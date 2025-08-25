快訊

感受時光的溫度！清水「日常風景」帶你找回生活溫柔記憶

▲圖片來源：IG@dust._journey
一張泛黃便條紙、一個老椅靠墊，承載著一段段眷村日常。《日常風景 再一天》將最平凡的記憶，化為最動人的展覽時光。

走進《日常風景 再一天》展覽中，映入眼簾的不是華麗的藝術裝置，而是那些最尋常的生活片段。老椅上的靠墊、藥罐旁的便條紙、午後陽光下的木櫃角落，這些看似微不足道的物件，卻是最能勾起記憶的風景。展覽以日常為核心，讓觀者重新體會到，那些伴隨生活的細碎片刻，其實正是眷村最動人的溫度。


▲圖片來源：IG@dust._journey
延續陪伴的溫柔心意

「有些片刻，不需要重現，只想靜靜地多陪伴一天。」這是展覽的核心理念。許多來到這裡的觀眾，不僅是看展，更是與過去的生活展開一場心靈對話。當眼前的景物喚醒記憶，時間彷彿放慢了腳步，讓人感受到，那些日常陪伴原來能以最溫柔的方式停留。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey
清水眷村文化園區的場域魅力

展覽選址於清水眷村文化園區的西4號房舍，為展覽增添了濃厚的時代氛圍。這裡原本就保留了眷村特有的格局與氛圍，如今搭配展覽內容，更讓觀眾在舊時空間中，看見新舊交織的記憶畫面。每一步走進房舍，彷彿都是一次穿越時光的旅程。


▲圖片來源：IG@dust._journey
本次展覽將從即日起至9月28日在眷村文化園區展出，帶來長達兩個多月的回憶時光。觀眾在展覽中不僅能欣賞到眷村物件與日常細節，也能在沉浸式的空間氛圍裡，靜靜感受生活的溫度。這不僅是一場文件展，更像是一場心靈的療癒之旅，適合所有想要找回生活本質與情感溫度的你。


▲圖片來源：IG@dust._journey
【日常風景 再一天】

展覽期間：即日起至9月28日

展覽地點：清水眷村文化園區－西4號房舍


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>台中華麗派對！纖維藝術遇上時尚　打造沉浸式纖維之旅！

