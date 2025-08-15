台中最美溫體牛火鍋 大胃王挑戰「2.5台斤巨無霸肉盤」！每天產地直送現切溫體牛超鮮甜

台中火鍋推薦/台中必吃溫體牛火鍋/台中牛肉鍋推薦/台中森林系溫體牛火鍋~網友大讚台中最美溫體牛火鍋森鄰鍋物推出新菜色超狂溫體牛大胃王套餐，我們點4人大胃王套餐光是巨無霸肉盤就有2.5台斤超浮誇！！每天台南直送現宰溫體牛，手切的新鮮牛肉超好吃！湯頭是每日使用牛大骨、大量新鮮蔬果熬煮4～6小時的招牌牛骨湯，涮煮鮮切溫體牛肉真的是神級美味～要找好吃又好拍的台中火鍋，很推薦這一家森鄰鍋物。

森鄰鍋物 地點及停車

森鄰鍋物位在台中北區中清路靠近育德路口，嫩綠的建築外觀相當吸睛目標明顯。路邊有停車格，旁邊約100公尺也有收費停車場交通很便利。

森鄰鍋物環境

大門口候位區有最新活動的立牌，這次我們回訪就是為了這套而來。大胃王套餐據說原本是母親節特別推出的優惠活動，反應熱烈老闆就把它變成常規隱藏版菜色，這巨無霸肉盤份量超級吸睛！

森鄰鍋物光是外觀就超夢幻，跟一般台中火鍋或是牛肉火鍋店大不同。用餐空間更是讓人驚豔，整個嫩綠的森林系網美風格，吃溫體牛肉鍋也可以很時尚，圓桌方桌滿足不同人數用餐需求，明亮舒適很有質感。

用餐區分一樓及二樓，每層樓都有漂亮的彩繪牆面，加上大量綠色植栽，森林系網美風格浪漫好拍，完全跳脫一般人對溫體牛肉鍋的既定印象，很多網友大讚台中最美溫體牛火鍋，在這裡用餐氣氛很不錯。

兩層樓都有自助醬料區，一般火鍋沾醬之外，最推薦店家特調的特製綜合醬，溫體牛肉鍋一定要搭配這個沾醬，非常香甜好吃。另外自助區也有檸檬紅茶及RO水無限供應。

森鄰鍋物菜單

森鄰鍋物菜單選項多，多人套餐、單點、個人鍋通通有，我有拍下整本菜單(森鄰鍋物菜單)。

光是火鍋湯底就多達8種，除了牛骨湯底、豬骨湯底之外也有素食湯底，不吃牛或者素食朋友都能滿足。

店內最招牌的就是每天從台南新鮮直送現宰溫體牛肉，新鮮度沒話說!再加上溫體牛肉熱炒以及各種熟食及豬、雞、羊、海鮮等選項非常多元。

每人低消300元，需點鍋底加一份肉品，消費加一成清潔費，用餐時間90分鐘。

森鄰鍋物最新推出的森鄰大胃王套餐，分雙人/四人套餐兩種價位。光是雙人套餐就有1台斤的鮮切牛肉；四人套餐更猛，兩大盤肉最多有2.5台斤！！這應該是台中最浮誇的溫體牛套餐~我們就是為了這套而來。

森鄰鍋物大胃王套餐

點4人套餐共有2盤肉，我們選牛肉及梅花豬，兩大盤加起來足足2.5台斤，再加上其他配菜整桌超豐盛!!這份量我們4個人吃不完，女生用餐5個人吃也沒問題。

大胃王手切寶島鮮牛肉一台斤

森鄰鍋物使用每日台南現宰現殺直送的台灣溫體牛，生牛肉夠新鮮才能鋪在盤子上直立也不會掉落，果然有厲害。

老饕們都知道牛肉好不好吃，除了肉本身的部位、油花多寡之外，切的方式、方向更是大有學問。我有看到師傅手工現切生牛肉，手切比機器切多點厚度，下鍋涮個幾秒就能吃到最佳口感及美味。

