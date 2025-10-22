苗栗美食分享！ 7家必吃頭屋小吃美食、3大頭屋景點推薦，還要說停車挺方便

提到苗栗頭屋，想必大家都會想到明德水庫、日新島、雅聞七里香玫瑰森林等景點，但你們可知道頭屋的美食也是很值得來品嘗的嗎？像是有名的 楊家蛋黃麵、豬頭肉麵以及正宗道地的馬來西亞餐點，而這次Ann和榜哥就來簡單分享頭屋美食、頭屋小吃給大家，讓大家來到苗栗頭屋吃喝玩樂沒煩惱！

楊家蛋黃麵

隱身在頭屋巷弄內的楊家蛋黃麵，人氣真的是爆炸夯，尖峰時刻用餐不論內用外帶沒有花時間等候還真的是吃不到！楊家蛋黃麵菜單有分內用外帶兩種，想要內用的朋友自行找位子或是由店家安排座位，餐點選擇簡單說就是蛋黃麵、米粉、粄條可以而外再加價搭配蛋、餛飩、瘦肉片、豬頭肉等等，另也有小菜滷味等可以點選。大力推薦來到楊家蛋黃麵就是要點蛋黃麵來品嘗，畢竟這可是在其他外縣市較少能品嘗到的滋味，麵體很Q很有嚼勁，沒試過真的可以來品嘗看看。

楊家蛋黃麵

營業時間：06:00-13:30(周一公休)

營業地址：苗栗縣頭屋鄉尖豐路90巷7號

營業電話：037-256288

阿婆家Grandma’s Place

鄰近頭屋鄉公所的阿婆家Grandma’s Place，有吃過的朋友們都很大推！主要推薦的是”料多實在”。 阿婆家Grandma’s Place的餐點選擇都顯示在牆壁上，價位清楚明瞭，雖說用餐環境不太理想，但物美價廉就夠了！這天我們一家三口點了一碗豬頭肉麵跟豬頭肉粄條，上層鋪了滿滿的豬頭肉真的有嚇到我們，麵也是給的爆炸多，那種形容根本就是”有種餓叫做阿婆覺得你餓”。找機會來頭屋遊玩可千萬不要錯過阿婆家Grandma’s Place。

阿婆家Grandma’s Place

營業時間：05:00-13:30營業地址：苗栗縣頭屋鄉中正街61號營業電話：037-250177

鳳娘小食堂

完全想不到在純樸的頭屋也能吃到正宗道地的馬來西亞餐！重點是價位不貴，用料很實在，不少饕客都還會事先向鳳娘小食堂訂位，不少餐點也都需要提前預訂才能吃得到！愛吃辣的朋友也絕不能錯過店家自製的辣椒醬，辣椒醬多達四種可以選擇，老闆娘會把辣椒醬放在有加冰的保鮮盒裡保鮮。這天我們點了娘惹叻沙麵、辣死你媽椰漿飯、滷肉捲、素食羊肉串、假日限定版的摩摩喳喳，真的要說每道餐點真的超道地，可吃出老闆娘的用心及堅持。

鳳娘小食堂

營業時間：11:00-14:30 17:00-19:00(週二三休)

營業地址：苗栗縣頭屋鄉中華街70號

營業電話：0963-633-860

椰風檸檬汁

鄰近明德水庫的椰風檸檬汁，是Ann和榜哥蠻推薦的飲品店！椰風檸檬汁在地經營有50年，主打的檸檬汁甜酸適中，但帶點淡淡的苦味，整體來說口感算不錯；而來到椰風檸檬汁，老闆除了賣檸檬汁還會熱情的介紹明德水庫周邊的景點，甚至還會幫客人拍照留念，熱情的老闆這天就幫Ann和榜哥拍了合照。

