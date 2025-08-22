快訊

郭台銘「滿頭白髮」被直擊 曾馨瑩揭原因！大方喊願捐千萬酬勞

台南女淘寶網購20包棉花棒遭關一晚、繳10萬 台南地檢署說話了

屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

聽新聞
0:00 / 0:00

和美菜市場裡知名人氣「勇伯粉粿」 粉粿冰、甜粽冰 限量甜粽晚來容易賣完囉

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

勇伯粉粿。和美菜市場裡的勇伯粉粿就在知名阿發鹹酥雞斜對面，粉粿冰一賣就賣了80年，炎熱的天氣來碗清爽的粉粿冰相當透心涼，Q軟的咀嚼感讓人喜愛，另外他們還有販售少見的甜粽，若是太晚來甜粽容易賣光，另外還有仙草冰、米苔目冰，也都是相當傳統的好滋味。

彰化和美菜市場小吃

和美菜市場美食真的臥虎藏龍，知名的阿發鹹酥雞、胡明理越南美食、謝記刈包花枝肉羹等，這次發現到的這家勇伯粉粿也在和美菜市場裡，從早上開始販售，賣冰買了80年，目前傳承到第三代，屬於夏季限定冰品，冬季則是改賣別的小吃。

我差不多中午一點半抵達，可惜這天甜粽已經售完，就是為了這個甜粽來的。

切著粉粿的手幾乎沒有停下來，粉粿的黃色來自天然的黃梔子，在一般中藥行都買的到，這裡的粉粿吃起來比較偏凍狀口感，跟一般比較Q軟的稍微有點區別。

勇伯粉粿菜單

粉粿+米苔目(熱賣)

粉粿+珍珠(熱賣)

粉粿+米苔目+甜粽(限定品項)

我點了粉粿+米苔目40+5元。一大碗的份量還不少。米苔目吃起來滑順Q彈，粉粿則是比較偏果凍一點的口感，糖水可以再甜一點。

勇伯粉粿

電話：04-755-1835

營業時間：07:00~16:00

地址：彰化縣和美鎮仁安路254號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

粉粿 小吃 冰品 越南美食 市場美食 彰化美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

和美菜市場裡知名人氣「勇伯粉粿」 粉粿冰、甜粽冰 限量甜粽晚來容易賣完囉

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 勇伯粉粿。和美菜市場裡的勇伯粉粿就在知名阿發鹹酥雞斜對面，粉粿冰一賣就賣了80年，炎熱的天氣來碗清爽的粉粿冰相當透心涼，Q軟的咀嚼感讓人喜愛，另外他們還有販售少見的

30年「雅室牛排」插旗台中七期開幕了！經典牛排、戰斧豬排統統有

台北經營逾30年的老字號「雅室牛排」進軍台中七期，即日起起於NTC國家商貿中心1樓（原THE WANG店址）試營運。新店延續品牌一貫的典雅氛圍與服務尺度，主打約會、商務聚餐等情境。必喝蘑菇濃湯以「濃郁菇香、滑順綿密」直球圈粉，暖胃開場就先加分。

台中貓咖地圖！３間貓咪咖啡廳萌度爆表，還有狐獴陪你喝下午茶

身為重度貓奴，每次旅行都要安排「貓咪行程」！這次RG小編實際走訪台中三間超人氣貓咖，風格完全不同，從合法貓舍結合寵物美容的親人系咖啡館、到歐風美拍空間的貓咪下午茶，甚至還有狐獴坐檯陪玩（沒開玩笑）～每一間都讓人萌到心臟暴擊，快收藏這篇「台中貓咖地圖」

彰化一日遊「３大私房景點」路線大公開！福榕宮泡麵土地公廟、十八層地獄、榕樹下爌肉飯

如果你以為彰化只有肉圓、扇形車庫和八卦山，那這篇文章絕對會讓你大開眼界！這次RG小編不走觀光路線，而是帶你深入探索三個連在地人都不一定願意透露的「超私房行程」──有得吃、有得拍，還有讓人驚呼連連的神祕體驗，保證讓你對彰化有全新的認識。

CP值超高！ 台中「墨妃家燒肉」宮廷風燒肉吃到飽推薦 套餐545元起 吃得很滿足

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中吃到飽又有生力軍，南屯知名新中式燒肉~墨妃家轉型成燒肉吃到飽套餐CP值變得更高!店內裝潢融合有特色，融合中國宮廷風與夜店風，還沒進門在大門口就很好拍。店內提供

精選3家高評價台中「運動按摩店」 改善痠痛、放鬆筋膜超有感！

運動完全身痠痛、肩頸僵硬無力？七分之二的探索這次為你精選 3 間台中高評價的運動按摩店，不論你是運動後需要深層放鬆，還是長期久坐想釋放緊繃的肌肉，我們都能帶你找到最適合的放鬆據點，重拾輕盈好體感！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。