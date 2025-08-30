太晚來東西都被搶光啦！水湳市場「集瀧塘豆漿」必吃人氣傳統早餐
糖糖又來水湳市場挖寶囉！這天在水湳市場發現了這間集瀧塘豆漿傳統早餐，外觀看似樸素，沒想到是在地人激推的人氣傳統早餐店，集瀧塘豆漿早上六點半就開賣，品項非常多樣化，通常十點多來東西都差不多賣完了，想吃的朋友記得早點來。
集瀧塘豆漿位置
集瀧塘豆漿位在台中北屯區大鵬路上，就在水湳市場的外圍，店裝潢看起來舊舊的，感覺應該是間老店來著。
糖糖這天比較晚來，其實現場的品項已經不多了，不過必點的招牌水煎包還是堆疊像小山丘一樣。
另外燒餅、甜燒餅及蔥大餅也都還有販售。
蔥油餅 20元
這裡的蔥油餅是偏傳統的蔥油餅，不是像蔥抓餅那種，口感吃起來帶點韌性，整體不會太過油膩。
韭菜水煎包 20元
大家推爆的水煎包，素食者也能享用，韭菜口味是糖糖的最愛，外皮煎至酥酥恰恰，咬下去會大爆餡，滿滿韭菜，還有豆乾絲及冬粉，香氣四溢，讓人吃完還想再來一顆。
高麗菜水煎包 20元
高麗菜口味也是素食的朋友可以享用，裡頭用料也超實在，一口咬下去，爽脆清甜的高麗菜立刻在嘴裡爆開來，搭配豆乾及冬粉，層次相當豐富。
煎肉包 20元
想要吃肉的朋友可以點煎集瀧塘豆漿的肉包，裡頭的肉餡不僅大塊又紮實，吃起來無腥味。
集瀧塘豆漿的水煎包真的蠻厲害的，韭菜跟高麗菜糖糖都很喜歡，也是吃素的朋友可以享用，因為這次吃到飽，只買了水煎包嚐嚐，聽說燒餅跟蔥大餅也蠻厲害的，改天再買來吃看看。
集瀧塘豆漿
電話：04-22919607
地址：台中市北屯區大鵬路40號
時間：06:30~12:00；週一店休
