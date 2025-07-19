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彰化景點「藤山步道」假日邊走邊逛市集，吃吃喝喝真的很推薦！

Ann•榜哥•生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

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前陣子我們全家人常常在記錄分享我們所征服過小百岳、步道的影片，就有網友推薦我們可以到彰化藤山步道走走！輕鬆好走，沿途又有假日藤山市集可以逛逛，吃吃喝喝完全沒煩惱，於是我們就安排了一個假日來這走走！果真網友的推薦就是讚，真的沒唬爛我們！

藤山步道-交通位置

藤山步道位在彰花員林以及南投的交界處，開車前往的朋友使用導航輸入”藤山園停車場”即可抵達藤山步道，而我們來訪的這天巧遇彰化縣政府辦活動，所以車子是停在”第一停車場(三百崁入口停車場)”附近，再慢慢步行而上。

藤山步道-步道資訊

員林藤山步道，全長大約2公里，路面寬敞且坡度平緩，沿路還有不少木牌寫著許多古典的趣味文字，像是有特殊的三疊字或是將成語融合的合體字，另外還有台語歇後語等。

而在每年的四月份左右前來，還有著雪白的油桐花遍布山谷，微風吹拂著讓花瓣落下，猶如下雪的美景就這樣形成，另外沿途也設置不少觀景台可休憩，其中又以員獅亭最為熱鬧，不僅可以近距離賞花，也可以眺望視野，把彰化員林的美盡收眼底。

假日來訪藤山步道，最大的特色就是逛市集，超過百攤的攤販，販售著不少當季新鮮的蔬果等等，這天我們就買了高麗菜、芋頭、芭樂等等，整個就是滿載而歸。

藤山步道-沿途美食

藤山步道小吃美食、農特產也特別多！不少人都推薦一定要吃愛玉、愛玉蛋餅、安徽手工包子饅頭、鳳梨酥等，另外也有不少戶外咖啡區可以坐著休憩喝杯咖啡！

愛玉奾子

人氣很夯的愛玉奾子，餐點內用外帶都可以，都統一都是要排隊等候！內用的朋友可自行先找到位子，餐點都要自行到櫃檯拿取，用餐完畢也要自行將餐盤垃圾等放置回收區。

愛玉沒有過多的調味，檸檬味也是淡淡的，喝之前一定要先攪拌均勻，要不然會覺得完全沒味道！而愛玉蛋餅就是粉漿蛋餅，滑嫩順口。

安徽手工包子饅頭

安徽手工包子饅頭有饅頭、竹筍包、鮮肉包、梅干肉包、芋頭包、麻糬包等共12款，可內用或外帶，這天我們就買了五款不同口味的包子，外帶回車上吃。

來訪藤山步道真的好開心！滿載而歸，全家人美好的回憶錄又多一篇！

藤山步道-周邊景點

位在員林的藤山步道，意猶未盡還能到員林市區吃吃喝喝、雲河星空景觀餐廳等，也能安排到社頭市區吃吃喝喝，再走訪台灣手套博物館、社頭樂活襪之鄉博物館等，當然也能到南投市區走走，走訪半山夢工廠、台灣麻糬主題館等等喔！

藤山步道

營業地址：彰化縣員林市員南路394號

市集時間：假日(六日)中午以前

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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