有夠佛！ 三峽「彭富貴 雞湯小卷米粉」50隻雞熬出來的雞湯米粉＋醬油雞 套餐竟只要150元

就位於三峽老街附近， 區公所對面的這家彭富貴 雞湯小卷米粉，是我吃過最佛的店！是真的用50隻雞湯熬一鍋湯，承襲四十年的傳統工法，以「用心熬湯、佛心定價」為特色，在三峽鬧區 已經不能說平價了，是便宜到掉下巴的程度，一碗雞湯米粉＋醬油雞一盤 只要150元欸～～～～

三峽區公所對面。

店面走復古風，地理位置也很優秀，就在三峽區公所對面，非常好找，路過客也很多。

店面剛開沒多久，但生意已經絡繹不絕了。台式復古風格，加上店內老歌播放加持，有夠懷舊。

我是下午兩點左右來用餐的，剛好避開用餐高峰，這才有的空景。

店內位置很多，但相信以這生意，滿座也是經常的事。

餐桌用的國中課桌椅，很有創意欸。

牆面用報紙跟木窗框營造復古氛圍。

簡單暴力的裝潢風格，既直接又有效。

調料部分還有少見的油潑辣子跟馬露醬，不過聽說這個搭配米粉湯挺好吃的。

三峽 彭富貴 雞湯小卷米粉｜MENU

雞湯米粉套餐價是最划算的！但其實單點部分也不貴，你看份量就知道很超值，尤其是飲料超大杯只要35元很佛啊。

老闆下午要熬煮第二鍋雞湯，邀請我們去廚房看，挖靠….是真雞白湯啊！！而且每一隻都好肥好壯。

問老闆是不是養雞的？他說不是。那肯定家裡有礦吧，老闆笑而不語⋯⋯

熬煮雞湯的雞煮熟後就剁成盤了。

這裡的土雞還有分前後段，價格有所差異。米粉湯有分小卷米粉跟雞肉米粉，另外單點無骨鳳爪跟雞油飯。飲料一杯才35元這麼大一杯欸，太便宜 必點。

銷魂無骨鳳爪

燉煮入味還帶點微辣，口感很Q很好吃。

雞油飯

很鹹香的古早味，記得拌勻後再吃才不會太鹹。

雞湯小卷米粉

是真的使用了50隻花蓮土雞熬煮6小時雞湯湯底，搭配新竹米粉與鮮甜小卷，再加上手工雞油 油蔥酥，讓整碗湯鮮香有層次，這是必點招牌喔。

其實還有加鴨肉丸／蛋酥／香菜增添風味，重點是很大一碗欸，老闆還說湯可以無限加，儘管喝。

小卷部分還可以另外加店家自製沾醬，多種沾醬隨你挑。

配料很是豐富，米粉本身也是偏粗，口感很彈。

飲料超划算！我個人是無糖茶控啦。但其實桂花紅茶很香，小時候奶茶也很好喝。

土雞拼盤（後段）

嚴選來自花蓮的土雞肉，肉質油亮滑嫩，這份量真的太實在，是真正的佛心銅板美食。

肉質真的很滑嫩欸，而且切的非常大塊。

沾點辣椒醬油就超級好吃。

醬油雞米粉

一碗米粉+醬油雞拼盤 這樣才150元，真的太划算了。而且醬油雞拼盤不小喔，雖然是前段，但份量上沒什麼差異。

肉質很是滑嫩，淋上特製醬油，鹹香入味，超好吃。

雞湯米粉的份量也是很大一碗。

用料非常實在。這家太佛心了，份量都給很足。老闆⋯，肯定家裡有礦吧！在新北鬧區這個價格太扯了啦～～～

地址： 新北市三峽區中山路30號

電話： 02-2671-0616

時間： 11:00–21:00

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

