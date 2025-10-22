一週只營業4天！ 東北角貢寮絕美海景餐廳「92k週末食堂」採全預約制，季節限定料理「現剖海膽」必吃
這裡對我來說真的有夠遠，就位於東北角台2線約92公里處，但也確實美的要命！直接海景第一排 搖滾區的水產餐廳，一週只營業4天，很熱門，一定要預約。
提供特有水產美食、法式手作甜點及飲料，有三種招牌必點，如在地養殖的貢寮九孔、季節限定現剖紫海膽、台灣不常吃得到的海葡萄丼飯，還有還有超推這家的法式甜點，非常厲害喔。
92k週末食堂
地址：新北市貢寮區美艷山街70之3號
電話：0970 250060
時間：平日 11:30–18:00 / 假日 11:30–15:30、17:00–20:30｜每週一二三公休
就位於東北角台2線約92公里處，備有專屬停車位。
這裡的停車位其實挺有限的，不過周邊也有可以停的位置，走遠一點而已。
印入眼簾的就是九孔養殖場，所以這裡九孔必點，自家養殖，產地直吃。
以木材與石頭搭建起來的樸實海濱小屋。
這裡採取全預約制，所有訂位的座位都是無法指定或事先安排的。
剛好看到員工在餵九孔。
座位有分室內跟室外，但因為無法指定座位，所以能坐到海景區是全憑運氣吧我想。
我們則是很幸運被安排到海景第一排 搖滾區啦。
好通風好涼爽，海風真的是狂吹欸。
海景真的看到飽。
92k週末食堂｜MENU
海天一色，藍到爆！
隔壁桌有點季節現撈魚，看起來好肥美。
沖繩海葡萄丼飯
點的是甜點套餐，所以有附湯、小菜、飲料以及甜點。
我先承認一件事，那就是海葡萄這東西我認真吃不懂！沖繩跟澎湖還有在這裡也都吃過，但就是不愛。覺得確實有明太子口感，但就死鹹啊啊啊啊啊啊，明太子至少還多了鮮甜。
這家好是好在有添加山藥泥跟鮭魚卵增添口感，但就黏黏糊糊的，一樣很看人吃。
不過朋友非常喜歡就是了！
港式油淋九孔鮑
老闆很懂喔，會刻意到你面前再把油淋上去，那種視覺與聽覺爽感十足。
蔥油很提香，九孔本身就很新鮮，廢話，從產地到餐桌步行都不用十步，旁邊就是他們的產地。
九孔其實很小一顆，但肉質軟Q好吃。
因為趕時間，所以點的不多，然後現剖紫海膽季節竟然過了～～～～點不到。
法式藍帶甜點
因為是隨機提供，不能選，很幸運的是吃到堤拉米蘇，帶點酒香的濕潤口感，太好吃了，這家甜點真的很法式，非常正宗好吃，甜點套餐真的可以加。
價格是不便宜，但這海景太無敵了，很值得啦我覺得。只是沒吃到現剖海膽好可惜，雖然九月剛去澎湖吃過就是了，哈哈哈哈哈，反正有機會還是可以再來吃吃看。
文章來源：Mika出走美食日誌
