！

悅椿豆花│豆花&嫩仙草

台中豆花

看到有麻薏粉粿就點了這個組合！選無糖豆漿做湯底，最上面還灑上一點亮晶晶的金箔耶～

這碗裡頭還有點微碎冰，配料中只有地瓜比較甜，紅豆口感很桑但感受不太到甜度、甚至覺得可以再甜一滴滴，豆花口感綿密也吃得到純豆的香味。

麻薏粉粿其實吃不太到苦味，就是吃Q軟的口感哦！

自由搭配嫩仙草

小吠選擇了最愛的芋圓和粉粿當嫩仙草的配料，搭配的湯底是特調糖水，不會很甜很OK～

芋圓吃起來很有嚼勁，粉粿本身沒有甜度，嫩仙草的甜度也是微微甜，對於非螞蟻人的小吠來說覺得配料和糖水搭配起來很剛好呦！

炎炎夏日裡吃上一碗豆花或嫩仙草真的很消暑，這天吃到的二碗都蠻喜歡的，把悅椿豆花推薦給大家囉！

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

