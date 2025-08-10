小資族必收錄！彰化市銅板「平價牛肉麵」，內用可加麵，飽滿水餃也好吃

彰化市美食金記牛肉麵好吃！三十多年前至今價格都很平實主打牛肉麵70元，內用還可以加麵真的很棒！低矮的小平房中隱藏著美味的牛肉麵、水餃，銅板價格就能吃很飽！我超愛這家，如果你也喜愛牛肉麵快快都錄起來！

彰化市美食金記牛肉麵 在哪？

彰化市美食金記牛肉麵位在彰化燒肉圓，八卦山下燒肉圓 旁邊，斜對面就是彰化市銅板美食小吃古月館糯米炸，鄰近周邊也有很多好吃彰化彰商商圈周邊美食推薦懶人包。

彰化市美食金記牛肉麵內用環境

彰化市美食金記牛肉麵很簡約，用餐時刻人潮一直來，老闆跟老闆娘也都很親切，出餐動作也都很迅速，醬料區域在長桌這很便利取用。

店裡幾乎都是一人、雙人來用餐居多，用餐完就離開，裡面也有電扇跟冷氣～夏日吃美食最幸福了。

彰化市美食金記牛肉麵 菜單

彰化市美食金記牛肉麵價格最貴就是牛肉麵70元。可以點麵食類、水餃、湯品，銅板價格立馬搞定一餐。

彰化市美食金記牛肉麵牛肉湯塊也不少，很平價裡面還有一塊菜頭，爽口湯頭很不錯。吃不飽，內用還可以加麵條唷！

水餃是自家包的喔！顆顆～都很飽滿。

韭菜豬肉水餃，鹹香度偏淡很建議可以沾醬油。

餛飩湯加蛋花也很可以唷！客製化的享受～想吃什麼跟闆娘說即可。

彰化市美食金記牛肉麵內用還可以加麵，老闆真的超佛心，想要享用平價牛肉麵、水餃、麵食類、湯品，只需要銅板價格就能吃很飽！我超愛這家，如果你也喜愛牛肉麵快快都錄起來！

金記牛肉麵

住址：彰化縣彰化市東民街85號

電話：04 725 1329

營業時間：11:30–14:00, 16:30–19:30週日休

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」