椰風檸檬汁

營業時間：10:00-21:00

營業地址：苗栗縣頭屋鄉明德路91-1號

營業電話：037-252249

雙龍小吃

雙龍 小吃的早餐選擇有水煎包、蛋餅、飯糰、豆漿、紅茶、奶茶，重點是價位超級平易近人，餐點都只有外帶。這天我們就僅買了水煎包來品嘗，水煎包的內餡是高麗菜餡但外皮是鬆軟的老麵皮，而非皮薄的水煎包，再添加店家自製的韭菜醬油、韭菜辣醬味道就蠻加分。網路上有不少人還會推薦水煎包買回家再氣炸讓表皮酥一點的口感會更好吃。

雙龍小吃

營業時間：05:30-10:00

營業地址：苗栗縣頭屋鄉尖豐路99號

營業電話：037-251606

中華早點

中華早點的餐點選擇主要以蛋餅為主，提供多款的蛋餅可選擇，當然也還有其他的餐點可以選擇，像是蘿蔔糕、包子饅頭、粽子、早點飲品等等，而最受大家推薦的是雙蛋蛋餅。這天我們就買了一份雙蛋蛋餅外帶回車上吃，整體口感還算不錯，加辣的雙蛋蛋餅更加分喔！

中華早點

營業時間：05:30-10:00(假日10:30)

營業地址：苗栗縣頭屋鄉尖豐路147號

營業電話：037-253842

水榭樓台

位在明德水庫 日新島上的 水榭樓台，簡單說它就是個景觀餐廳！提供的餐點有火鍋套餐、精緻排餐、義大利麵、鬆餅、飲品點，因為進入日新島是要付門票，門票就可以拿到水榭樓台做餐點的折抵。在水榭樓台除了可以品嘗餐點，在館外也還能欣賞到許多鳥類、羊、孔雀等等，算是個很適合來走走的地方喔！

水榭樓台

營業時間：平日09:00-18:00 假日08:30-19:00

營業地址：苗栗縣頭屋鄉明德路54-6號(日新島)

營業電話：037-255789

頭屋景點

雅聞七里香玫瑰森林

鄰近明德水庫風景區的「雅聞七里香玫瑰森林」是全台最大、最美及最具創意，花種最豐富的玫瑰園，入園免門票，走進園區就是廣闊的花園以及異國場景有愛心拱門、巴黎鐵塔、夢幻噴水池、玫瑰花牆等庭園造景，讓許多遊客前來都拍了不少美照。

雅聞七里香玫瑰森林

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路226號



電話：037-256588



營業時間：08:30-17:00



FB：粉絲專頁



官網：官方網站

明德水庫日新島

風光明媚的明德水庫，水庫內共有日新島、鴛鴦島、海棠島三個島，各有各的特色，但又以日新島最為特別，需要靠一號吊橋或是二號吊橋才可進入的湖中之島。

進入日新島是需要收費，每人須收100元，可折抵島內消費100元或是兌換2球冰淇淋。

65歲以上長者的收費為50元，但其費用不可做島內折抵。

另外，苗栗縣民出示證件以及120cm以下小朋友可免費入島。

日新島

開放時間：每日開放

地址：苗栗縣頭屋鄉明德水庫

電話：037-374375

墨硯山

墨硯山，位於苗栗頭屋與公館的交界處，海拔約157公尺，又名托盤山、托皿山、柴山。從步道慢慢往上走，基本上不用20分鐘就可以攻頂，而觀景台有兩個石碑，一個是「雲中現硯山 青遠深如墨」，一個則是「墨硯山」，兩邊的風景美不勝收，美到無法形容。可眺望苗栗市區，俯瞰中山高速公路及後龍溪，亦是賞日出、夕陽、夜景的好地點。

Ann和榜哥簡單的分享了幾間頭屋的 小吃美食，還有幾間我們沒去品嘗，像是阿玉麵館(豬頭肉麵)、炸雞阿婆、頭屋牛肚大王等等，找時間肯定會再去頭屋吃吃喝喝。

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

