台中烏日必吃牛肉麵！湯頭濃郁、肉量實在還平價 麵食控快加清單

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

不少在地人第一時間就會推薦一戶牛肉麵。這家位於烏日鬧區的小店，雖然外觀低調，卻憑著香濃湯頭與實在用料，成為許多饕客心中的口袋名單，無論你喜歡清燉還是紅燒，在這裡都能找到最合自己口味的牛肉麵。

【一戶牛肉麵】

一戶牛肉麵店家介紹

一戶牛肉麵 由一對熱愛料理的夫妻檔經營，他們相信「好湯頭沒有捷徑」，每天凌晨就開始熬煮湯底，使用大量牛骨、蔬果與多種中藥材，花上數小時慢火細燉，讓湯頭的香氣層層堆疊。

一戶牛肉麵環境與位置

一戶牛肉麵 位於烏日主要幹道旁，交通方便，店內空間雖不大，但整潔舒適，座位間距適中，即使用餐時間客人多，也不會感到擁擠。

一戶牛肉麵菜單

菜單在這，價格相當親民，一碗分量十足的牛肉麵大約在百元出頭，對於喜歡大口吃肉的饕客來說，非常划算，除了牛肉麵外，也有 牛肉湯麵、牛肉湯餃、手工 水餃 等選擇，滿足不同口味需求。

一戶牛肉麵餐點介紹

【紅燒牛三寶麵：180元】

所謂三寶有牛腱、牛肚和牛筋，伴隨著紅燒的湯頭，湯頭每天以牛骨與多種香料熬煮數小時，香氣濃郁卻不膩口。

湯頭帶有一點點的甜味，非常濃郁但不辣口，也不會油膩。光是湯頭我一滴不剩，可以一直喝一直喝，喝完也不會口渴，牛筋帶著彈性、牛肚脆口、牛腱入味有口感，這樣一碗180元。

麵條則是使用白麵條，粗細的部分屬於細麵，不過一樣可以吸附著湯頭，份量也適中。

【白肉蛤仔湯麵：80元】

這一個清澈的 湯頭，喝起來有滿滿的蛤蜊精華的味道，感覺就是整碗蛤蜊湯加入麵條的感覺，湯頭鮮美，另外還有豬肉片增加飽足感。

蛤蜊的肉，都會有爆漿的新鮮口感，一碗麵內有足足10顆大蛤蜊。

一戶牛肉麵評價

在烏日璞旅住宿出來覓食，才有機會知道這一間平價牛肉麵店，用餐時間人潮滿多的，湯頭口感不管是牛肉湯或蛤蜊湯，都各有特色，如果有來烏日的話，不要錯過這間麵食，推薦給大家。

一戶牛肉麵

營業時間：11:00~14:00;17:00~20:00（週六、日公休）

地址：台中市烏日區榮和路35號

電話：04-2336-6302

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

