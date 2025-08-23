彰化必吃老店剉冰！ 永樂商圈裡「永樂街八寶冰」，還有販售少見的月見冰

永樂街八寶冰。位於彰化市永樂街裡的八寶冰老店乘載了不少人的童年回憶，目前已經經營近80年，就算永樂街商圈逐漸沒落，但八寶冰店面依舊每天經營，販售的清涼料多的古早味剉冰、水果果汁，為過路客端上一盤盤特色冰品，在炎熱的季節特別消暑解渴。

我第一次吃永樂街八寶冰還是十多歲在網路認識布袋戲同好，剛好那位姐姐是彰化市人，我從埔心去彰化市找她玩，她還特別帶我來吃這家古早味冰品，就算二十多年過去了依然記憶深刻，我跟姐姐還是有保持聯絡，搬到花壇後現在很常在彰化市遊蕩，來吃冰就變得相當方便。

永樂街八寶冰就在永樂街跟省道出口附近，有年代的攤車跟招牌反而變成永樂街裡的代表性店商家。

攤車上方擺放許多種配料，每一款看起來都很好吃的樣子，擺放的也很乾淨整潔，我發覺這裡也有販售杏仁露、脆圓，下次再來點看看。

任選冰四種50、月見冰55、八寶冰50、木瓜牛乳60，還有一些水果冰跟豆子冰，因為很想吃布丁所以點了布丁牛乳70。

上方應該是烏梅醬、百香果醬、草莓醬，小時候特別愛吃這種濃縮的草莓醬。

布丁牛奶70。兩顆布丁吃起來也太爽快了，雖然很想點八寶冰，但我就是為了布丁來的！兩顆布丁加上刨冰以及淋上大量煉乳，看了就讓人口水直流。

這種彰化市老冰店都會使用的布丁吃起來很Q彈，別的地方還吃不到這種古早味手工布丁，真的很特別，連彰化木瓜牛乳大王也是選用這種口感的布丁，記得要兩顆布丁才過癮喔。

單純的煉乳跟布丁組合就很甜蜜好吃，滿滿古早味。

這是別的客人外帶八寶冰，偷拍一下。

乘載了許多彰化人美好記憶的古早味冰品，來彰化市旅遊記得停下腳步吃碗冰再走。

營業時間：11:00~21:00

電話：04-723-0411

地址：彰化縣彰化市永樂街61號

