從早午餐吃到下午茶！KR Prime Steak House旗下最新早午餐品牌 「活力早餐盤」用料超實在

午餐控可以準備衝新店啦！最近發現位在北屯東山路上的Osteria by KR，在今年六月初已默默從高檔義式料理轉型成中價位早午餐，且店名更改為▸KR Deli & Cafe◂，強生與小吠趁著週末衝一波之後，發現早午餐表現還是沒讓我們失望耶，加上還是點得到部份義式主餐、另外還增加多款甜點和飲品的部份，重點是從早上九點半就營業，根本可以從早午餐吃到下午茶啦！

KR Deli & Cafe外觀沒有太大改變，店門口的空位可停約三台車，先搶先贏啦哈哈！

KR Deli & Cafe

地址：台中市北屯區東山路一段338-8號

電話：04-2436 8638

營業時間：09:30-18:00（週一週二公休）

FB：https://www.facebook.com/KR.deli.cafe/

KR Deli & Cafe │停車資訊

至於晚到一些的朋友也不用擔心，KR Deli & Cafe周邊還蠻多停車場的，而且步行距離都不會太遠。

KR Deli & Cafe │內用環境

KR Deli & Cafe內用環境是沉穩質感風，氛圍真的很像要來吃高檔餐廳的感覺！後方則是半開放式的廚房。

頭頂的流線燈光設計很酷耶，整體座位數還不少，如果一樓坐滿會開放二樓座位，側邊則是飲料吧台。

KR Deli & Cafe │菜單Menu

菜單如下，除了早午餐輕食，也有義大利麵/燉飯和主餐，更酷的是還有牛肉麵欵！如果覺得以下照片字太小不清楚也可以點官方粉專觀看哦～

KR Deli & Cafe │餐點內容

水果希臘優格碗

一早喜歡來個清爽優格碗的朋朋，這道當然是首選啦！希臘優格上舖滿了各色水果，有橘子、奇異果、藍莓、桑葚、香蕉，還有蔓越莓果乾和堅果南瓜籽等等，鮮艷的配料加上新鮮水果，一看就讓人食慾大開！

底下的優格本身沒有甜度，但因為水果甜度都蠻足夠的，搭配起來口味剛剛好，整碗吃起來十分健康又有飽足感～

馬茲瑞拉番茄沙拉

是一道可以點來分食的清爽開胃小點！上頭灑上芝麻葉有點看不清底下的料，但裡頭藏了蕃茄、馬茲瑞拉起司還有野菇，片狀的是鹹香的起司脆片哦～

番茄吃起來是酸鹹風味，搭配旁邊的馬茲瑞拉起司一起吃蠻清爽，野菇上則是搭配巴薩米克醋更加有開胃感！

蜂蜜培根雞蛋堡

有附薯條還有搭配一碗今日湯，整份吃起來對於一般女生來說蠻有飽足感的。

這天的今日湯是南瓜濃湯，濃郁度剛好不會太過濃稠，喝起來很香而且帶南瓜的甜味。

麵包外皮的色澤烤得很誘人，口感外酥內軟，搭配上面有加蜂蜜且煎得焦脆感的培根，口味甜甜鹹鹹的很特別～

原本以為底下的是一般美乃滋醬，沒想到咬開後才發現是清爽的玉米雞蛋沙拉，整體吃起來不會太有負擔感，我們都蠻喜歡的。

Osteria活力早餐盤

這盤一送上來就覺得用料好實在，基本上都是原型食材很健康，尤其櫛瓜和蘑菇個頭都超巨的啦！

可頌以外的內容物有櫛瓜、蘑菇，以及番茄和炒蛋，番茄有加點香料去烤過所以風味濃郁，其他都是用鹽和胡椒做基本調味，可以吃得到食物的鮮甜原味。

炒蛋的部份也處理的很嫩～

搭配的火腿起士可頌拿出來後其實不算太小，主要是一旁的櫛瓜和蘑菇尺寸太大，可頌一對比之下瞬間變小

可頌酥脆鬆軟，搭配火腿和起司就是經典不敗的組合！

松露野菇燉飯

本身是飯桶的強生看到燉飯也是忍不住點起來！一送上桌松露的香氣就讓人食指大動耶～

松露搭配白醬味道超香濃，奶味適中不會讓人覺得過度膩口，搭配野菇一起吃非常的平衡；使用義大利米口感蓬蓬的另帶有一點點米芯感，如果喜歡吃軟一點的話，可以在點餐時事先要求哦。

KR Deli & Cafe │飲品甜點

草莓牛奶冰沙

外型整個讓少女心噴發啦！香香甜甜的草莓牛奶冰沙口感細緻，裡頭還喝得到草莓果粒，炎夏超適合喝上一杯很消暑啦！

熱拿鐵

有美美拉花就先加分啦！使用中深焙的豆子炭焙味很香濃，牛奶比例很剛好，喝起來順口～

冰美式

搭配淺焙的豆子，喝起來帶有果香，喜歡偏酸的強生說喝起來很OK！

提拉米蘇

餐後一定要來個甜點才有滿足感！點了強生最愛的提拉米蘇，不過他們家的做法比較不那麼傳統，把原本應該放在底部的手指餅乾挪到最上方。

提拉米蘇的口感綿密柔滑，放入嘴裡面直接化開啦！帶點咖啡酒的香氣之外鋪上誘人的oreo脆片，加上均勻的可可粉，吃起來有點苦甜苦甜的風味，最上頭的手指餅乾則是增添脆脆的口感，吃完也覺得這做法挺不賴的。

抹茶千層蛋糕

千層控小吠則是選擇了抹茶千層蛋糕！蛋糕斷面好美哦。

抹茶香氣很濃，搭配抹茶奶油跟千層的餅皮吃起來既具有千層餅皮的口感，又帶有抹茶的香氣，二者結合後相得益彰，香甜但不膩口，蠻推薦點來試看看的唷！

這天享用完滿桌餐點覺得KR Deli & Cafe的整體餐點水準挺不賴的！雖然從義大利餐廳轉型做早午餐，但餐點質感和用料品質都還是維持的很好，很適合假日犒賞自己來好好吃一頓啊！如果和我們一樣也是早午餐控外加甜點控的朋朋，很推薦來KR Deli & Cafe嚐嚐他們用心的餐點哦～

地址：台中市北屯區東山路一段338-8號

電話：04-2436 8638

營業時間：09:30-18:00（週一週二公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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