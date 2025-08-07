彰化員林「南洋火鍋吃到飽」！火鍋控快收藏 最值得一吃再吃的泰式南洋火鍋

火鍋控吃起來！Kiwi一年四季很愛到火鍋店報到，推薦給你們的這家，員林火鍋鍋泰暖(原鍋泰山)南洋火鍋，主打療癒又開胃的泰式南洋火鍋，我們點雙人套餐，湯底挑選為阿森叻沙湯底、椰林雞湯湯底濃郁又爽口，自助吧吃到飽也很厲害，裡面有蔬菜、火鍋料、麵食吃到飽、泰暖打拋豬飯、芒果雪花冰、各樣的飲品、熱帶水果系列的明果泰式冰淇淋、雪花奶油啤酒、奶蓋泰式奶茶，店裡還有隱藏版的小點心，爆漿蝦球、椰汁流心球、熔岩起司芋泥球、海南KAYA咖椰多士，很值得一吃再吃！溫馨的鍋泰暖鍋物很適合大人小孩都愛的火鍋店，一吃就會立馬上癮。在中部，台中、彰化、員林都有分店，夏天吃消暑聖品剛剛好，開胃又刺激著味蕾，絕對不能錯過啊！

鍋泰暖（原鍋泰山）南洋火鍋 在哪？

鍋泰暖（原鍋泰山）泰式南洋火鍋彰化員林是創始店，想吃員林火鍋，夏日又覺得食慾不振，鍋泰暖你對會喜歡啦～平日中午也不少人，建議來用餐時要訂位，鍋泰暖（原鍋泰山）南洋火鍋位在員林市大同路一段431號，鄰近有付費停車場，不用擔心停車問題。

員林火鍋資訊

鍋泰暖（原鍋泰山）。泰式南洋火鍋-彰化員林創始店-員林火鍋~

地址：彰化縣員林市大同路一段431號

電話：04-8368975

時間：週一至週四11:30~14:30、17:30~22:00，週五至週日11:00~22:00

員林鍋泰暖（原鍋泰山）泰式南洋火鍋 內用環境

員林火鍋推薦鍋泰暖（原鍋泰山）泰式南洋火鍋，店裡有滿滿的可愛小猴陪你一起用餐，溫馨感也讓人想要入內用餐，無論大人小孩都會很喜歡的店呦！

從彰化員林起家的鍋泰暖，台中有三家分店，我們今天在員林鍋泰暖用餐，叢林的氛圍，自然的結合，讓人用餐也格外舒心。

鍋泰暖（原鍋泰山）泰式南洋火鍋 用餐環境也很舒適，超適合多人聚餐。

員林火鍋推薦鍋泰暖（原鍋泰山）泰式南洋火鍋自助吧就在櫃檯旁邊，想要什麼都可以自取。

吃火鍋最愛就是自助吧蔬菜自取，鍋泰暖的自助吧很澎湃呦，想要吃蔬菜、火鍋料也都可以自行取用，像是王子麵、蒸煮麵也都是無限量供應～想吃什麼都可以自己夾取。

我們完全營養均衡，多吃菜菜也很不錯呢！吃完後再去夾取，食材才不會損耗。

醬料很厲害，醬料台上有蔥花、辣椒、蒜泥、醬油..基本醬料都有，還有泰式酸辣醬、泰式柚香醬都很解膩，超棒。

Kiwi很私心推薦鍋泰暖自家調製的醬料，泰式酸辣醬，裡頭香噴噴，不辣整個很酸V酸V，絕對要多用一些。

火鍋餐廳中有很對味的蝦餅吃到飽，蝦餅也很適合用泰式酸辣醬，都很好吃呢！

自助吧不僅有蝦餅，也有白飯、麻辣鴨血可以無限量供應～在這用餐好幸福呀！

等待用餐的時候就可以先來品嚐鴨血，才剛一打開蓋子那香氣瀰漫四周，真的要來上熱騰騰的一碗啦！

自助吧很多飲品可喝，果汁或者沙瓦、咖啡機、熱飲都可以隨取用啦～

吃飽飯後，還可以來挖個明果冰淇淋，熱帶水果風味的冰淇淋很多人很愛呢！

飯後真的該來點涼涼的冰淇淋才夠味，泰奶的濃郁香氣真好吃，不小心又吃上兩球了。

員林火鍋鍋泰暖（原鍋泰山）泰式南洋火鍋 餐點分享

我們雙人套餐吃的很經典，推薦你們來吃時也可以跟Kiwi一樣做點選呦！

湯底：阿森叻沙跟椰林雞湯兩種湯底

兩款肉：卡露比牛胸腹7oz、橡飼伊比利豬5oz

主食：泰暖打拋豬飯、紫薯粉Q麵

額外加點：海南KAYA咖椰多士

點心：熔岩起司芋泥球、爆漿蝦球、椰汁流心球、荔枝蝦球(鍋烤節)

