快訊

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

聽新聞
0:00 / 0:00

一週只營業4天！ 東北角貢寮絕美海景餐廳「92k週末食堂」採全預約制，季節限定料理「現剖海膽」必吃

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

這裡對我來說真的有夠遠，就位於東北角台2線約92公里處，但也確實美的要命！直接海景第一排 搖滾區的水產餐廳，一週只營業4天，很熱門，一定要預約。

提供特有水產美食、法式手作甜點及飲料，有三種招牌必點，如在地養殖的貢寮九孔、季節限定現剖紫海膽、台灣不常吃得到的海葡萄丼飯，還有還有超推這家的法式甜點，非常厲害喔。

92k週末食堂

地址：新北市貢寮區美艷山街70之3號

電話：0970 250060

時間：平日 11:30–18:00 / 假日 11:30–15:30、17:00–20:30｜每週一二三公休

官網：Facebook線上預約

就位於東北角台2線約92公里處，備有專屬停車位。

這裡的停車位其實挺有限的，不過周邊也有可以停的位置，走遠一點而已。

印入眼簾的就是九孔養殖場，所以這裡九孔必點，自家養殖，產地直吃。

以木材與石頭搭建起來的樸實海濱小屋。

這裡採取全預約制，所有訂位的座位都是無法指定或事先安排的。

剛好看到員工在餵九孔。

座位有分室內跟室外，但因為無法指定座位，所以能坐到海景區是全憑運氣吧我想。

我們則是很幸運被安排到海景第一排 搖滾區啦。

好通風好涼爽，海風真的是狂吹欸。

海景真的看到飽。

92k週末食堂｜MENU

提供特有水產美食、法式手作甜點及飲料，有三種招牌必點，如在地養殖的貢寮九孔、季節限定現剖紫海膽、台灣不常吃得到的海葡萄丼飯，還有還有超推這家的法式甜點，非常厲害喔。

海天一色，藍到爆！

隔壁桌有點季節現撈魚，看起來好肥美。

沖繩海葡萄丼飯

點的是甜點套餐，所以有附湯、小菜、飲料以及甜點。

我先承認一件事，那就是海葡萄這東西我認真吃不懂！沖繩跟澎湖還有在這裡也都吃過，但就是不愛。覺得確實有明太子口感，但就死鹹啊啊啊啊啊啊，明太子至少還多了鮮甜。

這家好是好在有添加山藥泥跟鮭魚卵增添口感，但就黏黏糊糊的，一樣很看人吃。

不過朋友非常喜歡就是了！

港式油淋九孔鮑

老闆很懂喔，會刻意到你面前再把油淋上去，那種視覺與聽覺爽感十足。

蔥油很提香，九孔本身就很新鮮，廢話，從產地到餐桌步行都不用十步，旁邊就是他們的產地。

九孔其實很小一顆，但肉質軟Q好吃。

因為趕時間，所以點的不多，然後現剖紫海膽季節竟然過了～～～～點不到。

法式藍帶甜點

因為是隨機提供，不能選，很幸運的是吃到堤拉米蘇，帶點酒香的濕潤口感，太好吃了，這家甜點真的很法式，非常正宗好吃，甜點套餐真的可以加。

價格是不便宜，但這海景太無敵了，很值得啦我覺得。只是沒吃到現剖海膽好可惜，雖然九月剛去澎湖吃過就是了，哈哈哈哈哈，反正有機會還是可以再來吃吃看。

92k週末食堂

地址：新北市貢寮區美艷山街70之3號

電話：0970 250060

時間：平日 11:30–18:00 / 假日 11:30–15:30、17:00–20:30｜每週一二三公休

線上預約

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

甜點 美食 葡萄 必點 丼飯 大台北美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

一週只營業4天！ 東北角貢寮絕美海景餐廳「92k週末食堂」採全預約制，季節限定料理「現剖海膽」必吃

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 這裡對我來說真的有夠遠，就位於東北角台2線約92公里處，但也確實美的要命！直接海景第一排 搖滾區的水產餐廳，一週只營業4天，很熱門，一定要預約。 提供

東北角冬季必吃美味！從海鮮到暖心小吃的限定饗宴

冬季來到東北角，不只能夠看海賞景，此時也是海鮮最肥美、風味最鮮明的時刻。想知道冬季來東北角能品嚐什麼美食嗎？以下編輯為你精選、值得一訪再訪的限定美味，從海鮮、石花凍、山藥、水果到市集小食，帶你一起走訪東北角冬季限定的美味地圖，快快收藏起來東北角這份美食清單吧！

台北異國美食推薦！吃遍韓泰越3國，暑假不出國也像在旅行

你也是暑假沒辦法出國的上班族嗎？那就跟著RG小編用「味蕾」來趟環遊世界的美食之旅吧！今天帶你走一趟台北一日三餐吃遍三個國家：韓國、泰國、越南，全都是本地超人氣、在地人也愛的口袋名單，讓你不用飛也能出國感滿滿！

新北也有好吃的鍋燒麵！每日現煮湯頭＋澎湃配料，十多種湯頭想吃哪款自己搭

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 想找一碗好吃的鍋燒麵，在台北真的不容易！鍋燒麵雖然是台灣很常見的小吃，但在台北能找到用心經營的鍋燒麵專賣店並不多，最近發現板橋埔墘開了一家鍋燒專賣店——二春外鍋

台北新拍點！社子島「去社子島玩」主題壁畫完工 展慢活魅力

沿著延平北路七段漫步，你會發現社子島堤防多了一道繽紛新風景。以「去社子島玩」為主題的彩繪牆，是設計師張家榕用畫筆描繪出在地故事，讓人忍不住駐足欣賞。

約會除了吃飯、看電影還能⋯⋯上山泡湯！精選４間陽明山溫泉推薦

北投與陽明山向來是台北泡湯的首選地區，不論想體驗日式禪風的靜謐、或是露天山景的壯闊，都能在這裡找到屬於自己的療癒角落。這次七分之二的探索特別精選，四間高質感溫泉會館與湯屋，從交通便利的北投市區，到藏身山林間的秘境溫泉，讓你一次感受台北泡湯的多重魅力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。