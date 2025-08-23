快訊

不斷更新／823罷免併核三重啟公投 羅明才、顏寬恒「不同意票暫領先」

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

彰化必吃老店剉冰！ 永樂商圈裡「永樂街八寶冰」，還有販售少見的月見冰

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

永樂街八寶冰。位於彰化市永樂街裡的八寶冰老店乘載了不少人的童年回憶，目前已經經營近80年，就算永樂街商圈逐漸沒落，但八寶冰店面依舊每天經營，販售的清涼料多的古早味剉冰、水果果汁，為過路客端上一盤盤特色冰品，在炎熱的季節特別消暑解渴。

彰化市剉冰推薦

我第一次吃永樂街八寶冰還是十多歲在網路認識布袋戲同好，剛好那位姐姐是彰化市人，我從埔心去彰化市找她玩，她還特別帶我來吃這家古早味冰品，就算二十多年過去了依然記憶深刻，我跟姐姐還是有保持聯絡，搬到花壇後現在很常在彰化市遊蕩，來吃冰就變得相當方便。

永樂街八寶冰就在永樂街跟省道出口附近，有年代的攤車跟招牌反而變成永樂街裡的代表性店商家。

攤車上方擺放許多種配料，每一款看起來都很好吃的樣子，擺放的也很乾淨整潔，我發覺這裡也有販售杏仁露、脆圓，下次再來點看看。

永樂街八寶冰菜單

任選冰四種50、月見冰55、八寶冰50、木瓜牛乳60，還有一些水果冰跟豆子冰，因為很想吃布丁所以點了布丁牛乳70。

上方應該是烏梅醬、百香果醬、草莓醬，小時候特別愛吃這種濃縮的草莓醬。

布丁牛奶70。兩顆布丁吃起來也太爽快了，雖然很想點八寶冰，但我就是為了布丁來的！兩顆布丁加上刨冰以及淋上大量煉乳，看了就讓人口水直流。

這種彰化市老冰店都會使用的布丁吃起來很Q彈，別的地方還吃不到這種古早味手工布丁，真的很特別，連彰化木瓜牛乳大王也是選用這種口感的布丁，記得要兩顆布丁才過癮喔。

單純的煉乳跟布丁組合就很甜蜜好吃，滿滿古早味。

這是別的客人外帶八寶冰，偷拍一下。

乘載了許多彰化人美好記憶的古早味冰品，來彰化市旅遊記得停下腳步吃碗冰再走。

永樂街八寶冰

營業時間：11:00~21:00

電話：04-723-0411

地址：彰化縣彰化市永樂街61號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

布丁 美食 冰品 水果 古早味 彰化美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

彰化必吃老店剉冰！ 永樂商圈裡「永樂街八寶冰」，還有販售少見的月見冰

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 永樂街八寶冰。位於彰化市永樂街裡的八寶冰老店乘載了不少人的童年回憶，目前已經經營近80年，就算永樂街商圈逐漸沒落，但八寶冰店面依舊每天經營，販售的清涼料多的古早味剉

和美菜市場裡知名人氣「勇伯粉粿」 粉粿冰、甜粽冰 限量甜粽晚來容易賣完囉

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 勇伯粉粿。和美菜市場裡的勇伯粉粿就在知名阿發鹹酥雞斜對面，粉粿冰一賣就賣了80年，炎熱的天氣來碗清爽的粉粿冰相當透心涼，Q軟的咀嚼感讓人喜愛，另外他們還有販售少見的

30年「雅室牛排」插旗台中七期開幕了！經典牛排、戰斧豬排統統有

台北經營逾30年的老字號「雅室牛排」進軍台中七期，即日起起於NTC國家商貿中心1樓（原THE WANG店址）試營運。新店延續品牌一貫的典雅氛圍與服務尺度，主打約會、商務聚餐等情境。必喝蘑菇濃湯以「濃郁菇香、滑順綿密」直球圈粉，暖胃開場就先加分。

台中貓咖地圖！３間貓咪咖啡廳萌度爆表，還有狐獴陪你喝下午茶

身為重度貓奴，每次旅行都要安排「貓咪行程」！這次RG小編實際走訪台中三間超人氣貓咖，風格完全不同，從合法貓舍結合寵物美容的親人系咖啡館、到歐風美拍空間的貓咪下午茶，甚至還有狐獴坐檯陪玩（沒開玩笑）～每一間都讓人萌到心臟暴擊，快收藏這篇「台中貓咖地圖」

彰化一日遊「３大私房景點」路線大公開！福榕宮泡麵土地公廟、十八層地獄、榕樹下爌肉飯

如果你以為彰化只有肉圓、扇形車庫和八卦山，那這篇文章絕對會讓你大開眼界！這次RG小編不走觀光路線，而是帶你深入探索三個連在地人都不一定願意透露的「超私房行程」──有得吃、有得拍，還有讓人驚呼連連的神祕體驗，保證讓你對彰化有全新的認識。

CP值超高！ 台中「墨妃家燒肉」宮廷風燒肉吃到飽推薦 套餐545元起 吃得很滿足

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中吃到飽又有生力軍，南屯知名新中式燒肉~墨妃家轉型成燒肉吃到飽套餐CP值變得更高!店內裝潢融合有特色，融合中國宮廷風與夜店風，還沒進門在大門口就很好拍。店內提供

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。