活動加購秘制雞柳、奶蓋泰奶(原味、巧克力)。

阿森叻沙湯底

主食依菜單上的雙人套餐，阿森叻沙跟椰林雞湯。在鍋泰暖用餐是素食友善，湯底也幾乎都有素食可選。

平常如果不敢吃辣，可以點阿森叻沙，結合東南亞的新香料與椰奶，椰奶甜香味道濃厚，裡頭還加入這層層疊疊的香氣迷人又討喜，想要涮煮肉肉很合搭。

椰林雞湯湯底

暖心的雞湯裡還有椰香與椰肉，單喝都好美味呀！加入新鮮蔬菜更是提升美味。

我們取用的蔬菜兩邊的湯都可以下鍋，香甜的氣味再度湧上心，鍋泰暖的湯頭每款都好好喝呀！

PS為了避免剩食，店家推出，只要清空餐盤，就能在結帳時兌換愛心餅乾（餅乾為限量的）

招牌秘制嫩雞柳

鍋泰暖的秘制雞柳很美味，連我自己都很喜歡，每次來都會吃雞柳～挑選任何鍋物，下鍋煮都是很美味。

嫩雞裹上蛋液，那肉質都瞬間變得格外滑嫩呦！

雞柳吸附湯頭可以單吃，也可以直接沾取新鮮製作泰式酸辣醬，秒變泰式料理。

我們點的肉肉有兩款肉分別為卡露比牛胸腹7oz、橡飼伊比利豬5oz，兩款都很好吃～讓人想要再加點。

鍋泰暖的肉品用料實在，像是卡露比牛胸腹比起一般牛五花，肉質更佳軟嫩～

卡露比牛胸腹不用到全熟，就能品嚐這香甜的風味。

新鮮製作泰式酸辣醬果然沾起肉肉或者是菜菜，那香氣完全撲鼻香菜味道整個美味至極。

橡飼伊比利豬5oz，份量給的也不少，這樣兩份肉雙人套餐真的恰恰好。

橡飼伊比利豬沒讓人失望耶，完全不柴肉質又很好，再搭配兩款湯底，無限美味～

泰暖打拋豬飯

泰暖打拋豬飯是必點的人氣副食，很大一碗我想喜歡微辣的朋友應該會很喜歡呢！

我喜歡醃漬的豆子跟肉末還有那辣椒很開胃耶！

紫薯粉絲

鍋泰暖的火鍋總有很多驚喜，就連紫薯粉Q麵也很厲害～

加點現做的酸辣醬，整碗紫薯粉Q麵很快就KO了。

額外加點海南KAYA咖椰多士，不用飄洋過海去南洋，就能吃到KAYA咖椰多士，沾取奶油後再淋醬，美味度大增。

厚片kaya甜在你心，記得要趁熱吃！半融化的奶油加上濃郁的醬，順滑又可口。

點心熔岩起司芋泥球、爆漿蝦球、椰汁流心球、荔枝蝦球(鍋烤節)，這幾款很心機，剛出爐立馬吃還要小心燙口。

台中鍋烤節與其他店同步活動，只要打卡、投票或留言評論就送荔枝蝦球 or椰汁流心球(二選一)，活動到2025.08.14，品嚐美食又能抽禮～一定要快點來玩耍啊！

爆漿蝦球

這裡小心機點心都很容易爆漿，熔岩起司芋泥球、爆漿蝦球、椰汁流心球這三款都外酥內軟可以讓你舌尖上交錯著鹹香甜的滋味，挑逗味蕾之餘，不自覺就會想要全部吃一輪啊！

幸福的在員林鍋泰暖用餐好幸福唷！還有猩猩小猴，暖暖的做陪伴。

泰奶奶蓋原味跟可可都很可愛吧！跟著小猴一起來這吃吃喝喝，完全就是幸福秘笈，父親節就是要這樣吃起來。

雪花奶油啤酒（無酒精）也是同等美味，而且很酷唷！冒泡泡沾到唇邊就好像鬍子爺爺，超可愛的！

鍋泰暖用餐後記得要來吃沙瓦、喝喝飲品呦！準備收尾了，來點甜食再適合不過了。

很炫的芒果雪花冰，完全看得見芒果～甜甜的好好吃。

超消暑的芒果，細緻好綿密，一口接一口真會讓人吃不停呢！

員林想要找好吃的火鍋，推薦鍋泰暖（原鍋泰山）南洋火鍋，讓你立馬開胃，在冷氣房吃火鍋也可以歡樂至極，雙人來用餐可以選雙人套餐，如果不愛吃辣也可以點阿森叻沙湯底、椰林雞湯湯底濃郁又爽口，自助吧的蔬菜、火鍋料都可以自取用，就連蝦餅、鴨血、白飯也都無限供應，紫薯粉Q麵、泰暖打拋豬飯兩款都很厲害呢！想要加點隱藏版點心、奶蓋泰式奶茶都很推薦唷！海南KAYA咖椰多士也很好吃，必點啦～這家溫馨的鍋泰暖鍋物大人小孩鐵定愛慘，一吃就上癮，立馬成主顧，想刺激一下味蕾嗎？快點一起來鍋泰暖預約～

台中鍋烤節與其他店同步活動，只要打卡、投票或留言評論就送荔枝蝦球 or椰汁流心球（二選一），活動到2025.08.14，品嚐美食又能抽禮～一定要快點來玩耍啊！

官方網站：https://gotarzen.com/

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

