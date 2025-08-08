挑戰全台最大布丁！「嵐山熟成牛かつ專売」2KG巨無霸芒果布丁 滿滿芒果超浮誇

台中美食｜南屯區美食『嵐山熟成牛かつ專売』哇哇哇又有超浮誇的新品登場啦，重達2KG的巨無霸芒果大布丁！聽說是10人份是一般布丁的好幾倍大，直接加入滿滿新鮮芒果+冰淇淋 ，這個網路上很紅不少人都是為了這個來的，還有推出多種芒果甜點飲料，有興趣的朋友要快衝，錯過了就要再等一年。

『嵐山熟成牛かつ專売』目前在台中有多家分店，這次吃的是南屯大墩店，旁邊剛好有收費停車場很方便。

『嵐山熟成牛かつ專売』座位很多，朋友/家人聚餐都很適合（建議訂位）內用還享有白飯/味噌湯/高麗菜絲免費續加。

巨無霸大布丁$580+200芒果

大布丁又升級啦～特大布丁擺上冰淇淋再淋上滿滿的芒果果丁+芒果果醬，讓布丁也披上屬於夏天的金黃色澤，浮誇的芒果布丁適合多人一起享用，趕快揪喜歡吃芒果或布丁的朋友來聚餐吧（建議一週前預訂）

嵐山的芒果季開跑啦～～季節限定的夏日芒果搭配奶酪、冰沙及氣泡飲等多款產品等妳來嚐鮮。

芒果冰沙 $160

整杯都是新鮮芒果打成的冰沙，上面加冰淇淋+新鮮芒果，看起來是不是超讚，整杯喝光光沒問題。

芒果芭菲 $180

芒果芭菲的的用料比較豐富，底部是自製的水蜜桃凍、蔓越莓乾、蜂蜜優格、穀物脆片、新鮮芒果塊及冰淇淋，一層一層吃有不同的口感及香氣～

芒果奶酪 $140

他們家的奶酪不管是搭草莓還是芒果都好適合，濃郁的奶香搭配愛文芒果的香甜越吃越唰嘴。

芒果多多氣泡飲 $120

炎炎夏日太需要冰涼的氣泡飲，裡面加了兩湯匙新鮮芒果粒，清爽消暑又解熱，配丼飯很適合。

加入會員或打卡都有好康喔！

炸特選級翼板牛排(升級肉量) $570

招牌中的招牌就是炸牛排啦！這次選擇翼板牛，先炸後烤建議七分熟最好吃，肉肉控的朋友推薦升級肉量，保證吃的更滿足！

牛肉炸後有迷人的香氣與酥脆外皮，依照自己喜歡的熟度，好吃又好玩，沾上溫泉蛋液一起吃，味道更是一絕，是我每次來必點的品項之一。

檸香柚子雞腿丼飯定食 $320

雖然嵐山主打牛肉系列的餐點，但這道雞腿丼飯深得我心，特製的檸香柚子醬+嚴選八兩雞腿肉皮薄肉厚，搭配秘製的照燒醬汁吃起來鹹甜可口。

博多明太子炸飯糰 $90

飯糰烤的外層酥脆就像鍋吧一樣，搭配內餡的明太子醬濕潤鹹香越吃越唰嘴。

揚出豆腐 $90

香嫩的雞蛋豆腐裹上柴魚碎片經過油炸讓外皮更酥脆，其中柴魚獨特的香氣及口感都讓整體吃起來更有層次。

日和柚香涼瓜片 $80

夏天清爽的開胃小菜非小黃瓜莫屬，切成薄片經過醃製更入味，搭配柚香清爽開胃。

嵐山熟成牛かつ專売

地址：中市南屯區大墩十一街255號1樓

營業：11:30~14:00 / 17:00~20:30

電話：04- 23100777

文章來源：台南小白 FB：台南小白

