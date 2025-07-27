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在地人不藏了！就是這家「員林老味道」不輸大牌名店 高CP值「60元排骨便當」讓人吃出感動

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權、摘自Google街景服務
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在地人公認的老味道！這個年頭哪裡還有「40元排骨飯」？有的，就在彰化員林，還是被在地人狂讚「平價美味 超級好吃」、「爌肉飯員林第一」的高CP值好店。

圖／IG@mirumo0201授權
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彰化員林這間「員林台北小吃」十分出名，或許店名說出來大家都不陌生，在地經營累積許多口碑與老主顧。排骨飯只要40元，而多三樣自選配菜的排骨便當也只需60元即可飽餐一頓，部落客咪路分享，排骨滷得非常入味、便當的CP值更高，平日排隊人潮較多。

圖／IG@mirumo0201授權
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除了排骨外，彰化代表「爌肉飯」也被網友激推，主角爌肉肥而不膩、瘦肉不柴，搭配滷汁超級下飯，有網友給評「美味不輸那家『鬍子很多』的名店」，還有人留下「原來平民美食也能讓人吃出感動的感覺」等評價。

員林台北小吃

地址：彰化縣員林市中正路355-365號

營業時間：16:00-02:00（週一公休）

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