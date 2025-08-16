CP值超高！ 台中「墨妃家燒肉」宮廷風燒肉吃到飽推薦 套餐545元起 吃得很滿足

台中吃到飽又有生力軍，南屯知名新中式燒肉~墨妃家轉型成燒肉吃到飽套餐CP值變得更高!店內裝潢融合有特色，融合中國宮廷風與夜店風，還沒進門在大門口就很好拍。店內提供免費裝扮宮廷服裝拍照，燒肉吃到飽套餐內容豐富每人545元起(+10%)，比之前套餐模式還要超值。

台中燒肉吃到飽 墨妃家菜單

墨妃家燒肉吃到飽菜單以雙人為主，如果用餐人數單人也沒問題，價格就是雙人價的一半很OK~內容跟之前套餐模式差不多，其中肉品、蔬菜、菇類、生菜、手卷、飲品可以無限續點，CP值更高。

用餐加收10%，用餐時間2小時，每人低消加成後599元。

吃到飽套餐共分5種菜單，最低價格這一套內容就很豐盛，雞、豬、牛通通有。

不吃牛的朋友可以選這套，依樣可以吃得很開心。

這一套比第一套還要高檔，有牛舌吃到飽，肉品種類更多。

我個人最推薦這一套，可以吃到日本和牛、澳洲M9和牛，等級高很多。

4人套餐可以直接選這套，比第3套每人多100左右，但是肉品種類多很多。不過想吃和牛的話，還是建議選前一套。

墨妃家燒肉豐盛內容

我們這次點了雙人1990吃到飽，這一套有和牛吃到飽，平均一人千元非常超值！肉品等級不錯，從前菜一路吃到甜點真的很滿足。先分享部分照片給大家，食記另外寫一篇：(墨妃家燒肉吃到飽)

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

