用料實在顛覆你對酸的定義！台中超好吃檸檬蛋糕和可麗露，大里旗艦店好評如潮

這家6月下旬才開幕的檸檬蛋糕專賣店，老闆是年輕有為的少年郎，可以在他們官方IG看到開店的心路歷程。最近看了他們官網，也發現所有產品幾乎都是檸檬相關甜點，老闆跟是從19歲就開始鑽研法式甜點，進而做出檸檬相關的甜點。而強生不怕酸也愛吃，就擇日前來一探究竟，很開心整體吃起來真的都還不錯耶！

大里旗艦店，就在大明路上，旁邊有一個收費停車場很方便，驅車前來不用怕沒位置。店面雖然沒有很大，但大部分客戶都是網路預訂後前來取貨，不需要再門市擺放太多東西陳列。

他們生意很好，在取貨過程有聽到客戶經過直接就想外帶，但建議可以官網預訂後再前來避免白跑。

禮盒和提袋都蠻漂亮的哦！

門市看到的商品如圖

開幕期間IG限動或是FB打卡，即可獲得一份檸檬冰淇淋，上面還有大半顆黃檸檬。

鹽之花檸檬蛋糕 & 冰心檸檬可麗露

檸檬蛋糕就是鹿檬的招牌，也是販售第一名的商品。檸檬選自屏東九如，而蛋糕大小落在五吋，包裝很完整有好好保護。旁邊可麗露是不是超可愛？白色頭的耶，哈。

看官網介紹『搭配上微鹹奶蓋的極品層次，來自法國與日本的優質鮮奶油，加入頂級鹽之花點綴，嚐起來鹹甜綿密，將香草檸檬餡煮到 85°C，隨後放到 −18°C 的蛋糕夾層裡冷卻』。

切開後蛋糕本體不會太軟剛好，有點接近稍微從冷凍庫退冰後的蛋糕口感，上面來自北海道&法國食材製作出的奶油真的好吃很綿密，檸檬香氣十足但有海鹽加持不會過酸。

裡面也有加入波本香草莢，是香草最高品質的食材，獨特的濃郁奶油香氣跟增添風味，用的蛋也是台中很有名的育誠雞蛋。

可麗露本人還蠻大一顆，可以切著和朋友分享。

外面酥脆，裡面軟嫩，帶有彈性的口感還不錯吃！官網敘述：紐西蘭的黃金奶油、台灣南投竹山的蜂蜜、法芙娜白巧克力等，都讓整體口感和味覺加分許多。

以上就是在鹿檬實體店面購買經驗，口感敘述如上！願大家都找到適合又喜歡的檸檬蛋糕，不管是生日慶生或是嘴饞，這家鹿檬參考看看，絕對是你不二的選擇啦～

地址：台中市大里區大明路79號

電話：04 2483 4611

營業時間：11:30-18:30

官網：https://www.lumone.tw/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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