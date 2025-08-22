和美菜市場裡知名人氣「勇伯粉粿」 粉粿冰、甜粽冰 限量甜粽晚來容易賣完囉

勇伯粉粿。和美菜市場裡的勇伯粉粿就在知名阿發鹹酥雞斜對面，粉粿冰一賣就賣了80年，炎熱的天氣來碗清爽的粉粿冰相當透心涼，Q軟的咀嚼感讓人喜愛，另外他們還有販售少見的甜粽，若是太晚來甜粽容易賣光，另外還有仙草冰、米苔目冰，也都是相當傳統的好滋味。

彰化和美菜市場小吃

和美菜市場美食真的臥虎藏龍，知名的阿發鹹酥雞、胡明理越南美食、謝記刈包花枝肉羹等，這次發現到的這家勇伯粉粿也在和美菜市場裡，從早上開始販售，賣冰買了80年，目前傳承到第三代，屬於夏季限定冰品，冬季則是改賣別的小吃。

我差不多中午一點半抵達，可惜這天甜粽已經售完，就是為了這個甜粽來的。

切著粉粿的手幾乎沒有停下來，粉粿的黃色來自天然的黃梔子，在一般中藥行都買的到，這裡的粉粿吃起來比較偏凍狀口感，跟一般比較Q軟的稍微有點區別。

勇伯粉粿菜單

粉粿+米苔目(熱賣)

粉粿+珍珠(熱賣)

粉粿+米苔目+甜粽(限定品項)

我點了粉粿+米苔目40+5元。一大碗的份量還不少。米苔目吃起來滑順Q彈，粉粿則是比較偏果凍一點的口感，糖水可以再甜一點。

勇伯粉粿

電話：04-755-1835

營業時間：07:00~16:00

地址：彰化縣和美鎮仁安路254號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」