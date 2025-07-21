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彰化員林在地隱藏版「素食麻醬麵」！銅板價就能吃到藥膳麵，近百果山周邊小吃美食

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅

員林無名藥膳素食麵大推一枚！這家是員林在地隱藏版小吃，也是我自己很喜歡的素食麵店，靠近百果山只是一個小小的鐵皮屋，但是隱藏著超級便宜的素食麵，很猛也覺得挺酷的！店裡有藥膳素麵、藥膳陽春麵、藥膳板條，有分大小碗都可以依照自己的小鳥胃還是大胃王點唷！素滷飯、水餃通通都有，不僅如此還有幾樣小菜也都很不錯，重點是菜菜都很新鮮沒有農藥也不需要擔心，只管來這用餐就對了呀！

員林無名藥膳素食麵 在哪？

員林無名藥膳素食麵位在員林市山腳路 二段(靠近大慶商工)，鄰近百果山下的周邊美食，雖然不起眼但據說來用餐的客人都是遠道而來，還有去爬山特地來用餐的喔！賣了很多年，擁戴者就這樣一直默默支持下去～真的很棒呢！

員林無名藥膳素食麵 便宜大碗

員林美食很多，素食也不少，但要專以養生為主真的一點也不簡單，店裡可以選擇的主食就是飯、麵、水餃，像是藥膳素麵、藥膳陽春麵、藥膳板條，有分大小碗都可以依照自己的小鳥胃還是大胃王點唷！

老闆跟接力不久，這裡之前也是天佑接骨所老闆的副業，是轉角的蔘藥行喔，不過因為老闆年紀大，所以將麵攤委外啦！但無論是湯頭熬煮、比例、煮食餐點都是新老闆有認真學過的喔！

員林無名藥膳素食麵 素燥

素燥以豆輪切丁，很淡的中藥香氣，同樣也讓人覺得很養生呢！

店裡厲害的武器就是這枚，麵食都是必加的啦！

麻醬也是店家特別製作的喔！麻香麻香的氣味，走清爽路線唷！

員林美食素食麵推薦 菜單

菜單上寫得很清楚，主食類有藥膳素麵、藥膳陽春麵、藥膳板條、水餃、素滷飯～湯跟小菜都可以做挑選唷！

員林無名藥膳素食麵空間不大，天氣炎熱很建議直接打包回家，有點涼意自然風又會吹吹。

員林無名藥膳素食麵 餐點分享

等待了一下，我的麻醬麵到囉!擺盤很清爽哩!很難想像這是素食的喔

一整碗份量不少，再加上攪拌底下的麻醬，反覆的攪拌後讓醬料都在麵條上，光看就讓人食指大動。

攪拌均勻後，麵體沾附麻醬，麻醬香氣是微微的散發出來，裏頭還有花生的關係，所以也讓味道更香了~豆芽菜也不少～

餃子在夏天也很搶手，而且餃子裡的素料也好好吃，我很推薦加他們家的辣，別有番滋味啦！

店裡小菜各個都是搶手貨，每盤都很好吃！必拿啦～

看起來無色無味的小菜，不誇張，其實吃起來有點微辣，後來也是一問後才知道原來已經有滷過了，所以味道偏淡吃久了也不會膩口喔!挑兩款出來分享給你們～

員林無名藥膳素食麵大推一枚！這家是員林在地隱藏版小吃，真的付完錢會手抖，因為價格好平易近人，雖然用餐環境是個小小鐵皮屋，不過可以吃到便宜素食麵，一點也沒有偷工減料，反而藥膳養生湯都很實在，我很喜歡他們清清淡淡的風味，我喜歡麻醬、小菜跟藥膳湯啦！青菜也都沒有下農藥，安心吃美食也安心推推起來呀，有到員林覓食，想吃點不一樣的素食麵，不妨就來這裡吃吃啦！

員林無名藥膳素食麵

住址：員林市山腳路 二段(靠近大慶商工)

營業時間：早上6:30到中午

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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