大胃王套餐光是這盤手切寶島鮮牛肉就有1台斤，份量超多有夠浮誇！！還沒開吃，視覺先加分，真的很狂。

大胃王嚴選國產梅花豬 900克

另一盤大胃王梅花豬分量更多，900克等於1.5台斤，肉量多到中間還有一朵玫瑰花，層層堆疊真是漂亮又浮誇～

大胃王套餐光是巨無霸肉盤就有這麼多！！是不是很過癮⋯快揪肉肉控朋友到森鄰鍋物來場溫體牛大胃王挑戰。

鴛鴦鍋

套餐可以任選兩種湯底，我們選了森鄰招牌牛骨湯底及花椒仙子麻辣湯，一個清爽甘甜；一個鮮香麻辣。

森鄰招牌牛骨湯用牛大骨、大量新鮮蔬果每天至少熬煮4~6小時，味道非常鮮甜而且不油膩，光是喝湯就讓人喜歡。喝不夠還可以免費加原湯，大加分！！

花椒仙子麻辣湯以牛骨湯為基底，加入多種藥材熬煮充滿花椒香氣，但是辣度溫和不會嗆口，是可以喝的麻辣湯底。

兩邊的鍋底料都不少，再加入套餐附的鮮菇拼盤、季節時蔬、綜合餃到兩種湯頭中，越煮越甘甜好好吃。

手切寶島鮮牛肉屬於瘦肉的部分，油脂比較少，牛肉的鐵質與鮮甜度卻是最高！很多網友都說到森鄰鍋物就是要點寶島鮮牛肉補充鐵質，肉質新鮮又充滿甜味，一吃就愛上。

用湯瓢放牛肉在湯中川燙幾秒鐘，顏色粉嫩就可以開吃，這時候的口感超級嫩！！

手切溫體牛肉帶點厚度比較有口感，鮮嫩又甘甜的滋味加上超好喝的牛骨濃湯，每一口都讓人喜歡，太好吃了！！

推薦大家也可以試試台南道地的生牛肉湯吃法，把生牛肉放到空碗中，再加入滾燙的牛骨湯，現燙的牛肉湯味道非常甘甜好喝，牛肉口感很軟嫩。真的不用辛苦跑台南，在台中就能吃到新鮮溫體牛火鍋，分量還比台南多，非常超值～～

梅花豬肉的油花分布均勻，油脂比寶島牛多一些，口感也更軟嫩，美味度一級棒。

巨無霸大肉盤分量足足1.5台斤，大口吃肉好過癮。梅花豬在麻辣鍋底涮煮滋味更棒，香麻卻不會辣到嗆口，還多了甘甜肉汁的香氣，好好吃喔～

生切牛舌

溫體牛舌切成薄片，下鍋後很快就熟了。我個人比較愛麻辣牛舌風味，爽脆又Q彈的口感加上香麻滋味，越吃越涮嘴好過癮啊～

滷水蜂巢牛肚

牛肚有先滷過再下鍋涮煮很快就熟了，吸飽牛骨湯底精華，尤其是蜂巢孔洞裡滿滿湯汁，一咬立即感受爆汁的快感，又嫩又多汁超好吃啦～

寶島牛腩

牛腩半筋半肉肥瘦相間，軟嫩又帶點咬勁，又香又甜的肉汁在嘴裡噴發，好吃到大家不斷點頭比讚。

爆汁牛肉丸

手工拍打的牛肉丸口感又Q又脆，咬開來裡頭真的很爆汁！！店員介紹這個手工牛肉丸也是用溫體牛肉製作，吃起來真的很不一樣，好好吃。

嚴選手工漿 2支

手工漿有生牛肉及蝦仁兩種口味，還沒下鍋就可以看到好多大塊蝦仁以及滿滿牛肉，用料不手軟。

牛肉漿滿滿鮮嫩牛肉，口感嫩還有滿滿香甜肉汁，我個人很喜歡，大推～

花枝漿的料也很紮實，每一口都吃的到大塊蝦仁，鮮甜的海味超滿足！

避風塘菲力骰子牛

森鄰鍋物除了火鍋厲害，溫體牛熱炒也是網友大推必點。這道避風塘骰子牛口感非常軟嫩，加上蒜酥及豆酥味道更香，而且不會油膩相當乾爽好吃。

泰式涼拌海鮮

套餐裡還有這道泰式涼拌海鮮，中卷份量不少，口感又嫩又Q，酸辣帶甜的滋味真的很開胃。

附餐可選4份，我們選白飯、讚岐烏龍麵(+10)、秘製麻辣拌麵(+38)、銷魂溫體牛燥飯(+38)

牛燥飯比白飯還要大碗，上頭好多滷牛肉，滿滿牛肉燥聞起來味道好香。滷牛肉與香Q米粒攪拌後，鹹鹹甜甜滋味很涮嘴，吃完嘴巴還會黏黏的，真的是滿滿膠質。

秘製麻辣拌麵一大盤份量不少，QQ的麵條加上麻辣醬汁，味道又香又麻，意外好吃耶～

水果醋冰沙

用餐到最後，店員送上果醋冰沙潤潤口，結束今天的溫體牛大胃王挑戰。

森鄰鍋物優惠

除了當月壽星/當日壽星有招待之外，感謝店家提供商妮讀者優惠：消費滿1200元，出示本篇文章給店家看，就額外招待生切牛舌一盤！！(優惠到2025/8/31)

森鄰鍋物評論

森鄰鍋物不愧是網友大讚台中最美溫體牛，環境超美又舒適，森林系空間加上誠意滿滿的用料以及親切服務，真的是好吃又好拍用餐很愉快。台南直送手切溫體牛肉，在每日用牛大骨、大量新鮮蔬果熬煮4~6小時的招牌牛骨湯中涮煮，真的是神級美味啊～～

這次我們挑戰巨無霸溫體牛大胃王套餐真的是浮誇又過癮，整桌美味道道好吃，兩大盤肉足足2.5台斤！！快揪朋友一起去享受巨無霸大肉盤的快感。

地址：台中市北區中清路一段238號

電話：04 2203 0109 線上訂位

營業時間:：平日11:00-14:00 17:00-22:00 假日11:00-22:00（週一公休）

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

